Ondanks corona is Mallorca rond Pasen weer even van de Duitsers

Zichtbaar tevreden turen licht verbrande Duitse vakantiegangers vanaf een terras naar het strand waar bleke landgenoten de eerste zonnestralen van het jaar opvangen. Cristian Lafourcade eigenaar van biercafé Zur Krone loopt met een dienblad vol vers getapte biertjes waar het schuim nog vanaf druipt. “Het is echt een gezegende Heilige Week”, vertelt Lafourcade terwijl gasten hem wijzen op hun lege bierglazen. “Vooral door de toeristen en de hotels die weer open zijn. We hebben hier lang op gewacht.”

Mallorca krijgt tijdens de paasvakantie een uniek voorproefje van terugkerend buitenlands toerisme naar Spanje, dat door de coronavaccins deze zomer weer echt op stoom zou moeten komen. Omdat de Duitse regering het risiconiveau van de Balearen en enkele andere Spaanse gebieden heeft bijgesteld vanwege de lage coronacijfers ontstond een run op tickets naar Mallorca. Luchtvaartmaatschappijen zetten zelfs honderden extra vluchten in rond de paasdagen. Want hoewel zowel voor de heen- en terugreis een negatieve corona-test moet worden overlegd is de verplichte quarantaine bij thuiskomst van de baan.

“Dat hebben we er wel voor over”, giechelt Emma Hinterberger. “Ook al zijn de tests ongeveer even duur als de tickets.” Op de boulevard van Palma de Mallorca maakt Moritz Mayer foto’s van zijn vriendin met de zonovergoten kustlijn op de achtergrond. De thuisblijvers kunnen jaloers zijn, want net als in andere Europese landen zijn in Duitsland de corona-regels rond de paasdagen aangescherpt.

Hoopgevend teken voor de Spaanse toeristensector

Hoewel zowel de Duitse als Spaanse regering niet-noodzakelijke reizen nog steeds afraden hebben Hinterberger en Mayer zeker geen spijt dat zij met naar schatting veertigduizend landgenoten hier vakantievieren aan de Middellandse Zee. “Je ziet dat het kan. Daar kan Duitsland nog een voorbeeld aan nemen”, zegt Hinterberger.

De terugkeer van de Duitsers naar Mallorca is een hoopgevend teken voor de Spaanse toeristensector. Voor corona was Spanje in 2019 met 84 miljoen toeristen ’s werelds tweede meest bezochte land, maar vorig jaar slonk dit door de pandemie tot 19 miljoen bezoekers. De gevolgen voor een op toerisme ingerichte economie, zoals die van Mallorca zijn groot.

Vorig jaar was er ruim tachtig procent minder toeristische activiteit en ging een kwart van het aantal arbeidsplaatsen verloren. Toch is deze paasweek voor bar-eigenaar Lafourcade financieel gezien niet veel meer dan een schrale troost: hij draait naar eigen zeggen maximaal dertig procent van de omzet die hij normaal gesproken zou halen, net genoeg om de kosten te dekken. Slechts elf procent van de hotels is open.

Nog geen Nederlandse toeristen

Van de terugkeer van Nederlandse vakantiegangers – voor heel Spanje geldt code oranje – is nog weinig te merken, ziet Sigrid Paas, die haar bar Bier Express, in het uitgaansgebied El Arenal net weer heeft geopend. “Mijn vaste personeel zit thuis met werktijdverkorting. Mijn dochters helpen nu mee, want die willen er ook wel weer eens even uit”, zegt Paas die hoopt een graantje mee te pikken van het oplevende Duitse toerisme. Haar zaak die het van het nachtleven moet hebben heeft last van de coronarestricties, want alleen terrasbezoekers zijn welkom en om 17.00 uur moet de zaak alweer dicht.

Er is de autoriteiten veel aan gelegen om dit voorproefje van terugkerend buitenlands toerisme ordentelijk te laten verlopen. De Balearen willen aan de wereld laten zien dat het kan: veilig vakantievieren tijdens een pandemie. Verkeerde beeldvorming nu kan het belangrijke zomerseizoen in gevaar brengen, denkt receptioniste Lorena de Serra van Hotel Ars Magna in Palma.

Lokale bewoners worden naar huis gestuurd

De komst van de Duitsers geeft volgens haar nu dan weliswaar een beetje lucht, maar het zorgt tegelijkertijd ook voor frictie omdat Spanjaarden vanwege de coronarestricties hun eigen regio niet uit mogen. En terwijl Duitse hotelgasten ’s avonds nog in de hotels mogen eten, worden ‘mallorquines’ (de lokale bewoners) aan het einde van de middag van het terras naar huis gestuurd. Het leidt volgens De Serra soms zelfs tot kleine demonstraties voor de hotels.

Toch heeft De Serra begrip voor de regels, al vindt zij dat de autoriteiten de afwegingen beter moeten uitleggen. “Het is wel wat anders als er 40 duizend geteste Duitsers hier komen of dat 40 miljoen Spanjaarden zonder controle het hele land doorreizen”, zegt zij. “Ik hoop dat er snel een vaccinatiepaspoort komt, ook al is het misschien een beetje discriminerend.”

Cristian Lafourcade van Zur Krone hoor je niet klagen met vrijwel enkel Duitse clientèle. Wel hoopt ze dat het vaccineren in Spanje en de rest van Europa wordt opgevoerd. “We bidden ervoor”, zegt hij. Sigrid Paas van Bier Express hoopt dat het tijdens de zomermaanden ook weer makkelijker zal worden voor Nederlanders om naar Mallorca te komen. Want als de Duitsers zijn vertrokken wordt het volgens haar wel weer heel erg stil op het eiland.

