Omikron breidt zich steeds verder uit, VS en Duitsland waarschuwen bevolking

Sinds de eerste omikronbesmetting in november in Zuid-Afrika werd bevestigd is de nieuwe variant inmiddels in meer dan 75 landen geconstateerd. Terwijl wetenschappers nog moeten vaststellen hoe besmettelijk en gevaarlijk omikron precies is, proberen regeringen zich voor te bereiden op iets waar nog veel onzekerheid over bestaat.

Totdat er meer duidelijkheid is gaan sommige landen uit van het ergste. President Joe Biden waarschuwde alle ongevaccineerde Amerikanen deze week voor ‘een winter van ernstige ziekte en dood’ aangedreven door de deltavariant en de opkomst van omikron, en roept iedereen op zich te laten vaccineren en te boosteren.

Verdubbeling in New York

Vooral in New York is de situatie zorgelijk: vorige week verdubbelde het aantal positieve testen dat in de stad werd afgenomen in slechts drie dagen naar 7,8 procent. “Het is duidelijk dat de omikronvariant op volle sterkte New York heeft bereikt”, concludeerde burgemeester Bill de Blasio donderdag.

Intussen gaat de stad steeds verder op slot. Niet op last van de overheid, maar omdat veel horeca- en winkelpersoneel positief testen op het virus. De laatste week moesten ook verschillende Broadwayshows worden afgelast doordat acteurs besmet waren geraakt.

Niet alleen de VS bereiden zich voor op een moeilijke winter, ook verschillende Europese landen zien op tegen de komende weken. De Duitse minister van gezondheid Karl Lauterbach – zelf epidemioloog – denkt dat omikron zal leiden tot een ‘gigantische vijfde golf’ en waarschuwt Duitsers dat ze zich moeten voorbereiden op een uitdaging “die we in deze vorm nog niet eerder hebben gezien”.

Johnson roept juist op tot kalmte

Een enkele Europese leider roept ondertussen op tot kalmte. Zoals de Britse premier Boris Johnson, die te maken heeft met de hoogste besmettingscijfers die het Verenigd Koninkrijk heeft gezien sinds het begin van de pandemie: donderdag werd een nieuw record van 87.575 nieuwe besmettingen behaald. In Londen wordt naar verwachting 73,5 procent van alle besmettingen nu veroorzaakt door omikron.

Premier Johnson zegt echter nog het volste vertrouwen te hebben dat de vaccins en de boostercampagne omikron in zullen dammen. “We gaan geen dingen afgelasten, en we gaan geen lockdown uitroepen”, liet Johnson donderdag weten. De belangrijkste medisch adviseur van de regering, Chris Whitty, liet echter een voorzichtiger geluid horen en raadt mensen aan hun sociale contacten te beperken. Hij maakt zich ernstig zorgen of de Britse ziekenhuizen genoeg capaciteit hebben om de omikronvariant aan te kunnen.

Vrees voor Britse en Deense scenario’s

Net als in het VK grijpt de nieuwe variant ook in Denemarken om zich heen. Waren de besmettingscijfers hier lange tijd relatief laag, donderdag werden voor het eerst 10.000 besmettingen geregistreerd. Naar verwachting is de nieuwe variant vanaf deze week dominant in Kopenhagen.

Andere Europese landen waar omikron is geconstateerd vrezen dat binnen enkele weken de Britse en Deense scenario’s ook daar realiteit zijn. Ook zijn alle blikken gericht op Zuid-Afrika, waar de nieuwe variant voor het eerst gedetecteerd werd. Daar lijken de effecten van omikron vooralsnog relatief mee te vallen: ondanks de vele besmettingen blijven de ziekenhuisopnames beperkt vergeleken met eerdere coronagolven, zo liet het ministerie van gezondheid vrijdag weten. President Cyril Ramaphosa is overigens ook besmet geraakt, zo werd zondag bekend. Hij zegt in goede gezondheid te verkeren.

