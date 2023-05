Onderhandelingen over Soedan gaan weinig hoopvol van start

Het is voorlopig een van de meest serieuze pogingen om de strijdende partijen in Soedan om tafel te krijgen. Veel hoop dat de gesprekken in Saudi-Arabië iets serieus opleveren is er allerminst.

Afgelopen zaterdag ging in Jeddah onderhandelingen van start tussen vertegenwoordigers van de RSF en de SAF, die sinds half april zijn verwikkeld in een strijd om de macht in Soedan. Saudi-Arabië organiseert de gesprekken in samenspraak met de Verenigde Staten, en ook de VN zijn zijdelings aanwezig.

En hoewel het officieel nog muisstil is vanuit de wandelgangen, druppelen er langzaam berichten naar buiten die weinig hoopvol stemmen. Een anonieme Saudische diplomaat liet door persbureau AFP optekenen dat er na drie dagen nog ‘geen substantiële vorderingen’ zijn gemaakt.

Daarnaast beschuldigde de Soedanese legerchef Abdel Fattah al-Burhan de tegenpartij RSF ervan woonwijken in Khartoem in te zetten als levend schild. Hij wil pas echt praten als zijn tegenstander zich onvoorwaardelijk uit de hoofdstad terugtrekt.

Een corridor voor de aanvoer van hulpmiddelen

De gesprekken zouden zich daarom voorlopig vooral richten op het creëren van een veilige corridor voor de aanvoer van humanitaire hulp via de haven van Port Soedan; en het aanleveren van hulp voor burgers die klem zitten in hoofdstad Khartoem en de regio Darfur, de thuisregio van generaal Hemedti van de paramilitaire RSF, waar zwaar gevochten wordt.

Analisten hebben dan ook weinig fiducie in de gesprekken. Zo zei Kholood Khair, van de in Khartoem gevestigde denktank Confluence Advisory, tegen persbureau AFP dat de twee partijen in Jeddah niet zozeer nader tot elkaar, maar vooral in de gunst van de Saudi’s en de Amerikanen willen komen. Bovendien zit het Front voor Vrijheid en Verandering, de belangrijkste vertegenwoordiging van de burgerbeweging, niet aan tafel. Ook ontbreken twee andere belangrijke actoren in de regio: Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten, die allebei veel invloed hebben op de strijdende partijen.

En dan zijn er nog parallelle initiatieven om een einde aan het geweld te maken. IGAD, het samenwerkingsverband van Oost-Afrikaanse landen, heeft Salva Kiir, president van Zuid-Soedan, aangewezen om te bemiddelen in het conflict. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba ontving hij maandag nog een gezant van Burhan. Daarnaast wierp Turkije zich dinsdag op als bemiddelaar, nadat president Erdogan dinsdag telefonisch met Burhan had gesproken; en ook de Arabische Liga zei eerder vredesbesprekingen te willen organiseren.

Meer dan 700.000 vluchtelingen

Ondertussen zijn er sinds de gevechten uitbraken in Soedan 604 doden gevallen en raakten meer dan vijfduizend Soedanezen gewond, zo maakte de Wereldgezondheidsorganisatie maandag bekend. De VN maakten tijdens dezelfde persconferentie in Genève bekend dat er inmiddels meer dan 700.000 mensen op de vlucht zijn geslagen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een week eerder. Inmiddels zijn al meer dan 150.000 mensen de grens met buurlanden overgestoken.

Die mensen vluchten weg uit een niet-functionerend land, aldus VN-woordvoerder Paul Dillon. “Geen pinautomaat doet het, het banksysteem is uitgevallen en benzine is extreem duur, als er al aan te komen valt.” Sinds de oorlog is uitgebroken, is het land vervallen in wetteloosheid. Geen woning of winkel lijkt nog veilig voor plundering.

