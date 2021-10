Officieel is deze specht uitgestorven, maar vogelspotter Michael blijft doorzoeken. ‘Het is de schuwste vogel ter wereld’

Een paar jaar geleden dacht Michael Collins tijdens een van zijn kajaktochten dat hij ergens in het moeras de karakteristieke dubbele klop hoorde die hij zo uitgebreid had bestudeerd en geanalyseerd. Was dat, na jaren, dan eindelijk weer eens een grote ivoorsnavelspecht? Hij durft het niet met zekerheid te zeggen. “Het kan ook iets anders zijn geweest.” De laatste keer dat Collins er een zag, was in 2008. En daarmee was hij waarschijnlijk een van de laatste mensen die het dier onder ogen kregen. Als hij hem inderdaad gezien heeft, want lang niet alle ornithologen zijn daarvan overtuigd.

Sinds 1944 zijn er geen algemeen geaccepteerde waarnemingen meer gedaan van de specht, die het moeilijk kreeg doordat zijn natuurlijke habitat – de moerasbossen in het zuiden van de VS – steeds kleiner werd. En dus stelde de Amerikaanse Fish and Wildlife Service vorige week om de grote ivoorsnavelspecht officieel uitgestorven te verklaren. Er is volgens de overheidsdienst ‘geen objectief bewijs’ dat de vogel nog bestaat.

Misschien laten ze zich gewoon niet zien

Daarmee laaide in de VS direct een decennia oud debat op. Want een objectief bewijs dat een soort niet meer bestaat, dat is natuurlijk per definitie nooit te geven – misschien laten ze zich gewoon niet zien.

Dat is zeker bij de grote ivoorsnavelspecht een mogelijkheid, zegt Collins. “Het is waarschijnlijk de schuwste vogel ter wereld”. Hij haalt er een tekst van de ornitholoog Arthur T. Wayne bij, die in 1892 specimens verzamelde. “Die beschreef dat ze zo wild waren dat hij niet binnen 300 meter kon komen”. Maar Collins weet het ook uit eigen ervaring, want hij heeft jaren van zijn leven besteed aan het najagen van de specht. “Ik heb ze een paar keer van dichtbij opgeschrikt. Dan zijn ze zo uit zicht.”

Michael Collins, rond 2007, met een camera op zijn kajakpeddels Beeld Michael Collins

De specht woont bovendien in afgelegen moeraslanden, die slecht toegankelijk zijn voor hobby-vogelaars, wat de waarnemingen nog verder bemoeilijkt. Collins had het geluk dat zijn werk – hij is wiskundig analist voor de Amerikaanse marine – hem enkele jaren in de buurt van zo'n gebied bracht. Vanaf 2006 ging hij vijf jaar lang ’s ochtends voor zijn werk begon met een kajak op pad om de vogels te spotten. Meestal vond hij niets, maar hij heeft in al die jaren ongeveer tien waarnemingen gedaan waar hij zeker van is. Dat die – net als de waarnemingen van een aantal andere expedities rond dezelfde tijd – niet serieus worden genomen, schrijft hij toe aan bureaupolitiek en beroepsjaloezie.

Ook zijn bio-akoestische analyse van veldopnames van de dubbele klop, een van de onderscheidende kenmerken van deze specht, heeft de sceptici niet kunnen overtuigen. De beslissing om de grote ivoorsnavelspecht uitgestorven te verklaren kwam net toen een nieuwe wetenschappelijk artikel van Collins verscheen in de Journal of Theoretical and Computational Acoustics.

‘Het is zo'n geweldige, iconische vogel’

Het frustreert hem dat een heldere foto de gouden standaard in dit soort discussies blijft, want die is door de legendarische schuwheid van deze vogel nou eenmaal moeilijk te krijgen. Hij had op een gegeven moment een videocamera op zijn kajakpeddels gemonteerd om niet steeds naar zijn toestel te hoeven grijpen. De beste video die hij heeft geschoten is op 128 meter afstand genomen – “dat heb ik later met een laserafstandsmeter nagerekend” – maar die was alsnog niet scherp genoeg om de discussie te beslechten.

Dat hij zelf ook alweer jaren geen succes meer heeft gehad in het spotten van de vogel, brengt Collins niet van zijn overtuiging af dat het prematuur is om die uitgestorven te verklaren. In de jaren twintig waren er ook al ornithologen overtuigd van het feit dat de grote ivoorsnavelspecht uitgestorven was, merkt hij op. Toch dook hij daarna weer op. “De habitat van de vogel komt hierdoor in gevaar. Het is belangrijk om deze moerasgebieden en de bossen eromheen te behouden, niet alleen voor deze soort maar ook voor andere soorten. We hebben in dit deel van het land al weinig nationale parken. Nu worden ze nog kwetsbaarder, voor bebouwing, houtkap, de aanleg van dammen.”

Tekening van de grote ivoorsnavelspecht door John James Audubon, gemaakt tussen 1827 en 1838. Het mannetje heeft een rode kuif. Beeld Publiek domein

Er zou iets verloren gaan, als de grote ivoorsnavelspecht er echt niet meer was, zegt Collins. “Het is zo’n geweldige, iconische vogel, hij symboliseert de verloren wildernis van Noord-Amerika. Het is fantastisch dat hij al die jaren heeft weten te overleven.”

Of de zoektocht naar de specht doorgaat? Er zijn nog mensen aan het zoeken, vogelaars en ornithologen die er net zo over denken als hij. Collins zelf doet het hooguit nog incidenteel; hij is inmiddels verhuisd. Maar eigenlijk vergt zoiets een intensieve inspanning; je kunt niet zomaar het bos in wandelen en hopen er een tegen te komen. “Ik heb er vijf jaar van mijn leven aan gewijd, ik zou het willen blijven doen, maar ik ben ook niet de jongste meer, hoe lang kan je zoiets volhouden?”

23 soorten uitgestorven De U.S. Fish and Wildlife Service heeft vorige week voorgesteld om 23 soorten van de lijst van beschermde soorten te schrappen, omdat ze hoogstwaarschijnlijk uitgestorven zijn. De grote ivoorsnavelspecht is de meest iconische van de lijst, waar nog 10 andere vogels op staan en 8 soorten zoetwatermosselen. Het gebeurt niet zo vaak dat soorten officieel uitgestorven worden verklaard. Sinds de lijst in 1973 werd ingesteld, is pas 11 keer het doek officieel gevallen voor een soort. Er staan nu zo’n 1600 dieren en planten op. Door onder andere de inkrimping van leefgebieden en klimaatverandering gaat het slecht met veel diersoorten in Noord-Amerika. De totale vogelpopulatie is sinds de jaren zeventig gedaald met 3 miljard exemplaren, aldus de overheidsdienst.

