Omgekomen migranten in Groot-Brittannië zijn Chinezen

De 39 doden die woensdag in een vrachtwagen in Groot-Brittannië werden gevonden zijn Chinese migranten. De Britse politie heeft dat bevestigd, na eerdere berichten in de Britse media. De precieze identiteit van de slachtoffers - het gaat om 31 mannen en acht vrouwen - is nog niet vastgesteld.

Hulpverleners en politieagenten deden de gruwelijke vondst op een industrieterrein in het plaatsje Grays, zo’n 32 kilometer van Londen. Het Chinese ministerie van buitenlandse zaken liet via sociale media weten dat medewerkers van de ambassade in Londen zijn afgereisd naar de plek waar de slachtoffers zijn gevonden, en dat zij zullen helpen bij het onderzoek.

Britse rechercheurs hebben woensdag de 25-jarige chauffeur van de vrachtwagen opgepakt op verdenking van poging tot moord. Het gaat om een Noord-Ierse man en die momenteel nog wordt ondervraagd. Kort na zijn arrestatie werden drie locaties in Noord-Ierland doorzocht door de autoriteiten.

De politie probeert onder meer de route van de vrachtwagen in kaart te brengen en werkt daarbij samen met de Belgische autoriteiten. De Belgische federale aanklager zegt dat de koeltrailer, met daarin de verstopte Chinezen, en de oplegger in Zeebrugge waren aangekomen, en vervolgens via de Noord-Zee naar het Engelse plaatsje Purfleet zijn vervoerd. Veel koeltrailers die aankomen in Zeebrugge voor de oversteek naar Engeland worden vluchtig geïnspecteerd. Na aankomst in Purfleet werden de trailer en oplegger opgepikt door de trekker van de Noord-Ierse verdachte. Een uur later werd de lugubere vondst gedaan door de Britse autoriteiten.

Volgens verschillende media zijn de Chinezen mogelijk door bevriezing om het leven gekomen, omdat de temperatuur in de trailer kan zakken tot -25 graden. Het is onduidelijk of de gearresteerde bestuurder op de hoogte was van de inzittenden. De politie onderzoekt of de georganiseerde misdaad achter het transport zit.

De Britse politie waarschuwt al langer voor mensensmokkelaars. In 2016 bestempelde zij de mensensmokkel via zee en waar gebruik wordt gemaakt van containers als de ‘hoogste prioriteit’ op het gebied van de bestrijding van georganiseerde mensensmokkel. De Britse grensbewakingsdienst noemde in hetzelfde jaar het Belgische Zeebrugge en het Nederlandse Hoek van Holland als belangrijke vertrekpunten voor illegale migratie naar Groot-Brittannië.

In 2000 vond er ook een tragedie plaats in Groot-Brittannië met Chinese migranten. Toen werd in er in de haven van Dover een vrachtwagen gevonden met 58 lichamen aan boord. De vrachtwagen, die officieel alleen tomaten vervoerde, kwam ook aan in Groot-Brittannië via Zeebrugge.

