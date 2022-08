Onderzoeksschip uit China is nu toch welkom in Sri Lanka, al vreest India spionage

In weerwil van protesten van India is een Chinees onderzoeksschip dinsdag aangemeerd in Sri Lanka. De Yuan Wang 5, uitgerust met moderne technologie om digitaal verkeer te onderscheppen, mag van de Srilankaanse autoriteiten enkele dagen in de zuidelijke haven van Hambantota blijven liggen. Sri Lanka heeft wel als voorwaarde gesteld dat het Chinese schip geen onderzoek mag doen in de nationale wateren.

India heeft eerder zorgen geuit over de activiteiten van de Yuan Wang 5 en Sri Lanka opgeroepen het schip te weren. Volgens veiligheidsexperts is het gericht op het volgen van satellieten en raketten, Indiase media noemen het een spionageschip.

Vrees voor achterhalen militaire geheimen

De vrees in Delhi is dat het militaire geheimen zou kunnen achterhalen in India, een strategische rivaal van China. Volgens het Amerikaanse ministerie van defensie staat het schip onder bevel van de strategische ondersteuningsdienst van het Chinese leger.

De Yuan Wang 5 werd dinsdag feestelijk ontvangen door leidinggevenden van de haven van Hambantota en Chinese vertegenwoordigers. De haven, de tweede van het land na die van Colombo, is deels aangelegd met Chinees geld en sinds 2017 in handen van het Chinese bedrijf CMPort.

China heeft een groot belang bij de scheepvaart in de regio. Hier komt onder meer de aanvoer van olie en gas uit de Perzische Golf in de richting van Oost-Azië voorbij.

Sri Lanka leende meer dan 5 miljard van China

Sri Lanka, dat al maanden in grote economische en politieke problemen verkeert, heeft meer dan vijf miljard dollar geleend van China. Door een massale volksopstand is in juli president Mahinda Rajapaksa verjaagd, die de banden met China had aangehaald. Onder de nieuwe president Ranil Wickremesinghe is de rust in het land nog niet weergekeerd.

India steunt Sri Lanka met noodhulp voor de bevolking en probeert ook de militaire banden aan te halen. Maandag schonk het grote buurland nog een maritiem verkenningsvliegtuig aan Sri Lanka, dat volgens Delhi kan worden ingezet om drugs- en mensensmokkel tegen te gaan. Maar het vliegtuig is natuurlijk ook bruikbaar om buitenlands scheepsverkeer in de gaten de houden.

De minister van buitenlandse zaken van Sri Lanka vroeg China eerder deze maand nog het verkenningsschip voorlopig niet aan te laten meren. Maar na intern overleg is alsnog toestemming gegeven voor de komst van de Yuan Wang 5. Sri Lanka probeert het evenwicht te bewaren in de relaties met aan de ene kant India, het grote buurland, en andere kant China, dat investeringen doet en leningen verstrekt.

India en China zijn rivalen, die in Azië vaker geregeld tegenover elkaar staan. Op de grens tussen de twee landen, hoog in de Himalaya, komt het soms tot conflicten. In 2020 vielen hierbij nog enkele doden.

India werkt samen met de Verenigde Staten, Australië en Japan in de Quad, een veiligheidsoverleg in Azië, dat vooral gericht is op de toenemende invloed van China in de regio.

Peking heeft, zonder namen te noemen, zijn ongenoegen geuit over ‘onterechte veiligheidszorgen’ waarmee Sri Lanka onder druk zou zijn gezet. India ontkent dat het druk heeft uitgeoefend op Sri Lanka.

