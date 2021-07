Oisterwijkse ondernemerszoon vliegt vanmiddag naar de ruimte met Jeff Bezos

Wie is die Oisterwijkse jongen die vanmiddag de jongste ruimtetoerist aller tijden wordt? Uit het niets bemachtigde de 18-jarige Olivier Daemen, net een vwo-diploma op zak van het Odulphus Lyceum in Tilburg, een felbegeerd ticket naar de sterren met Amazon-oprichter Jeff Bezos. Zijn vader, ondernemer en miljonair Joes Daemen, bood in juni met 7600 anderen uit 159 landen mee in de veiling van Bezos’ ruimtereizen, maar dolf het onderspit tegen een kandidaat die 23 miljoen euro bood. Deze anonieme astronaut-in-spe had het uiteindelijk ‘te druk’ voor de 10 minuten durende ruimtereis, en vliegt volgende keer mee. Zo kwam er plek vrij voor Olivier, die zich momenteel in Texas voorbereidt op de vlucht die vanaf 13.30 uur online te volgen is.

Het ticket naar een jongensdroom van Bezos lijkt wel een beetje op Willy Wonka's gouden wikkels, al gaat het hier niet om een chocoladefabriek maar om Blue Origin, het ruimtebedrijf van Bezos. Bezos stelde een crew samen waarvan hijzelf en zijn broer Mark deel uitmaken, plus zowel de jongste als de oudste ruimtevaarder ooit: de 82-jarige astronaut Wally Funk die ooit door Nasa werd afgewezen omdat ze vrouw was, en dus de 18-jarige Olivier. Daemen is de enige die een commerciële prijs betaalt, en hoewel dat bedrag volgens de familie een stuk lager is dan 23 miljoen euro, is niet bekend gemaakt hoe duur het ticket was.

vlnr: Mark en Jeff Bezos, Olivier Daemen en Wally Funk Beeld AP

Daemen is al sinds zijn vierde gek van ruimtevaart, haalde zijn vliegbrevet en wil nu een voorbeeld zijn voor andere jongeren en belangstelling wekken voor de ruimte en de wetenschap, zegt hij in een Instagram-post. Hij gaat in september natuurkunde in Utrecht studeren. Damen kreeg in twee dagen tijd een training voor zijn vlucht vandaag, en dat is niet veel als je bedenkt wat hij gaat meemaken: de capsule wordt samen met de raket recht omhoog gelanceerd. Op 76 kilometer hoogte worden de capsule en de raket van elkaar gescheiden. Daarna vliegt de capsule nog door tot 106 kilometer hoogte. Het is de bedoeling dat de herbruikbare raket zelf ongeveer drie kilometer van de plek van lancering weer landt. De capsule met daarin de broers Bezos, Funk en Daemen moet met behulp van parachutes weer veilig landen in de woestijn van Texas.

Achter Olivier Daemen staat de vader, een zakenman net als Bezos. Joes Daemen heeft in Oisterwijk een investeringsmaatschappij, Somerset Capital Partners. In een persbericht geeft hij aan ook een zakelijk belang te hebben bij de publiciteit voor zijn zoon: ‘De ruimtereis van Oliver leek ons een prachtige activiteit om de lancering van mijn nieuwe bedrijf Intospace komend najaar op te luisteren. Want ook wij zijn helemaal bezeten van ‘ruimte’, maar dan ruimte voor logistiek vastgoed dat we ontwikkelen’.

“Dit is zo onvoorstelbaar gaaf”, zegt de tiener over de reis naar 100 kilometer hoogte in een statement. “De vlucht naar en in de ruimte duurt maar tien minuten, maar ik weet nu al dat dit de meest bijzondere tien minuten van mijn leven worden.”

De New Shepard, het ruimtevaartuig van Bezos, is al vijtien keer de ruimte in geweest, maar dit is de eerste bemande vlucht.

