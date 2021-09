Ondergrondse filmmaker: De junta in Myanmar heeft ‘nul steun’

Zeven maanden na een staatsgreep is Myanmar in de ban van verzet tegen de militaire machthebbers. Vrijwel iedere dag verzetten burgers zich tegen het leger, sommigen vreedzaam, anderen met geweld. Het leidt dagelijks tot nieuwe arrestaties en inmiddels tot meer dan duizend doden. Dinsdag riep de schaduwregering van het land, de oppositie die zich ondergronds heeft verenigd, op tot verzet tegen de junta.

De Nederlandse filmmaker Kay Lie, die niet met zijn echte naam in de krant wil, woonde de afgelopen jaren in Myanmar om lokale journalisten te helpen bij het maken van onderzoeksdocumentaires. Toen het leger op 1 februari de macht greep, gingen hij en zijn team direct aan de slag met het vastleggen van de gevolgen. De eerste vijf documentaires zijn nu op internet te zien. Ze tonen de impact van de coup en het massale verzet van de bevolking.

De woede over het optreden van het leger zit nog hoog bij Lie. “Je wordt zo kwaad als je nadenkt over het onrecht dat die mafketels een heel land aandoen”, vertelt hij via Zoom. “Dus toen het gebeurde, heb ik tegen mijn filmmakers gezegd: ‘Het is gevaarlijk, maar dit is het moment waarop je je taak moet doen als filmmaker’. Zelf ben ik meteen op zoek gegaan naar geld voor een serie ondergrondse documentaires. Dat was binnen twee dagen geregeld.”

U was in Yangon toen de coup plaatsvond. Wat was uw reactie toen u het nieuws hoorde?

“Ik kreeg om 6 uur ’s ochtends een telefoontje van één van mijn regisseurs. Ik heb toen vreselijk gevloekt. Want dan weet je: persvrijheid is weg, ons project is weg en mijn bestaan hier is weg. Ik heb nog een leven buiten Myanmar. Als je dat niet hebt, geloof je eerst: nee, dit gaat ons niet nog een keer gebeuren. Maar dat geloof in het mislukken van de coup wordt langzaam afgebroken.”

We zien in uw documentaires veel jonge mensen die zich tegen de junta verzetten. Gaat dat verzet door?

“Ja, want ze weten dat er geen steun is voor de militairen. Zelfs binnen het leger en binnen de door het leger opgerichte partij vragen mensen zich af waar die staatsgreep nou eigenlijk voor nodig was. In feite lukt die militairen nu niets. Ze hebben het heel erg lastig en ze hebben nul steun. Dan denk ik dat de meeste jongeren voelen: we hebben nog niet verloren. Dus we geven ons verzet niet op.”

Myanmar was decennialang een militaire dictatuur, daarna kwamen democratische hervormingen en vrije verkiezingen. Hoe vertaalt zich dat naar wat er nu gebeurt?

“Er is een generatieconflict. Ik zag het elke avond in Yangon, als mensen uit onvrede over de coup om 8 uur ’s avonds op potten en plannen slaan. Tegenover mij woonde een oud echtpaar met hun kleindochter. Die kleindochter sloeg elke avond op een pan, en dan kwam dat oude vrouwtje uit de slaapkamer om te proberen haar te stoppen. Dat is het generatieconflict in Myanmar. Jonge mensen kunnen los van de geschiedenis het land opbouwen. Ouderen zitten nog vast in onderdrukking, als slachtoffer of als dader.”

Er zijn sinds de coup duizenden mensen gearresteerd. Ook journalisten zijn niet veilig. Hoe gevaarlijk is het voor uw mensen om hun werk te doen?

“Als je reist, kan je telefoon gecontroleerd worden. En als je daar filmpjes op hebt van een demonstratie of iets wat lijkt op journalistiek, heb je echt een groot probleem. De SD-kaartjes gaan daarom bij de dames de BH in. Bij de mannen weet ik niet waar ze dat ding stoppen, maar je kan het niet in je telefoon laten zitten. Dat is te gevaarlijk.”

Veel Myanmarese journalisten houden zich schuil. Hoe zat het met uw veiligheid?

“Ik heb het tot 19 mei uitgehouden. Toen vond ik het niet verstandig nog langer te blijven. Een van mijn regisseurs is direct na de coup ondergedoken, hij staat op lijsten van het leger. Als hij wordt gepakt en zijn telefoon wordt ingenomen kunnen de militairen gemakkelijk de weg vinden naar mijn partner. Al onze sim-kaarten staan op haar naam. Dan is mijn partner de klos en ik uiteindelijk ook.”

Uw eerste vijf documentaires zijn online te zien. Een daarvan, YouTuber without internet, draait in november op het IDFA-festival. Wat is verder het plan met deze films?

“Er worden nu twee documentaires gemonteerd en er zitten vijf in de pijplijn. Ik denk dat we er minstens twaalf kunnen maken. Dan heb je een goed overzicht van wat er gebeurt. Ook wil ik een satirische serie over de generaals maken. Satire heeft een lange traditie in Myanmar. Het is de goedkoopste en meest efficiënte manier om de militairen te raken. Het kijken naar deze video’s moet een daad van verzet worden. Je kunt ons onderdrukken, maar wij lachen jullie uit, stumpers.”

Voor de eerste vijf documentaires, zie www.myanmardocs.org/en

Lees ook:

Bijgelovig en wantrouwend: het leger van Myanmar kan niet zonder de macht

Het leger van Myanmar grijpt hard in bij de protesten tegen de coup. Dat is al zo sinds de jaren veertig van de vorige eeuw. ‘Het leger wil overal een vetorecht op hebben om het land te beschermen tegen wat zij chaos noemen.’