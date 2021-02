Ondanks repressie groeit in Myanmar het burgerprotest tegen de legercoup

De woede groeit in Myanmar over de legercoup van maandag. Ondanks het risico van militaire represailles wordt er geprotesteerd in het arme Zuidoost-Aziatische land.

Zo sloegen inwoners van Yangon, de grootste stad, woensdagavond om acht uur voor de tweede dag achtereen luid op potten en pannen. Automobilisten claxonneerden ook en er werd geschreeuwd om vrijlating van de onder huisarrest geplaatste leider Aung San Suu Kyi. Artsen en verplegers in tientallen ziekenhuizen in het land legden bovendien, afgezien van acute noodhulp, hun werk stil. Veel zorgmedewerkers dragen rode lintjes om Suu Kyi te steunen. “We willen aan de wereld laten zien dat we totaal tegen militaire dictatuur zijn”, zei arts Zun Ei Phyu tegen persbureau AP.

De strijdkrachten laten zich intussen gelden met repressie. Er is een avondklok ingesteld, militairen patrouilleren in de straten, en burgerpolitici en activisten worden opgepakt.

Truc herhaald

De in haar huis in de hoofdstad Naypyidaw vastgezette Aung San Suu Kyi, die in Myanmar ook wel ‘De Dame’ wordt genoemd, is inmiddels aangeklaagd voor het bezit van zes ongeregistreerde walkietalkies, die in gebruik zouden zijn geweest bij haar bodyguards. Met deze beschuldiging willen de generaals haar naar verwachting uitsluiten van komende verkiezingen. De militairen haalden zo’n truc al eens eerder uit: in 2010 werd Suu Kyi uitgesloten van verkiezingsdeelname nadat een Amerikaan over een meer naar haar huis was gezwommen, waar ze in huisarrest zat. “Dit is een absurde actie van de junta om een illegale machtsgreep te legitimeren”, verklaarde woensdag de Maleisische parlementariër Charles Santiago, voorzitter van een groep Zuidoost-Aziatische volksvertegenwoordigers die zich inzetten voor mensenrechten.

De 75-jarige Suu Kyi, al decennia het icoon van de strijd voor meer democratie, zat eerder jarenlang in huisarrest. Nadat de generaals de teugels lieten vieren, boekte zij met haar Nationale Liga voor Democratie (NLD) in 2015 een grote verkiezingszege. Maar haar burgerregering bleef overschaduwd door de militairen. De generaals reserveerden een kwart van de parlementszetels voor zichzelf en behielden de controle over de ministeries van defensie, binnenlandse zaken en grenszaken. De Dame probeerde wel om de macht van de strijdkrachten terug te dringen, maar boekte daarbij slechts beperkt succes.

Volgens legerchef Min Aung Hlaing is zijn machtsgreep ‘onvermijdelijk’, omdat Suu Kyi’s NLD zich bij verkiezingen in november schuldig zou hebben gemaakt aan fraude. Maar volgens onafhankelijke waarnemers zijn er geen aanwijzingen voor ernstige fraude. Zij vermoeden dat de legerbaas simpelweg niet kon verkroppen dat Suu Kyi’s NLD haar aantal parlementszetels verder uitbreidde, terwijl de legerpartij nog marginaler werd.

Myanmar Police have filed charges against Aung San Suu Kyi and President Win Myint. This letter from the police requests the court to keep them in remand for possession of communications equipment and breach of COVID rules respectively. pic.twitter.com/LTNZjZW4LN — Ali Fowle (@ali_fowle) 3 februari 2021

Houding van Peking

De coup plaatst de internationale gemeenschap voor een lastige kwestie. Want Suu Kyi heeft in de rest van de wereld veel krediet verspeeld met haar houding ten aanzien van de honderdduizenden Rohingya-moslims die in 2017 door het leger op bloedige wijze werden verdreven naar buurland Bangladesh. Ze steunde daarbij het leger en ontkende dat er genocide was gepleegd.

Bovendien zijn de machtsverhoudingen in Zuidoost-Azië ingrijpend aan het veranderen. Westerse landen veroordeelden de staatsgreep de afgelopen dagen. Maar Myanmars grote buurland China, dat de laatste jaren miljarden investeert in Myanmar, hield zich op de vlakte. Peking nam de generaals dinsdag in de VN-veiligheidsraad in bescherming, waardoor een kritische verklaring uitbleef. En Chinese staatsmedia omschreven de staatsgreep eufemistisch als een ‘herschikking van het kabinet’. Als westerse regeringen de militairen hard aanpakken, drijven ze hen waarschijnlijk nog verder in de armen van Peking.

