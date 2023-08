Om het ‘Poolse Tsjernobyl’ staat zelfs geen hek

‘Verboden toegang’ staat er op de gele bordjes langs het stortterrein van Boruta, maar geen hek houdt nieuwsgierigen tegen. “Levensgevaarlijk”, weet Krzysztof Wojtalik. Vooral het gedeelte nabij de snelweg, waar onder de grond onbekende substanties smeulen als een veenbrand. “Er hebben zich daar ware geisers gevormd”, vertelt Wojtalik. “Er kunnen grote ondergrondse gaten zijn uitgebrand. Als je wegzakt in zo’n smeulend gat, word je gebraden als een kip.” Vroeger kwam hij dicht bij de rokende gaten, maar sinds hij met ernstige klachten in het ziekenhuis belandde, blijft hij uit de buurt. De nevel is in de verte zichtbaar.

Chemische vuilstort bij Zgierz in Polen. Beeld Natalia Zdziebczynska

Dichterbij tikken andere ecologische bommen. Hier en daar liggen stapels asbest onbeschermd weg te brokkelen in de open lucht. Onder de zoden ligt een meters dikke laag van op elkaar gestapelde vaten met chemisch afval. De inhoud lekt weg naar de ernaast gelegen waterplas. “We kunnen een eindje die kant oplopen, maar zodra we iets ruiken, moeten we onmiddellijk terug”, waarschuwt Wojtalik.

Lang niet iedereen in Zgierz, een stadje in Centraal-Polen, is blij met de acties van de ecoloog. Zijn bevindingen zijn geen reclame voor de stad. Op het oude fabrieksterrein, slechts honderden meters van de smeulende, lekkende stort, staan kantoren, een hotel en zelfs twee kleuterscholen. “Een medewerker van het stadhuis beschuldigde mij ervan valse informatie te verspreiden, omdat ik zei dat die waterplas giftig is”, vertelt Wojtalik, die in het dagelijks leven werkt als ingenieur.

Krzysztof Wojtalik bij het bordje: ‘Opslagplaats van gevaarlijk afval. Verboden voor onbevoegden’ bij het Boruta-terrein in Zgierz. Beeld Natalia Zdziebczynska

Wat er precies weglekt, weet niemand, want gedegen onderzoek is nooit gedaan. “Maar het is wel degelijk gif.” Wojtalik spreekt uit ervaring. “Een keer vluchtte een muis voor me uit het water in. Een paar meter verderop viel hij dood neer.” Dat was niet het enige praktische bewijs van zijn gelijk. “De schoenen die ik droeg, waren in contact gekomen met het water. Een week later waren ze verteerd.”

Maar ook de gifplas krijgen we niet te zien, want opeens maakt een zoet-rottende geur het ademen onmogelijk. Wegwezen!

Kankerverwekkende productie

Ten tijde van het communisme was Boruta een van de grootste chemiefabrieken in Europa. Dat die productie kankerverwekkend was, wist iedereen. “Er was een afdeling waar alleen werknemers van boven de 45 mochten werken, en maximaal een jaar”, vertelt Wojtalik. Mensen haalden hun schouders op, toen hij ze waarschuwde voor het afval dat hier na het sluiten van de fabriek werd gestort.

“Mensen dachten dat er alleen afval van de oude fabriek lag”, vertelt hij. Dat ligt er óók op een andere, metershoge stortplaats, pal naast het riviertje de Bzura. Volgens Greenpeace behoort alleen al deze heuvel vlak bij het stadscentrum tot de tien gevaarlijkste ecobommen van Polen. Zware metalen sijpelen hier de rivier in en worden naar de Oostzee gespoeld, waar ze belanden in de voedselketen.

De meeste inwoners hadden geen idee wat hier allemaal werd gedumpt. Tot 2018, toen een afvalberg in brand vloog. De apocalyptische beelden van zwarte spuitgasten tegen de achtergrond van de vlammenzee waren dagenlang voorpaginanieuws. Het afval dat niet verbrandde, ligt nog altijd hoog opgetast. Wojtalik vertelt hoe rondom het stadje huizen en tuinen werden bedekt onder een dikke laag as. Niemand onderzocht wat deze fall out bevatte. Tot in Wenen – ruim vijfhonderd kilometer er vandaan – werden hogere fijnstofwaarden gemeten na de brand in Zgierz.

Honderden ecologische tijdbommen

De rampbrand leidde tot media-aandacht. In een televisiereportage over het ‘Poolse Tsjernobyl’ uit 2019 verzamelt Wojtalik nog onbevangen grondmonsters tussen de rokende geisers. Het laboratorium dat ze onderzocht stuurde onmiddellijk een waarschuwing: kom niet in de buurt zonder speciale kleding en beademingsapparatuur.

De schattingen over het aantal ecologische tijdbommen in Polen lopen uiteen van ruim vierhonderd tot meer dan duizend. Geld om schoon schip te maken is er niet. Onlangs werd de verantwoordelijkheid voor de schoonmaak gedecentraliseerd. Gemeentes moeten het probleem zelf maar oplossen. Een paar jaar geleden werden de kosten voor het saneren van Boruta geschat op ruim een miljard euro. “Het is onmogelijk dat de stad dat geld zelf ophoest”, zegt Wojtalik.

En dus verandert er niets. Twee weken geleden brandde er weer een illegale stort af, dit keer bij de West-Poolse stad Zielona Góra. Opnieuw huizenhoge vlammen en opnieuw wolken zo zwart als de Poolse humor. Wojtalik: “Wij Polen zijn heel modern. We slaan zelfs ons afval op in een cloud.”

