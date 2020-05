Oeps, het aantal Duitse besmettingen stijgt weer

Het heropenen van de Duitse scholen, maandag, was een symbool voor het heropenen van het hele land. Maar achter de mondkapjes houdt het land van spanning bijna zijn adem in: dat de vrijheid razendsnel weer voorbij kan zijn, tonen de werknemers van de firma Westfleisch.

Westfleisch ligt in de regio Coesfeld, vlak over de grens bij Winterswijk. Het is een vleesverwerkend bedrijf. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, maar afgelopen weekeinde steeg het aantal infecties tot fors boven de grens die door de regering-Merkel is opgelegd.

In een regio mogen maximaal 50 corona-infecties per 100.000 inwoners voorkomen, anders gaan de restaurants en scholen weer dicht. Dat gebeurde in Coesfeld. Nog vóór de kinderen met hun juffen en meesters herenigd waren, was alles alweer op slot. Er zijn in de regio nu 780 mensen geïnfecteerd, van wie 230 Westfleisch-werknemers. De fabriek is inmiddels dicht.

Ook in andere regio’s stijgt het aantal infecties weer, zoals in Rosenheim in Beieren, waar een infectiehaard is in een asielzoekerscentrum. Ook daar zijn de aangekondigde versoepelingen niet doorgegaan. Buiten Rosenheim en Coesfeld zijn er op dit moment nog drie regio’s waar de lockdown-maatregelen van kracht blijven.

Een ander getal baart de Duitsers eveneens zorgen: de R-ratio. Dat staat voor de ‘reproductiefactor’ van de besmetting: hoeveel anderen één besmet persoon aansteekt. Duitsland wist de laatste weken de R flink onder 1 te houden. Maar de laatste dagen stijgt de R weer, tot 1,13 op maandag.

Dat is aardig wat hoger dan afgelopen woensdag, toen de R op 0,65 stond en bondskanselier Angela Merkel bekend maakte dat winkels, restaurants en scholen weer open mochten. Het Robert Koch Instituut, het Duitse RIVM, vindt dat de reproductiefactor de komende dagen nauwlettend in het oog gehouden moet worden.

Waarschijnlijk, zei Dirck Brockmann, expert in infectieziekten aan de Humboldt-universiteit van Berlijn tegen het Duitse persbureau DPA, is de R-waarde de afgelopen dagen gestegen omdat burgers zich al gingen gedragen naar de versoepelingen toen die er feitelijk nog niet waren.

Aan de drukte op de wegen was ook al te zien dat mensen in de afgelopen week alweer vaker onderweg waren. De kans dat meer mensen elkaar dan ontmoeten, is groot.

De grote vraag is nu wat er met de Duitse infecties gebeurt als het openbare leven nog verder op gang komt. Toen in Denemarken de scholen weer open gingen, steeg de R-waarde van 0,6 naar 0,9. Nu het Duitse cijfer al voor de heropening van de scholen een fikse stijging vertoont, kan het zijn dat de Duitse vrijheid van korte duur was.

Een landelijke lockdown zal niet meer voorkomen, heeft Merkel beloofd. In het vervolg probeert Duitsland via regionale sluitingen infectiehaarden te isoleren.

