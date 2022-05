OM vindt geen bewijs dat Nederlandse militairen burgers hebben gedood in Uruzgan

Het Openbaar Ministerie heeft geen bewijs gevonden dat een beschieting door Nederlandse militairen in 2007 in de Afghaanse provincie Uruzgan onrechtmatig was.

De marechaussee deed daar onderzoek naar. Aanleiding was een publicatie eind 2020 in Trouw, waarin een oud-militair vertelde dat hij Afghaanse huizen beschoot en mogelijk burgers doodde. “Het onderzoek heeft niet uitgewezen dat de geweldsaanwending onrechtmatig was”, aldus een verklaring van het het OM.

Volgens oud-militair Servie Hölzken reed zijn pantsergenie-eenheid in de zomer van 2007 langs bewoond gebied in de Chora-vallei in Uruzgan, toen met afluisterapparatuur mogelijk walkietalkieverkeer van de Taliban werd onderschept. Hölzken vertelde dat hij vervolgens van zijn commandant opdracht kreeg om vanuit een pantserwagen met een zware mitrailleur op twee huizen te schieten, om te kijken of er een reactie kwam.

Nadat de commandant de vermoede Talibanstrijders via de walkietalkie over het mitrailleurvuur had horen praten en ze uit het tweede huis mensen zagen rennen, kreeg Hölzken naar eigen zeggen het bevel op hen te schieten, ook al meldde hij dat hij geen wapens zag. Volgens de veteraan werd er tijdens het hele incident niet op de Nederlanders geschoten.

Alsnog vervolging afdwingen

De marechaussee deed ruim een jaar onderzoek naar de zaak. Rechercheurs bekeken onder meer stukken van defensie, bestudeerden een dagboek van een veteraan, en ondervroegen Hölzken en zijn vroegere collega’s. Ze kwamen tot de conclusie dat de beschieting naar alle waarschijnlijkheid plaatsvond op 1 juli 2007 in de Chora-vallei.

Volgens het OM beschoten de militairen daar met mortieren en een mitrailleur van het kaliber .50 op twee zogenoemde qala’s, traditionele Afghaanse huizen van leem. Daarbij werden mogelijk mensen gedood of gewond. Maar justitie vond geen steun voor het vermoeden van Hölzken dat hij op burgers schoot. Daarbij merkt het OM nog wel op dat het onderzoek, mede doordat inmiddels bijna vijftien jaar zijn verstreken, niet op alle punten uitsluitsel geeft.

Veteraan Hölzken, die eind 2020 met de kwestie naar buiten kwam, reageert teleurgesteld op de uitkomst van het onderzoek. Hij beraadt zich met zijn advocate op mogelijke juridische vervolgstappen. Zo denkt hij er over om via een zogenoemde artikel 12-procedure alsnog vervolging af te dwingen in de zaak. “Ik snap op zich wel dat ze niet veel kunnen met wat ze hebben gevonden”, zegt hij. “Maar er klopt zo veel niet. Het deugt niet.”

