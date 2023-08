Ondanks hun hoge leeftijd houden Fumio Hayasaka (77) en zijn vrouw hun café open. ‘We hebben geen keuze’

“We staan hier al vijftig jaar in de keuken,” vertelt Fumio Hayasaka. Zijn vrouw rent heen en weer door de zaak om koffie en broodjes rond te brengen. Het kleine café dat de Hayasaka’s runnen, staat op het midden van een pleintje in het kuststadje Soma, alsof het een verkeerd geparkeerde auto is. De rustige wegen en verlaten kantoorpanden in het dorp verraden de gemiddelde leeftijd van de inwoners. “Bijna al onze klanten zijn al ouder, en dit is hun ontmoetingsplek”, vervolgt Hayasaka. “Daarom kunnen we niet stoppen met werken.”

In 2021 telde Japan meer dan 36 miljoen 65-plussers, een verdubbeling ten opzichte van 25 jaar geleden. Ruim negen miljoen van hen werkt nog steeds, vaak tot op hoge leeftijd. Eén op de vijf Japanse bedrijven heeft inmiddels iemand in dienst van 65 en ouder. De overheid stimuleert het aannemen van oudere werknemers met het verstrekken van subsidies en belastingvoordelen.

Hayasaka komt uit Tokio en verhuisde op jonge leeftijd naar het noorden voor zijn werk. Hier ontmoette hij zijn vrouw. “Ik werkte in de verkoop, zij in de administratie”, zegt hij met een scheve glimlach. “We zijn de zaak begonnen toen onze dochter een jaar oud was”, vervolgt hij.

Plichtsbesef tegenover de dorpelingen

“Inmiddels is zij al 51!”, zegt zijn vrouw terwijl zij borden met geroosterde broodjes ei en kaas naar een groep klanten in de hoek van de zaak brengt. “Ik ben 77, en mijn vrouw 74”, vervolgt Hayasaka. Terwijl hij voor elke koffie apart bonen maalt, het water kookt en een kopje klaarzet, wijst hij naar een grote foto op de muur. “Dat zijn mijn vrienden van de golfvereniging. Die foto is genomen op de dag dat ik het clubtoernooi won. Ze komen hier nog regelmatig langs.”

Hoewel de Hayasaka’s de tent openhouden uit plichtsbesef tegenover de dorpelingen, werken niet alle Japanners na hun pensioenleeftijd voor hun plezier. Het basispensioen bedraagt jaarlijks ongeveer 5000 euro, zo’n 415 euro per maand. De minimumkosten voor levensonderhoud bedragen rond de 900 euro per maand, bleek uit een peiling in 2019. Iemand die moet leven van een basispensioen, leeft dus onder de armoedegrens.

Daarom hebben veel ouderen nog een parttimebaan. Maar door corona verloren veel van hen hun werk. De inflatie steeg ook flink, bijna alles in de supermarkt is duurder geworden. Het pensioen is niet met hetzelfde tempo meegegroeid. Het maakt de druk om te blijven werken nog groter.

Het platteland vergrijst snel

“De economie is niet wat het geweest is,” vertelt Hayasaka. “Vroeger waren er een stuk of dertig cafés hier in het dorp. Nu zijn er maar een paar over.” Soma ligt aan de kust van Fukushima en werd in 2011 geraakt door zowel de aardbeving en de daaropvolgende tsunami. Hele stukken van het dorp werden verwoest door de golven. Een paar kilometer verderop ontwikkelde zich een van de grootste kernrampen in de geschiedenis.

Bijna tweeduizend mensen verlieten de stad dat jaar, maar ook zonder de ramp neemt de bevolking steeds verder af terwijl de gemiddelde leeftijd vlug stijgt. Niet alleen in dit dorp maar ook in de rest van Japan trekken jongeren naar de stad voor werk en onderwijs terwijl het platteland snel vergrijst.

Om de kleine dorpen toch draaiende te houden zijn arbeiders nodig. Door het gebrek aan jonge Japanners en slechts beperkte migratie uit het buitenland, blijft er maar één groep over: ouderen. “Ik denk dat negen van de tien klanten die bij ons komen ouder zijn,” zegt Hayasaka. Zijn vrouw is de keuken in gelopen. Terwijl ze kopjes koffie op het dienblad zet, vult ze aan: “Bijna al onze klanten zijn vaste klanten.”

Voorlopig nog wel open

Hayasaka grijpt naar de koffiefilters onder de toonbank. “Niet iedereen is oud. Soms krijgen we ook sumoworstelaars op bezoek, die hebben hier dichtbij een trainingslocatie.”

Hij laat een aantal foto’s zien van de trainer en de worstelaars die vaak langskomen. “Voor de rest zijn het inderdaad vaste klanten, oudere mensen, en heel soms komen er mensen uit Tokio langs die van ouderwetse cafeetjes houden.”

Inmiddels zit de helft van zaak vol. Hayasaka gaat haastig aan de slag met het ijs klaarzetten voor de koude koffie. “Wij blijven voorlopig nog wel open,” zegt hij voordat de machine hem bijna onverstaanbaar maakt. “We hebben geen keuze.”

