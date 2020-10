Onbegrip rond gesloten Parijse moskee. Een hetze tegen de onthoofde docent? ‘Niemand hier heeft dit gewild’

De moskee van de Parijse voorstad Pantin moet dicht omdat het gebedshuis volgens de regering meedeed aan de hetze tegen de onthoofde Samuel Paty. De bezoekers zijn het er niet mee eens.

Op de poort van de moskee, een oude gymzaal, hangt de verordening die de sluiting uitgebreid motiveert. Het is niet mis wat er staat. De moskee maakt zich volgens de prefect van de provincie Seine-Saint-Denis schuldig aan haatzaaien en zet aan tot terreur.

La Grande Mosquée de Pantin, die elke vrijdag tot 1300 gelovigen verzamelt, staat “bekend om zijn banden met het salafisme”, zo vervolgt het document. De belangrijkste imam studeerde in Jemen aan een vermaard fundamentalistisch instituut.

‘Masturbatielessen op de scholen’

De voorzitter van de moskeevereniging, M’Hammed Henniche, is ook voorzitter van een koepelorganisatie van moskeeën in het departement, de UAM 93. Op de facebookpagina van de UAM waarschuwde Henniche in 2018 voor de gevaren van het openbaar onderwijs in Frankrijk. Hier zouden kinderen ‘masturbatielessen’ krijgen en meegaan op schoolreisje naar de Gay Pride. Die vermaningen leidden toen tot enige ophef.

Bijna twee weken geleden postte Henniche op de pagina van de moskee een van de veelbesproken video’s die stemming maken tegen Samuel Paty. Een van de gemeenteleden reageerde hier op door de naam van Paty en het adres van de school te vermelden. Henniche greep niet in. “De publicatie van de video en het verspreiden van de adresgegevens zijn van dien aard dat ze de aanslag vergemakkelijkt kunnen hebben.”

Verderop in de straat, ter hoogte van snackbar ‘King Burger’, wil Zhor Fajiri (68) heel graag haar mening geven. Het zit haar hoog. Ze zet haar trolley met boodschappen opzij en steekt van wal. Fajri vindt de sluiting, die voorlopig maximaal zes maanden kan duren ‘schande’. “Deze moskee heeft nooit voor problemen gezorgd, het is hier altijd heel rustig. Ik heb hier nooit salafisten gezien, zoals ze nu opeens beweren. Bin Laden of zo’n iemand, die zul je hier echt nooit vinden!”

‘Nooit iemand van een ander geloof doden’

Geen misverstand. Dat een leraar kan worden onthoofd om het tonen van een karikatuur in het kader van een les over de vrije meningsuiting, dat vindt Fajri ook vreselijk. Dat de moskee de video heeft gedeeld is niet goed, het kan een vergissing zijn geweest. “In ieder geval heeft niemand hier dit gewild, dat weet ik zeker. In de Koran staat trouwens nergens dat je mensen van een ander geloof mag doden.”

Een groepje al wat oudere jongeren op de stoep van het etablissement valt Fajri bij. Geen van de mannen wil met hun achternaam in de krant. “Je moet toch ook gewoon kunnen zeggen dat deze leraar iets heel doms heeft gedaan’, vindt Farid (40), die de groep daarna wat bozig verlaat. Hij heeft vanochtend al verschillende tv-ploegen te woord gestaan, de vragen beginnen hem te irriteren.

Het is meer een kwestie van wederzijds respect, denkt Ahmed (26). Volgens Ahmed, die een zwarte hoodie draagt, vindt het zeker niet verkeerd om de vrijheid van meningsuiting in de les aan de orde te stellen. “Maar je moet wel heel goed opletten met wat je dan precies doet. Moet het per se met tekeningen van de profeet? Ik ga toch ook niet de belangrijke figuren in het christendom belachelijk maken?” Dat Paty leerlingen de gelegenheid gaf het lokaal te verlaten, als zij niet gekwetst wilden worden, vindt hij dan ook heel goed.

‘Dit land is op weg om een dictatuur te worden’

De sluiting van de moskee belooft volgens de bedachtzaam formulerende Ahmed weinig goeds. “Ik denk dat dit land op weg is om een dictatuur te worden. Eerst sluit je een moskee, en daarna? Misschien mogen moslims straks de deur niet meer uit, omdat ze gevaarlijk zijn. Iedereen wordt nu afgerekend op de misdaad van een enkeling. Maar ik zeg toch ook niet dat alle blanken neonazi’s zijn?”

Daar is Djbiril (37) het helemaal mee eens. “Kennelijk wil men kinderen leren om moslims te haten, want dat is het gevolg van dit soort dingen. Ik zal een ander nooit iets aandoen. Maar ik word hier dus wel mee vereenzelvigd, omdat de moskee waar ik bid, moet sluiten.” De onthoofding van Samuel Paty heeft niets met de ware islam te maken, benadrukt hij. “Als Mohammed nu nog zou leven, zouden we allemaal gelukkig zijn en elkaar niet haten.”

Bij de ingang van de moskee verdringen de media zich even later rond een man in traditionele Afrikaans-islamitische kledij. Maar tot hun grote teleurstelling is dit niet M’Hammed Henniche. De voorzitter van de moskee, de zich nergens liet zien, stond wel het persbureau AFP te woord. Henniche meent dat de regering zwicht voor de grote druk om ‘iets’ te doen. En daar wordt zijn moskee nu het slachtoffer van. Hij wijst ook met een beschuldigende vinger naar wat in Frankrijk de fachosphère wordt genoemd, een geheel van conservatieve opiniemakers en media. ’Helaas heeft extreem-rechts nu zoveel invloed gekregen dat ze daar voor zwichten.’

De achternamen van de geïnterviewde jonge mannen zijn bekend bij de hoofdredactie.

