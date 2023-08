Ondergrondse explosie stelt Johannesburg voor een raadsel

Bewoners van Lilian Ngoyi Street in het zakencentrum van Johannesburg hebben weer stromend water, elektriciteit en een werkende riolering. Twee weken geleden explodeerde een ondergrondse gasleiding onder het wegdek. Meer dan dertig voertuigen in de straat (met name geparkeerde taxibusjes) kwamen los van het asfalt en raakten beschadigd. Een 34-jarige man kwam onder zo’n bus terecht en kon het niet navertellen. Minstens 48 mensen raakten gewond.

CCTV footage of Joburg CBD Bree Street explosion released.#JHBExplosion pic.twitter.com/VdSpnNpAg8 — CrimeInSA (@sa_crime) 20 juli 2023

De afdeling Rampenmanagement van het provinciebestuur doet onderzoek naar de toedracht van de explosie. Dat is nodig om een plaatselijke noodtoestand uit te roepen, die het juridisch weer mogelijk maakt een schatting te maken van de kosten van de herstelwerkzaamheden. Een onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Witwatersrand uit in de lokale krant The Sowetan zijn zorgen over de duur van het herstel. “Tijdens de pandemie zagen we dat gemeenten niet in staat waren om adequaat te reageren op een ramp. (…) Het kan wel zes maanden duren voordat het project van start gaat en bedrijven het aanbestedingscontract hebben, waarmee ze kunnen beginnen aan wegwerkzaamheden. Het project zelf kan zomaar drie tot vier jaar duren.”

In diezelfde krant delen een geograaf en een hoogleraar geotechniek van de Universiteit van Johannesburg het vermoeden dat de explosie verband houdt met illegale mijnwerkzaamheden onder het stadscentrum. Delen van Johannesburg werden gebouwd boven goudafzettingen, die in de tweede helft van de negentiende eeuw werden ontdekt. Veel goud is gedolven, maar in de achtergebleven mijntunnels zoeken amateur-mijnwerkers, vaak afkomstig uit buurlanden, nog altijd door, waarbij ze regelmatig explosieven gebruiken. In mei kwamen 31 illegale mijnwerkers uit Lesotho om het leven bij een methaangasexplosie in een gesloten mijntunnel bij de mijnwerkersstad Virginia, net buiten Johannesburg.

Scheur in een oude gasleiding

Volgens een woordvoerder van het ministerie van mineralen zou de explosie geen verband hebben met illegaal graafwerk. Een ingenieur in dienst van het gemeente Johannesburg vermoedt dat de explosie is veroorzaakt door een lek, mogelijk ontstaan door een scheur in een oude gasleiding. Egoli Gas, eigenaar van het gasnetwerk in de regio, acht een lek onwaarschijnlijk omdat hun leidingen onder de voetpaden, en niet onder het wegdek lopen. Het eerste officiële onderzoeksrapport moet woensdag verschijnen.

Lilian Ngoyi Street is voorlopig afgesloten voor verkeer. In de krant The Daily Maverick maken taxichauffeurs en kleine ondernemers in de buurt zich zorgen om inkomstenderving. “Sommigen van ons krijgen per uur betaald.”

