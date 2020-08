Onderzoek naar rol Duitse politiebureaus bij rechts-extremistische bedreigingen

Een geruchtmakende zaak in Duitsland, waarbij politieagenten verantwoordelijk lijken te zijn voor tientallen doodsbedreigingen, blijkt omvangrijker dan gedacht. Niet alleen agenten in de deelstaat Hessen liggen onder een vergrootglas, ook politiebureaus in Berlijn en Hamburg worden onderzocht.

De doodsbedreigingen werden de afgelopen twee jaar gestuurd naar advocaten, schrijvers en politici die racisme bij de Duitse veiligheidsdiensten aankaartten. De dreigbrieven zijn ondertekend met ‘NSU 2.0’, een verwijzing naar de Nationalsozialistischer Untergrund. Die terreurgroep pleegde aan het begin van de eeuw tien moorden met racistisch motief. Het ‘2.0’ verwijst naar de nieuwe generatie rechts-extremisten.

De bij het NSU-proces betrokken advocaat Seda Basay-Yildiz ontving zo’n twee jaar geleden de eerste dreigbrieven van NSU 2.0. In de brieven stonden privégegevens van de advocate die niet publiekelijk bekend waren, zoals de naam en geboortedatum van haar dochter, destijds anderhalf jaar oud. Diezelfde informatie bleek kort voor de eerste dreigbrief zonder officiële reden opgevraagd via politiecomputers.

Persoonlijke gegevens op politiecomputers

Nu blijkt dat ook op politiecomputers in Hamburg en Berlijn persoonlijke gegevens zijn ingezien, onder anderen van columnist Hengameh Yaghoobifarah. Zij schreef in juni een satirisch stuk over de politie, dat door velen werd opgevat als een belediging. Onderzoek wijst uit dat kort na de publicatie van de column, Yaghoobifarah’s persoonlijke gegevens werden ingezien op een politiecomputer in Hamburg. In juli verscheen de naam van de columnist voor het eerst in dreigbrieven van NSU 2.0.

Kunstenaar Idil Baydar ontving in maart 2019 doodsbedreigingen met dezelfde rechts-extremistische handtekening. Hoewel de bedreigingen aan haar adres in eerste instantie verbonden werden aan de zaak in Hessen, vermoedde Baydar zelf meteen dat de bedreiging vanuit Berlijn moest komen. Een dreigende sms verwees namelijk naar een poster die alleen in de hoofdstad hing. Maar volgens Baydar nam de politie haar vermoedens eerder niet serieus.

Kritisch op het interne politieonderzoek

Advocaat Basay-Yildiz is sinds het begin van de zaak kritisch op het interne politieonderzoek en beschuldigt agenten ervan elkaar in bescherming te nemen. Zij zegt geen hoop meer te hebben dat de daders gevonden worden. Want hoewel zeventig agenten in het onderzoek naar voren kwamen vanwege hun rechts-extremistische opvattingen, is het nog steeds niet duidelijk wie achter de doodsbedreigingen zit of zitten.

Ondertussen gaan de bedreigingen in naam van NSU 2.0 nog steeds door. Alleen al in de maand juli ontvingen meer dan dertig mensen de doodsbedreigingen. Aan de Süddeutsche Zeitung vertelt kunstenaar Baydar: “Als dit is hoe het gaat, kunnen we niet meer zeggen dat men de politie nog kan vertrouwen. Niet in Hessen en ook niet in Berlijn.”

Het rechts-extremisme is een groeiend probleem in Duitsland, betoogt hoogleraar en terrorisme-expert Barbara Manthe.