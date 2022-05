Ondergrondse liefde in oorlogstijd: Bogdan en Elena ontmoetten elkaar in het metrostation van Charkov

Al drie maanden worden de metrostations van Charkov gebruikt als toevluchtsoord. Nu het leger de Russen terugdringt, komt aan de ondergrondse bewoning een eind.

In de laatste twee maanden in de ondergrondse ontmoette Bogdan Vasoeta (37) meer mensen dan in de voorbije twintig jaar. “Als je gaat zitten kniezen word je depressief”, aldus een van de meest spraakzame bewoners van het metrostation Majdan Konstitutsi. “Als je de mensen om je heen helpt, voel je je beter.”

Hoewel de beschietingen in Charkov steeds verder weg klinken — het Oekraïense leger verjaagt de Russische indringers uit de regio — zijn de metrostations van de oostelijk gelegen stad nog steeds in gebruik als permanente schuilkelder. De wagons zijn omgetoverd tot kleine woninkjes en de vloer van het perron is bedekt met matrassen. Op de trappen dartelen kinderen en huisdieren rond, op de bankjes lezen ouden van dagen een boek.

Een panda aan een bamboeboom

Vasoeta vatte het helpen letterlijk op. Het resultaat ervan is aan hem gekluisterd als een panda aan een bamboeboom. Ze heet Elena Slysenka, is 21 jaar, en werd naar eigen zeggen door haar vriend uit huis gegooid toen de oorlog begon. “Ik kon nergens anders heen, dus belandde ik hier. Ik zat op mijn koffer te huilen, toen kwam hij me troosten”, vertelt zij. “Ik stelde haar gerust”, legt Vasoeta uit.

Bogdan Vasoeta en Elena Slysenka. Elena: ‘Ik zat op mijn koffer te huilen, toen kwam hij me troosten.’ Beeld Michiel Driebergen

Hij moest zelf zijn flat uit toen het bedrijf waar hij werkte vanwege de oorlog sloot en hij dus zijn inkomen verloor. Slysenka had in theorie naar haar moeder gekund, maar die woont in Tsjoegoejev, een stadje dat nu aan de frontlinie ligt. “Haar huis staat nog overeind, maar er wordt gevochten.”

Het tweetal is nu anderhalve maand samen als stel. Privacy is er niet in de wagon, geeft het liefdeskoppel toe, maar het metrobalkon provisorisch afsluiten met lakens volstaat. “Problemen zijn er niet, alleen emoties”, zegt Vasoeta. “Het is oorlog, en iedereen begrijpt dat.”

Gemeenschappelijke woonkamer

Joris de Jongh, een Nederlandse werknemer van Artsen zonder Grenzen die in Charkov dienst doet, omschrijft het metrostation als “een gemeenschappelijke woonkamer waar iedereen samen woont, eet en slaapt”. Op de halte ‘23 Augustus’, waar hij avonddienst heeft, is het juist etenstijd. De omroepster, die voorheen de komst van de treinen aankondigde, maant de mensen bord en beker paraat te houden, en zich op te stellen in een rij. Op het menu staan soep en spaghetti met groente en vlees.

Het is rustiger dan voorheen in de ondergrondse, weet De Jongh, die sinds eind maart als projectcoördinator in Charkov aan de slag is. De dokter van zijn organisatie, die spreekuur houdt op de plek waar tot 24 februari kaartjes werden verkocht, behandelt minder patiënten dan voorheen.

Het gaat vooral om chronisch zieken, bij wie de onderbreking van het gewone doktersbezoek tot complicaties leidt. Zodra de avondklok ingaat, om negen uur, druppelen de laatste bewoners binnen. Dan gaat de deur dicht. Het leven in zo’n gesloten omgeving is “schrijnend, maar er is ook veel solidariteit en rust”.

Ook al klinkt het schieten verder weg, de metro verlaten is voor velen nog niet eenvoudig. Svetlana Krikon woont nu twee maanden in de ondergrondse. “Comfortabel is anders. Thuis is het beter”, zegt ze. Maar thuis is het ‘verschrikkelijk’, vult haar dochter, de achtjarige Nastia, aan.

Schade aan hun woning is er niet, maar het tweetal heeft de ontploffingen gehoord. Saltovka, het nabijgelegen stadsdistrict waar grootmoeder woonde, is deels verwoest. Dan liever het leven hier, waar voedsel is, psychologische hulp en een animatieteam.

Inmiddels maken moeder en dochter wel elke dag een ommetje boven de grond en Nastia is al naar huis geweest om de katten te voeren. “Maar pas als we voelen dat het volledig veilig is willen we er ook weer slapen.” En dat gevoel heeft Krikon nu nog niet.

De perrons zijn bezaaid met matrassen. Beeld Eddy van Wessel

‘De oorlog is nog niet voorbij’

Hoewel leven zonder daglicht de gezondheid niet bevordert, is het niet aan Artsen zonder Grenzen om de mensen te adviseren te vertrekken, zegt De Jongh. Velen kunnen niet weg, legt hij uit. Van sommigen is het huis kapot. Veel anderen verloren hun werk en in sommige wijken liggen voorzieningen nog plat.

“Als er twee maanden lang gebombardeerd is, is een gedeelte van de mensen getraumatiseerd. De oorlog is nog niet voorbij, er wordt nog steeds gevochten.” Wel stimuleren de artsen de bewoners dagelijks bovengronds een wandelingetje te maken, om te kijken hoe dat voelt.

Een dag later worden de bewoners van wel Majdan Konstitutsi gemaand te vertrekken. Tijdens een ondergronds concert kondigt een vertegenwoordiger van de burgemeester aan dat de metro binnen een paar dagen zal worden ontruimd: de economie moet weer gaan draaien.

De aankondiging leidt tot zenuwen, vooral bij mensen die niet officieel geregistreerd staan op het adres waar ze woonden, en dat zijn er nogal wat. Ook Vasoeta voorziet moeilijkheden. Hij zal op zoek moeten naar werk. En zijn geliefde zal bij haar moeder moeten verblijven zodra dat veilig kan.

Over hun gezamenlijke toekomst bestaat geen twijfel. “We zullen samen zijn tot het eind van ons leven. We hebben onze ziel naar elkaar geopend”, zegt hij, terwijl zij hem opnieuw stevig omklemt.

Lees ook:

In frontstad Charkov durven ze weer aan vrede te denken

Nu het Oekraïense leger de Russen rond Charkov terugdringt, opent een enkele durfal de deuren.‘Al keert er maar een stukje van het voormalige leven terug.’