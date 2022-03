Liveblog Oorlog Oekraïne

Olieprijzen stijgen flink door vanwege sancties tegen Rusland

Een Russische raket raakt de tv-toren in Kiev, de stalen constructie staat nog overeind alleen de verbindingen zijn wel verbroken. Beeld REUTERS

In dit liveblog houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne.