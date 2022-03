Onafhankelijke informatie is voor Russen nauwelijks nog toegankelijk

Het was misschien wel de meest opvallende daad van verzet in Rusland sinds op 24 februari de invasie van Oekraïne begon. Want ook al duurde de protestactie van Marina Ovsjannikova maandag op staatstelevisiezender Pervi Kanal maar een paar tellen, de impact en het bereik van haar actie waren enorm. Live op tv verscheen de redacteur tijdens het Russische journaal achter de presentator met een anti-oorlogsprotestbord. ‘Geen oorlog. Geloof de propaganda niet. Ze liegen tegen je’, stond er op het vel papier.

Een unieke en harde verstoring van de geoliede propagandamachine die het Kremlin onder Poetin door de jaren heen optuigde. Pervi Kanal geldt namelijk als een van de paradepaardjes van de staatstelevisie. Tot voor kort bereikte de zender internationaal ruim 250 miljoen kijkers en binnen Rusland zelf is de omroep voor veel Russen een primaire informatiebron. Zeker Vremja, het staatsjournaal dat Ovsjannikova als toneel voor haar protest gebruikte, is een instituut dat al sinds 1968 op de buis is. Vaste prik voor veel Russen die ’s avonds vanaf de bank het laatste nieuws tot zich nemen.

Symbolische waarde

Normaal gesproken krijgen die miljoenen kijkers een even gestage als geraffineerde stroom van door het Kremlin goedgekeurde informatie gepresenteerd, waardoor hun woonkamers zonder dat ze er erg in hebben veranderen in de echokamers van hun eigen indoctrinatie. Zeker de afgelopen drie weken is de omgekeerde werkelijkheid op de staatstelevisie onmiskenbaar. Het verhaal is consequent dat het Russische leger bezig is met een ‘vredesmissie’ tegen ‘Oekraïense nationalisten en neonazi’s’.

Het is propaganda in optima forma en juist daarom is de symbolische waarde van de protestactie van Ovsjannikova niet te onderschatten. In een land waar de meerderheid van de mensen de televisie nog altijd als belangrijkste informatiebron gebruikt, moet de actie toch op zijn minst tot verwarring hebben geleid bij menig kijker. En dat was precies de bedoeling van Ovsjannikova die in een vooraf opgenomen videobericht stelde dat ze zich schaamt dat ze met haar werk ‘de zombificatie van het Russische volk heeft toegestaan’.

Virtueel IJzeren Gordijn

Het protest roept de vraag op of de ludieke actie snel in vergetelheid raakt of dat het meer teweegbrengt onder het miljoenenpubliek van Pervi Kanal. Een spoor van twijfel, het begin van voorzichtige kritiek of raadpleging van ‘alternatieve’ nieuwsbronnen. Dat laatste probeert het Kremlin hoe dan ook te voorkomen door driftig door te bouwen aan een virtueel IJzeren Gordijn dat het om het land plaatst om de informatievoorziening onder controle te houden. Zo blokkeerde censor en mediawaakhond Roskomnadzor woensdag de toegang tot nog eens 32 binnenlandse en buitenlandse nieuwswebsites.

Zodoende blijft er voor de gemiddelde Rus weinig meer over dan de monotone informatie van de staatsmedia. Zeker nu ook sociale media als Facebook, Instagram en Twitter geblokkeerd zijn, worden de mogelijkheden om andere nieuwsbronnen te raadplegen alleen maar kleiner of toch in ieder geval ingewikkelder.

Een krasje op de propagandamachine

Alleen wie gebruik maakt van een VPN, een virtueel privénetwerk dat de gegevens van een gebruiker versleutelt en zijn geografische locatie verhult, kan via een digitaal geitenpaadje nog op geblokkeerde sites terecht. En hoewel de vraag naar VPN-programma’s in Rusland afgelopen maandag, de dag van de blokkering van Instagram, met meer dan 2000 procent steeg, betekent de digitale vergrendeling voor het merendeel van de oudere of minder technisch onderlegde Russen simpelweg een nog verdere inperking van hun informatievoorziening.

Datzelfde gaat op voor online berichtendiensten als Telegram. De gebruikers die deze app voor hun nieuwsgaring inzetten zijn grotendeels jong en wonen in de grote steden. Maar de gemiddelde Rus is veertig en woont in klein stedelijk of provinciaal gebied waar het gebruik van dit soort apps en digitale omwegen veel minder wijdverbreid is.

Zodoende liep de propagandamachine van het Kremlin weliswaar een krasje op dankzij het protest van Ovsjannikova, maar reden voor paniek zal dat aan het Rode Plein niet zijn. Want een krasje of niet, het net rondom de Russische informatievoorziening sluit zich steeds verder.

Lees ook:

Terug naar de USSR: Russische repressie neemt orwelliaanse vormen aan

De repressie in Rusland nam in twee weken tijd enorm toe. Iedereen die zich uitspreekt tegen de oorlog in Oekraïne moet het ontgelden. ‘We zijn getuige van militaire censuur.’