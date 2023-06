Oekraïners kijken gefascineerd naar de Russische machtsstrijd: ‘Rusland is de controle kwijt’

Psycholoog Iryna Sjevtsjenko in Odessa probeert de aandacht in Oekraïne voor Prigozjins mars op Moskou te verklaren. “Het leek wel een soort show, waar we onze ogen niet vanaf konden houden. Plotseling toonde onze machtige vijand zich heel dom en heel zwak. Dat voelde voor velen van ons fijn.”

In Oekraïne heerst al jaren het idee dat Rusland aan de vooravond staat van een ineenstorting. Zo’n autoritaire staatsmacht, met een gebrek aan individuele vrijheid en zonder economische vooruitgang — dat kan toch niet lang goed gaan? De muiterij van de zwaarbewapende Wagner-milities gaf het idee dat de val niet ver weg kon zijn.

Een tank met popcorn gevuld

Het hele weekend gingen dan ook spotprenten rond op internet. De meest gedeelde meme op social media was een video van een militair die gebiologeerd zit te luisteren naar een mededeling van Prigozjin; zijn tank tot aan de kanonloop met popcorn gevuld. Ook werden foto’s van lege schappen gedeeld, met de tekst ‘De popcorn is uitverkocht’.

Nu resteert de kater. “Achteraf hebben we er te veel aandacht aan geschonken”, vindt Iryna Sjevtsjenko. “De volgende dag had ik een beetje een dip.”

De politiek in Oekraïne probeert intussen conclusies te trekken uit het circus in het buurland — en tegelijkertijd de bondgenoten te overtuigen om meer steun te geven. “Onze westerse vrienden zeggen vaak dat Poetin de belangrijkste waarborg is voor stabiliteit in het Russische kruitvat. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen bewijzen het tegendeel”, schreef Mychailo Podoljak, de belangrijkste adviseur van president Volodymyr Zelensky, maandag op Twitter. “Rusland is de controle kwijt. Elke georganiseerde militaire groep kan zo de macht overnemen, zonder op weerstand te stuiten.”

Vreugde van de nerveuze soort

Veel Oekraïners dachten in het weekeinde terug aan eerdere omwentelingen. “Ik heb 1991 meegemaakt. Ik voelde me weer helemaal jong”, grapt Gennadi Tsoepin, een docent Engels van halverwege de veertig, die derhalve de val van de Sovjet-Unie als student meemaakte. “Zeker, dit soort gebeurtenissen hebben we eerder gezien. We hebben de geschiedenis van de revolutie van 1917 en de daaropvolgende burgeroorlog uitvoerig bestudeerd. Dit was een spannend moment.”

Een ineenstorting van Rusland zou ook voor Oekraïne veel onzekerheid brengen, beaamt Tsoepin. “Onze vreugde was van de nerveuze soort.” Maar alles is beter dan het regime van Poetin, vindt de docent, die na de Russische invasie vanuit het Oost-Oekraïense Charkiv vluchtte naar het West-Oekraïense Lviv. “Gisteren ging het luchtalarm weer af. In het weekeinde stierven drie mensen in Kiev bij een raketaanval. Ik voel zo veel verdriet voor alle burgers en militairen die het afgelopen jaar zijn omgekomen”, zegt hij. “We zijn allemaal uitgeput, om eerlijk te zijn.”

Wennen aan de oorlog kan niet

Dat geldt ook voor psycholoog Iryna Sjevtsjenko. Twee weken geleden namen de Russen haar stad Odessa met drones onder vuur. Een raket van de luchtafweer kwam op een woonblok terecht, waarbij drie mensen stierven. “We denken telkens dat we wennen aan de oorlog”, zegt ze. “Maar onze reacties op wat er dit weekeinde gebeurde laten zien dat dat niet het geval is. Anders zouden we niet zo blij zijn dat er iets fout gaat in Rusland.”

De Oekraïense leiders proberen de chaos in Rusland aan te wenden om toezeggingen los te krijgen van Navolanden, voorafgaand aan de top van de militaire alliantie, komende maand in de Litouwse hoofdstad Vilnius. “Oekraïne is in staat de chaos en het kwaad vanuit Rusland tegen houden”, zei president Zelensky afgelopen zaterdag.

Slecht voor de zenuwen

Tijdens een vergadering van zijn kabinet, dinsdag, zei hij voor de Navo ‘alle reden’ te zien voor een “politieke uitnodiging aan Oekraïne om toe te treden”. Hij zei te hopen op veiligheidsgaranties, omdat het nog wel even zal duren voordat Oekraïne daadwerkelijk kan toetreden.

Psycholoog Iryna Sjevtsjenko denkt dat het een zaak van de lange adem wordt. “Hoe slecht het ook is voor mijn zenuwen, ik zie niet hoe de oorlog snel kan ophouden. En ik betwijfel of de regering daar een duidelijk idee over heeft.

Lees ook:

Verhuizing van de Wagnerbende naar Belarus is ook voor Europa een probleem

Wagnerbaas Prigozjin is vandaag geland in Belarus. Volgens de deal die zaterdag tot stand kwam na bemiddeling van de Belarussische dictator Aleksandr Loekasjenko krijgt Wagner vrije aftocht naar Belarus. En dan?