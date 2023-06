Omstreden mediamagnaat Silvio Berlusconi bleef tot zijn dood invloedrijk politicus

Hij was een even geslaagd als omstreden zakenman, een kleurrijke multimiljardair en maar liefst vier keer premier van Italië. Miljoenen Italianen liepen jarenlang weg met de conservatieve, grappende en charismatische leider. Maar hij had schimmige kanten: er waren (vermeende) banden met de Siciliaanse maffia en (bewezen) banden met prostituees. En de bijna twintig jaren die hij de Italiaanse politiek domineerde, werden getekend door vele rechtszaken tegen hem.

Zijn privéleven was ook omstreden: hoe ouder hij werd, hoe jonger zijn vriendinnetjes. Hij had er een hoop en die kwamen regelmatig allemaal tegelijk in de villa buiten Milaan bij hem feesten en seksen. De ‘bunga-bunga’ bij Berlusconi werd in 2010 wereldwijd een begrip.

Kort daarop kwam er een abrupt einde aan zijn enorme politieke invloed. De eurozone zat in een turbulente financiële crisis en Italië bleek een gevaarlijk zwakke schakel. Premier Berlusconi moest wijken voor een technocratische regering die de financiële markten het vertrouwen in de Europese munt moest teruggeven.

Daarna is de Italiaan, die lang onaantastbaar leek, lange tijd niet meer erg aanwezig in de politiek geweest. Zijn liberale partij Forza Italia haalde vaak nog geen 10 procent van de stemmen bij verkiezingen. Maar vorig jaar, bij de vorming van de uiterst rechte regering van Giorgia Meloni, stond hij er weer. Zijn Forza Italia regeert nu samen met Lega en Broeders van Italië.

Zoon van een bankdirecteur

Silvio Berlusconi kwam op de wereld in Milaan, de financiële hoofdstad van het land, als zoon van een bankdirecteur. In 1961 studeerde hij af in de rechten en begon stofzuigers aan de man te brengen - en leerde hoe en hoe goed hij mensen zijn boodschap kon verkopen. Berlusconi werkte ook een tijdje als showman op cruiseschepen, waar hij zijn publiek inpakte met Franse chansons. Zijn loopbaan nam een grote vlucht toen hij zich op onroerend-goedprojecten stortte en onder andere een hele nieuwe wijk in Milaan neerzette.

In 1974 startte hij het lokale kabeltelevisiestation Telemilano. Dat bouwde hij uit tot het landelijke commerciële tv-station Mediaset, dat keihard de concurrentie met de publieke omroep Rai aanging, die toen nog een monopolie had. Aan het einde van de jaren tachtig domineerde Mediaset de Italiaanse televisie met vluchtige showprogramma’s, luchtig amusement en licht geklede dames. Ook nu nog is het een van de grootste spelers op de Italiaanse televisiemarkt.

Berlusconi’s media-imperium groeide snel. In zijn Fininvest-holding kwamen onder meer de grote uitgeverij Mondadori en het rechtse dagblad Il Giornale terecht, en ook tientallen andere bedrijven: van een supermarktketen en een reclamebureau tot een bank en voetbalclub AC Milan. Silvio Berlusconi werd er multimiljardair mee. Vier van zijn vijf kinderen - Marina, Pier Silvio, Barbara en Luigi, gekregen met twee verschillende echtgenotes – hebben leidende rollen in het zakenimperium van hun vader; alleen jongste dochter Leonora hield hij erbuiten.

Geboren leider, de anti-politicus

In 1993 stond Berlusconi er uitstekend voor. Veel landgenoten bewonderden hem om zijn talentvolle ondernemerschap, zijn ongekende rijkdom, zijn successen met voetbalclub AC Milan, zijn gewiekstheid en zijn charisma tot zijn kiezers te maken. Berlusconi ging de politiek in en richtte de centrumrechtse partij Forza Italia (Hup Italië!) op. Zijn tegenstanders verdachten hem ervan voor een politieke carrière te kiezen om zich te kunnen wapenen met het scherm van de parlementaire immuniteit, omdat justitie achter hem aanzat. Maar zijn medestanders zagen in hem de geboren leider, de anti-politicus, die de politiek en vooral ook de economie weer de goede kant op kon sturen nadat de traditionele grote partijen aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw corrupt bleken en volledig waren geïmplodeerd.

Berlusconi zette zijn kapitaal, media, charme en communicatietalent in om de kiezers voor zich te winnen en al in 1994 won hij de landelijke verkiezingen. Zijn eerste coalitieregering hield echter maar zeven maanden stand. In 1996 verloor hij de verkiezingen, maar in 2001 kwam Berlusconi terug, weer met een centrumrechtse coalitie. Het is hem toen als een van de weinige regeringsleiders in de naoorlogse geschiedenis van het woelige Zuid-Europese land gelukt om een heel termijn van vijf jaar aan te blijven. In 2006 verloor hij de verkiezingen, maar Berlusconi - inmiddels al bejaard - was niet weg te slaan: in 2008 werd hij opnieuw premier.

Roemloze exit

Maar drie jaar later ging het helemaal mis. Een grote bankencrisis in de Verenigde Staten en een diepe economische crisis op het Europese continent zorgden in de eurozone voor turbulentie. De rente op de Italiaanse staatsleningen schoot omhoog, het land dreigde failliet te gaan. Er was paniek in de tent. De machtigste leiders van de eurozone wilden de flamboyante Berlusconi, die ze niet serieus namen, weg hebben. De premier van Italië werd in november 2011 gedwongen om op te stappen en plaats te maken voor Mario Monti.

Het was een roemloze exit van de man die zijn vaderland bijna twee decennia zwaar had verdeeld. De Italianen waren óf voor hem óf tegen hem.

Zijn kiezers droegen hem op handen en bleven geloven dat de geslaagde zakenman hen een tikje rijker zou maken door de economie weer te laten bloeien, banen te scheppen en allerlei belastingen te verlagen. Ze herkenden zichzelf een beetje in hem: in zijn enthousiasme voor voetbal en mooie vrouwen, in zijn afkeer van belasting betalen, in zijn ijdelheid - hij deed niet geheimzinnig over zijn facelift en haartransplantatie - en zijn schuine moppen.

Tegenstanders hadden een enorme afkeer van hem. Hun premier/zakenman had een huizenhoog belangenconflict en maakte seksistische grappen over vrouwen en homo’s. En op het buitenlandse politieke toneel sloeg hij vaak een slecht figuur. In 2003, bijvoorbeeld, zei hij tegen een Duitse Europarlementariër dat die prima een filmrol kon spelen als concentratiekampbewaarder. En in 2009 werd hij op een top ontvangen door de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die hij liet wachten omdat hij met zijn mobiel aan het bellen was. Dat soort uitglijders werden wereldnieuws en miljoenen Italianen schaamden zich dood.

De grote economische verbeteringen die Berlusconi de kiezers keer op keer beloofde, zijn er tijdens zijn regeerperiodes nooit gekomen. Sterker nog: de economie zakte in. Vraag aan Italianen naar zijn positieve resultaten en ze komen niet verder dan dat stalken strafbaar werd en roken in openbare gelegenheden werd verboden.

Vrolijke playboy

Waar nogal wat tegenstanders zich ook kapot aan ergerden, was dat Berlusconi zelfs als premier een vrolijke playboy bleef. Hij kwam er rond voor uit dat hij gek was op vrouwen en hoe meer er bij hem op schoot kropen, hoe beter.

Terwijl hij nog met zijn eerste vrouw was getrouwd, viel hij op actrice Veronica Lario, die later zijn echtgenote zou worden. Lario had het niet makkelijk, want haar man omringde zich overal graag met vrouwelijk schoon. Hij promoveerde de prachtigste vrouwen tot minister en parlementslid.

Dat moest een keer fout gaan. En inderdaad: in 2009 - toen Berlusconi was gefotografeerd op de verjaardag van een blond meisje dat 18 werd - trapte Lario een scene. Ze beschuldigde hem met zoveel woorden van pedofilie en vroeg een scheiding aan. Het jaar daarop maakten de Italianen kennis met Ruby, een hele jonge vrouw van Marokkaanse afkomst die op zijn bunga-bungafeesten kwam en vaak met hem naar bed zou zijn gegaan. Volgens het Openbaar Ministerie was Ruby toen 17 en prostituee. Omdat betalen voor seks met een minderjarige strafbaar is, werd Berlusconi aangeklaagd.

Hij ontkende alles, zij ook. Berlusconi zei ‘geen heilige’ te zijn, maar nooit te hebben begrepen wat er opwindend is aan seks als je ervoor betaalt, omdat er dan niets te verleiden valt. In 2013 werd hij veroordeeld tot zeven jaar cel, maar in 2014 werd hij in hoger beroep vrijgesproken.

Problemen met justitie

De ranzige Ruby-zaak - ook weer wereldnieuws - was een van de tientallen processen die er tegen Silvio Berlusconi werden aangespannen. Het is misschien wel de belangrijkste redenen waarom er tijdens zijn regeerperiodes weinig is gedaan om de grote problemen van Italië - denk aan de zwakke economie, het trage justitiële systeem, het verouderde pensioenstelsel, de verstikkende bureaucratie, de starre arbeidsmarkt - aan te pakken. Want ministers en parlementariërs staken veel tijd en energie in de verdediging van de premier.

Al sinds 1983 had Berlusconi problemen met justitie. Hij werd onder andere verdacht van belastingfraude, het omkopen van rechters en fiscale politiemensen, gesjoemel met de boekhouding, meineed, valsheid in geschrifte en belastingontduiking. Soms bleken die aantijgingen ongegrond, soms ook niet. Maar al die processen zorgden ervoor dat in plaats van voor 100 procent bezig zijn met het besturen van Italië Berlusconi druk was met zijn advocaten. In 2009 schatte hij zelf al meer dan 2500 keer in de rechtbank te zijn verschenen en meer dan 200 miljoen euro aan advocaatkosten te hebben uitgegeven.

Berlusconi zweerde altijd onschuldig te zijn. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat communistische rechters en aanklagers erop uit waren om zijn politieke carrière te slopen en daarom constant op hem joegen. Zijn achterban geloofde hem.

Om ervoor te zorgen dat hij niet in de gevangenis belandde, zette hij zijn ministers en parlementsleden - onder wie een paar steengoede advocaten - in. Die kwamen met wetten die op maat voor de premier waren gemaakt, en die er bijvoorbeeld voor zorgden dat bepaalde misdrijven sneller verjaarden of niet langer strafbaar waren. Er is ook geprobeerd hem tijdelijk immuniteit te geven, maar daar ging het Constitutionele Hof niet in mee.

Definitieve veroordeling

Lange tijd leek Silvio Berlusconi onaantastbaar: in de ene zaak werd hij vrijgesproken, in de andere kwam het niet tot een veroordeling omdat de zaak was verjaard. Maar in augustus 2013 kwam uiteindelijk toch een definitieve veroordeling: hij kreeg vier jaar gevangenisstraf voor belastingfraude. Zijn Mediaset had bij de aankoop van tv-rechten voor miljoenen gefraudeerd en die weggesluisd naar offshore bankrekeningen. In de praktijk kwam de straf neer op een jaar huisarrest in zijn villa bij Milaan en een taakstraf. Een jaar lang werkte de ex-premier een ochtend in de week in een verzorgingstehuis voor bejaarden. De vernedering was compleet toen hij vanwege deze veroordeling ook uit het parlement werd gezet.

De multimiljardair leek daarna een tijdje uit het veld geslagen; de Italianen zagen hem niet vaak meer op tv of in de roddelbladen. Zijn gezondheidsproblemen namen toe. In 2016 had Berlusconi, die een pacemaker heeft, weer een hartoperatie nodig; de afgelopen jaren had hij ontstekingen aan zijn urinewegen en knie en in 2020 werd hij totaal gevloerd door covid.

Maar Berlusconi krabbelde op. Hij leefde rustig verder, met steeds jeugdigere vriendinnen. Marta Fascina, het Kamerlid dat hem de afgelopen paar jaar gezelschap hield, was ruim vijftig jaar jonger dan hij. Politiek gezien telde Berlusconi ook weer mee. De parlementsban verdween en in 2022, bij de landelijke verkiezingen, kwam hij in de Senaat terecht. Silvio Berlusconi is altijd de enige en absolute leider van Forza Italia gebleven. De partij zit in de uiterst rechtse coalitie die nu aan de macht is. Als hoogbejaarde had Berlusconi geen veeleisende baan als minister meer, maar deed zijn invloed als politiek leider nog steeds gelden.

Vrijdag werd Berlusconi opgenomen in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan. Maandag overleed hij, op 86-jarige leeftijd.

