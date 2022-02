Olga Keljoek is bang dat ze opnieuw moet vluchten. ‘Mijn lijf herinnert zich de oorlog’

In een hoek van haar appartementje staat een zwarte linnen tas, die tot de nok toe is gevuld. “Hier zitten mijn documenten in”, aldus Olga Keljoek. “Voortdurend denk ik na of ik alles heb. Contant geld, welke kleding ik nodig heb en welke niet. En waar ik heen kan.”

De docente Engels woont samen met haar ouders en haar 10-jarige dochter Marina in Charkov, een stad op veertig kilometer van de Russische grens.

Mocht het tot een vlucht komen, dan zou dat de tweede keer zijn. Acht jaar geleden, toen de oorlog in het oosten van Oekraine begon, vertrok Olga Keljoek met haar man en dochter Marina uit het Oost-Oekraïense Donetsk. “Vanwege de politieke situatie, en vanwege het schieten.” Donetsk staat sinds 2014 onder controle van door Rusland gesteunde milities. “Soms voel ik me veilig, soms beef ik over mijn hele lichaam. Mijn lijf herinnert zich de oorlog”.

Beeld Bart Friso

Enorme veldslag

In 2015 hadden ze per bus de reis van Rusland, waar haar gezin tijdelijk was neergestreken, naar Charkov gemaakt. Er werd geschoten. Ze passeerden een Russisch konvooi met hulpgoederen, waarvan aangenomen werd dat daar wapens in zitten. Ook kwamen ze langs Ilovajsk, een plaats waar vlak daarvoor een enorme veldslag had plaatsgevonden. “Iedereen wilde zo graag naar buiten kijken, maar ik wilde dat niet. Ik wilde mezelf en mijn dochter beschermen.”

Nu heerst opnieuw de angst in Charkov, waar ze twee jaar geleden ook haar ouders naartoe haalde. Afgelopen week was haar dochter thuisgekomen van school. “Mama, er zal oorlog komen. Ik ben bang”, had ze gezegd. “Alles is in orde, je bent veilig. Laten we naar de winkel gaan en iets lekkers kopen”, bezwoer Olga Keljoek haar dochter.

Marina was nog geen drie jaar oud tijdens de eerste vlucht, maar toch herinnert ze zich dingen. “Zoals soldaten die met vieze handen in haar speelgoed graaiden.” Een paar jaar geleden liep het huwelijk van Olga Keljoek stuk. “Als het vrede was geweest, was het anders gelopen.”

Onderdeel van de hybride oorlog

Haar broer, die achterbleef in Donetsk, volgt het lokale nieuws wijselijk niet, vertelt Olga Keljoek. “De Oekraïners daar worden bang gemaakt voor Oekraïners hier.”

“Wat ze over de situatie denken, hangt af van wat ze op televisie te zien krijgen”, beaamt vader Joeri Keljoek (67), gepensioneerd mijnwerker uit Donetsk. Drie weken geleden bracht hij nog een bezoek aan de ‘bezette’ stad die je nu alleen via Rusland kunt bereiken. “Momenteel zijn ze in paniek”, vertelt hij.

Zelf noemt hij de dreiging voor een invasie “bluf” en “onderdeel van de hybride oorlog” van de Russische president Poetin. Volgens hem zal de oorlog beperkt blijven tot de strijd in de Donbas. “Wat er al was, zal ook blijven. Ik ben een optimist”, grijnst hij.

Nieuwe kansen

Dochter Olga Keljoek maakt zich wel zorgen. De situatie beïnvloedt haar plannen. Zo besloot ze, hoewel ze al flats bekeken had, voorlopig af te zien van de koop van een woning in Charkov. Verschillende mensen om haar heen vertrokken de afgelopen weken voor korte tijd uit Charkov om de situatie af te wachten. Naar het buitenland, of naar het westen van Oekraïne.

“Dat mijn dochter vrijheid zal kennen”, wenst Olga Keljoek zich voor de toekomst. “Dat Marina de hele wereld mag zien, om zo nieuwe kansen te krijgen”, besluit grootvader Joeri Keljoek.

