Omstreden baas grens- en kustwacht EU biedt ontslag aan

Het agentschap ligt al maanden onder vuur na onthullingen over het illegaal terugduwen (push-backs) van bootjes met asielzoekers op de Middellandse Zee en de manier waarop de Fransman met de beschuldigingen omging. Hij ontkende misstanden en greep niet in.

De raad van bestuur moet het ontslag nog aanvaarden maar het bestuur zou volgens ingewijden geen vertrouwen meer in Leggeri hebben. Een woordvoerder van de Europese Commissie, die ook zitting heeft in het bestuur, wil daar desgevraagd niet op ingaan zolang het bestuur nog geen besluit heeft genomen. Dat besluit wordt later vrijdag verwacht.

Naar Frontex en Leggeri liepen al verschillende onderzoeken, onder meer van de EU-fraudedienst OLAF en van de Europese Ombudsman.

Pushbacks op beeld

Eind 2020 al riepen Europarlementariërs op tot Leggeri’s vertrek nadat mediaberichten over de betrokkenheid van Frontex bij push-backs zich opstapelden. Personeel zou meermaals hebben weggekeken bij of zelfs een aandeel hebben gehad in het terugduwen van bootjes vol asielzoekers op zee tussen Griekenland en Turkije.

Internationale media toonden eind vorig jaar ook beelden van push-backs van vluchtelingen in Kroatië die in busjes door gemaskerde politiemensen naar de grens werden gereden en naar Bosnië en Herzegovina gejaagd. De autoriteiten van Kroatië zeggen de misstanden te hebben aangepakt.

Frontex werd in 2004 opgericht voor de migratiebeheersing in de EU. In 2016 werd de organisatie omgevormd vanwege de toenemende migratiestromen naar Europa. De taken werden uitgebreid met ondersteuning van de lidstaten bij de bewaking van de grenzen en de strijd tegen mensenhandel en migrantensmokkel. In 2019 gaven de EU-landen groen licht voor verdere uitbreiding van de bevoegdheden van de dienst, zodat die een coördinerende rol kan spelen bij het terugsturen van mensen die geen recht hebben op verblijf in Europa. Frontex heeft van alle EU-agentschappen het grootste budget.

EU governments deny the existence of a violent campaign by masked men to turn away asylum seekers at EU borders. A months-long investigation by @LHReports & leading media unmasks these groups, reveals who commands & finances them pic.twitter.com/nGNFs5Epsi — Lighthouse Reports (@LHreports) 6 oktober 2021

