Onderhandelen over brexit-uitstel? Johnson staat machteloos, de EU bepaalt

Als het Verenigd Koninkrijk de brexit-datum van 31 oktober wil uitstellen, dan moeten 27 EU-landen dat goed vinden. Het zou de derde keer zijn dat er uitstel komt, en de derde keer dat Londen overgeleverd is aan de gratie van de EU.

De Britse premier Boris Johnson zei iets opmerkelijks na de voor hem dramatische uitslag van de stemming over het Letwin-amendement. Daarmee is goedkeuring van de donderdag gesloten brexit-overeenkomst in ieder geval voor dit weekeinde van de baan. “Ik zal niet met de EU onderhandelen over uitstel”, aldus Johnson.

Technisch gesproken spreekt hij daarmee 100 procent de waarheid. Want er zijn helemaal geen ‘onderhandelingen’ over zo’n uitstel. Wat zijn de regels ook alweer? En hoe ging dat bij de eerdere uitstelaanvragen, onder toenmalig premier Theresa May?

Unaniem akkoord

Het Britse vertrek uit de Europese Unie kan alleen worden uitgesteld als Londen daar zelf om vraagt. Zonder zo’n verzoek kan de EU niets doen, en zou het in dit geval dus aankomen op een onvermijdelijke brexit op 31 oktober. Als het verzoek wél komt, dan moeten de 27 EU-regeringsleiders unaniem akkoord gaan, ook over een nieuwe datum.

Elk land, van Duitsland tot en met Malta, kan dus in principe ‘nee’ zeggen, waarmee het alsnog 31 oktober blijft. De Britse regering staat machteloos in die afweging door de EU-27. Tot zover de ‘onderhandelingen’ door Johnson.

De oorspronkelijke brexit-datum was 29 maart. De eerste brexit-deal was toen echter niet goedgekeurd door het Lagerhuis, waardoor een uitstel-verzoek voor May noodzakelijk werd. Ze schreef een brief aan voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad, waarin ze om uitstel vroeg tot 30 juni.

Voldongen feit

De 27 regeringsleiders die in maart bijeen waren in Brussel, wilden de Britten zoveel tijd niet gunnen en namen een soort dubbelbesluit. Als het Lagerhuis vóór 29 maart alsnog akkoord ging met de deal, zou de brexit op 22 mei een feit zijn. Maar zonder akkoord kon er slechts sprake zijn van een korte verlenging tot 12 april.

May was bij die besluitvorming niet betrokken en werd pas ingelicht toen Tusk haar namens de 27 collega’s voor een voldongen feit stelde. Formeel had ze wel het recht om niet akkoord te gaan, maar May had geen keus.

Dat gold ook voor het tweede uitstel, verleend tijdens een extra EU-top op 10 april. Opnieuw had May gevraagd om 30 juni als nieuwe brexit-datum, en opnieuw had de EU-27 daar heel andere ideeën over. Na urenlange discussies (met opnieuw een afwezige May) kwamen de EU-leiders uit op 31 oktober, ook al lag de Franse president Emmanuel Macron lang dwars. Hij was de onzekerheid zat en wilde een veel korter uitstel.

Opnieuw klopte Tusk in de vroege uurtjes van 11 april bij May aan met een ‘offer she couldn’t refuse’: 31 oktober.

Weer drie maanden

Het ziet er naar uit dat de procedure bij deze eventuele derde keer niet veel anders zal zijn. Londen zal het uitstel moeten aanvragen, het liefst met een gewenste datum erbij. Er is nu nog wel grote onzekerheid wie die brief zal ondertekenen: Johnson zelf zegt het niet van plan te zijn. Vervolgens zullen de 27 andere landen het verzoek in beraad nemen.

Het grootste verschil met de vorige twee keren is dat er nu misschien minder discussie is over de datum. 31 januari wordt het meest genoemd. Als die datum in de Britse brief komt te staan, en als iedereen het in de 27 hoofdsteden eens is over een verlenging met drie maanden, dan zouden de regeringsleiders niet naar Brussel hoeven komen en in een schriftelijke procedure akkoord kunnen gaan.

In de Britse pers werd de afgelopen dagen nogal hysterisch gedaan over een opmerking van scheidend voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie. Die zei donderdag dat, nu er een nieuwe overeenkomst ligt, uitstel niet meer aan de orde is. Fanatieke brexiteers interpreteerden dat als: ‘Ongekozen eurocraat Juncker zet democratisch gekozen Lagerhuis onder druk om vóór Johnsons deal te stemmen. Schande!’. De opvattingen van de EU-commissievoorzitter spelen in de hele procedure echter geen rol van betekenis.

