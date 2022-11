Ondanks nieuwe coronamaatregelen gaat de bouw van quarantainekampen in China door

Negenhonderd dagen lang was er in Tibet geen enkele coronabesmetting geregistreerd. Maar eind augustus kwam het virus terug.

Sindsdien sloot Tibet, in Zuidwest-China, tienduizenden mensen op in quarantainekampen, blijkt uit een deze maand gepubliceerd artikel van Chinafile.com van verschillende Britse en Tibetaanse onderzoekers. Volgens officiële cijfers had 93 procent van de opgesloten mensen geen symptomen en geen verzorging nodig.

Nergens in China zat de afgelopen maanden zo’n groot deel van de bevolking vast als in Tibet. Volgens officiële cijfers zouden eind september 140.000 mensen in isolatiekampen vastzitten of vast hebben gezeten. In de Tibetaanse hoofdstad Lhasa bouwde de overheid zeventien grote quarantainekampen – ‘fangcangs’ genoemd – voor meer dan duizend mensen per kamp, plus veertig kleinere exemplaren. 15 procent van heel Lhasa zou zo’n kamp van binnen hebben gezien.

Erbarmelijke omstandigheden

De omstandigheden in de isolatiekampen zijn erbarmelijk te noemen. Het zijn grote parken met eindeloze rijen witte zeecontainers. Het zijn loodsen, oude appartementen, parkeergarages. En waar in officiële video’s de inwoners van Lhasa dansen in hun privé-hotelkamers, tonen onofficiële video's kampen waar honderden mensen een ruimte delen, zonder afsluiting tussen de bedden, als er überhaupt bedden zijn.

Op video’s van de grotere kampen zijn badkamers te zien waar het water zo hoog staat, dat men tot de enkels in het water moet waden om naar de wc te gaan. Een Tibetaanse student kreeg bij zijn verblijf één maaltijd per dag. “Toen ze het voedsel brachten, pakten we het zonder los te laten, want anders krijgen we niet genoeg. Als je niet vecht voor het eten, blijf je hongerig achter.”

Wie eenmaal binnen zit, komt bovendien niet zo makkelijk vrij. De quarantaineperiode van officieel twee weken kan volgens de onderzoekers alleen worden beëindigd door een ‘eindeloze reeks bureaucratische obstakels’, die de testresultaten verschaffen om vrij te komen.

Afgezonderde regio’s

Het strenge beleid in de fangcangs staat in schril contrast met de nieuwe coronamaatregelen die de Chinese regering anderhalve week geleden aankondigde. Zo zouden Chinese regio’s niet meer hoeven kijken naar indirecte contacten bij contactonderzoek, en het massaal testen zou worden teruggeschroefd. Maar nu de coronacijfers stijgen, durven lokale overheden die maatregelen niet aan. Zelfs miljoenenstad Shijiazhuang, die als eerste stad de nieuwe regels zou invoeren, krabbelde deze week terug.

Het vasthouden aan het zero-covidbeleid gebeurt volgens de onderzoekers nóg strenger in relatief afgelegen regio’s met veel minderheden, zoals Tibet, waar naast Tibetanen ook Chinese moslims en Han-Chinezen wonen. Het lokale bestuur zou daar hun gehoorzaamheid aan de landelijke regering in Peking willen tonen.

Dat geldt ook voor Xinjiang, een regio in west-China nabij de Kazachstaanse grens, waar dit weekend de discutabele mijlpaal van een honderd dagen durende lockdown werd bereikt. In de regio, waarin veel Oeigoeren wonen, werden deze week achthonderd coronabesmettingen vastgesteld. Op een niet-geverifieerde video, vermoedelijk uit de regio, slapen mensen op de grond naast een rij urinoirs.

Thread 🧵

Chinese🇨🇳 government spending billions of US dollars to continuously build quarantine camps all over the country.

Here are some

1st Shangdong province pic.twitter.com/0wRynYLXtB — Songpinganq (@songpinganq) 18 augustus 2022

Hoewel in het Tibetaanse Lhasa het aantal coronagevallen wél voorzichtig afneemt, lijkt het fangcangbeleid een voorbode voor de andere Chinese regio’s, die kampen blijven bouwen, de grootste mogelijk voor 30.000 mensen.

Ook het aantal Chinezen in isolatie blijft toenemen. Op 20 november zouden volgens officiële cijfers een miljoen mensen ‘onder medisch toezicht’ zijn, een eufemisme voor quarantaine, waar ook de kampen onder vallen. Dat is twee keer zoveel als eind oktober.

Lees ook:

Chinese bestuurders weten zich geen raad met nieuw coronabeleid

Het Chinese coronabeleid moet nauwkeuriger en minder grootschalig, vindt de centrale regering, maar halfslachtige maatregelen houden de besmettingen niet op nul. Stadsbesturen puzzelen.