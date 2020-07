Ondanks waarschuwingen stemmen honderdduizenden inwoners Hongkong in voorverkiezing

Honderdduizenden kiezers hebben meegedaan aan een voorverkiezing van de oppositie in Hongkong. Er stonden zondag op de tweede dag van de verkiezing weer lange rijen bij stembureaus, bericht de lokale krant South China Morning Post.

Het initiatief is bedoeld om de kandidaten van de pro-democratische oppositie te selecteren die in september meedoen aan de parlementsverkiezingen in de Aziatische metropool. Daar heeft China deze maand een omstreden veiligheidswet ingevoerd die volgens critici de speciale status van Hongkong ondermijnt.

Hoewel een minister had gewaarschuwd dat de voorverkiezing mogelijk strijdig is met de nieuwe wetgeving, lijkt dat kiezers niet af te schrikken. De organisatoren zeggen dat zondag aan het begin van de middag al meer dan 318.000 mensen hadden gestemd in de tweedaagse voorverkiezing. Ze hadden vooraf de hoop uitgesproken dat 170.000 mensen een stem zouden uitbrengen.

Een 44-jarige vrouw vertelde de krant dat ze zondag vroeg ging stemmen omdat er een dag eerder zulke lange rijen stonden. "Ik kom zelf uit China en ik vrees dat Hongkong op een dag net zoals het vasteland zal worden", zei de kiezer. "Ik vroeg me wel af of het de laatste keer is dat ik zal stemmen in zo'n voorverkiezing.”