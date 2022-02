Oekraïners in Nederland: ‘Mijn familie maakt het niet veel uit of ze onderdeel zijn van Rusland of Oekraïne’

De Nederlands-Oekraïense Lisa Weeda heeft vannacht weinig geslapen en vooral het nieuws in de gaten gehouden. Ze heeft familie in de Donbas, de regio die het door Poetin erkende Loegansk en Donetsk omvat. “Ik heb gisteren nog met een oudtante gesproken in Oekraïne, die weer contact heeft met die familie in de Donbas”, vertelt ze.

“Een andere oudtante die echt bij de frontlinie woont, is naar Loegansk vertrokken. Die heeft de regio dus niet echt verlaten maar is wel wat verder van het front nu. De buurt van een nicht is gebombardeerd.” Haar familie woont al acht jaar in een conflictgebied, benadrukt ze. Sinds de volksrepublieken werden uitgeroepen, is het er gevaarlijk. Familieleden kwamen al om, of werden gedood. “Mijn oom werd vermoord omdat hij geen kant wilde kiezen.”

Lisa Weeda Beeld Geert Snoeijer

“Het is een verschrikkelijk woord, maar toch: ik ben teleurgesteld”, zegt ze. “Ik had gehoopt dat de oorlog voorbij zou zijn als mijn roman uit was.” Weeda debuteerde vorig jaar met het veelgeprezen Aleksandra, een familiegeschiedenis die ook de geschiedenis van Oekraïne bestrijkt.

“Ik wil dat mijn familie veilig is. En dat het goed met ze gaat. Zij willen hun huizen niet verlaten. Dit is hun land, waar hun doden begraven liggen en hun kinderen zijn opgegroeid. Het huis van mijn oudtante Nina werd in 2015 gebombardeerd, terwijl zij in Nederland was. De vrouw die op het huis paste kwam om. Daarna heeft zij een periode in Odessa gewoond maar ze was daar heel erg ongelukkig. Gewoon, omdat ze haar geboortegrond miste.”

Weeda hoopt vooral dat het geweld niet verder escaleert, misschien zelfs dat er eindelijk wat rust komt in de regio. “Mensen zitten als een speelbal overal tussen. Er wordt in mijn familie verschillend over gedacht, maar volgens mij maakt het een deel niet eens heel veel uit of ze bij Rusland horen, of bij Oekraïne. Ze willen gewoon in huis eigen huis blijven, en hun eigen leven leiden.”

‘Ik ben zo gespannen’

Ze is gespannen en volgt het nieuws op de voet. Lena Borisova woont met haar man in Nederland maar de familie van haar moeder komt uit Loegansk, de regio in Oekraïne die maandagavond door Poetin is erkend als onafhankelijke staat. “Ik ben zo gespannen”, zegt ze. “De laatste week zit ik alleen maar naar YouTube te kijken en kranten door te lezen. Dit is denk ik het allerspannendste moment uit mijn leven.”

Ze heeft een band met het land, en kent de regio goed. “Mijn oma woonde in Loegansk, ik ging daar elke zomer een paar maanden naartoe”, zegt ze. Haar vader is Russisch, en ook de familie van haar moeder spreekt en voelt zich Russisch. “De familie van mijn moeder komt eigenlijk uit Koersk (dat nu in Rusland ligt, red.), maar moest van Peter de Grote naar de Donbas verhuizen omdat daar de grond beter geschikt is voor landbouw.” De Donbass is de naam van de regio tegen de Russische grens aan, die het maandag door Poetin erkende Donetsk en Loegansk omvat.

Beeld Bart Friso

Bij de ingang van het dorp van haar oma stond een groot bord waarop die hele geschiedenis werd uitgelegd, vertelt Borisova. “Het was echt een Russisch dorpje. Waar ik me wel over verbaas: mijn oma was de derde of vierde generatie die daar opgroeide, maar zij sprak alleen maar Russisch. Geen Oekraïens.”

De familie die in Loegansk woont, vluchtte acht jaar geleden al eens naar haar ouders, die in Rusland wonen. Ook nu vertrokken een tante van 85 en haar 19-jarige kleindochter naar hen. “Ze hebben alles achtergelaten, en weten niet of ze ooit nog terug kunnen komen.”

‘De erkenning is een slimme oplossing’

Een ander deel van de familie is gebleven. “De mannen mogen sowieso niet weg”, zegt Borisova. “Maar een nicht van mij is ook nog in Loegansk. Ik denk dat ze erop gokt dat de oorlog snel is afgelopen. Maar ze zei onlangs nog dat de situatie steeds erger wordt. De geluiden van ontploffingen worden luider, en de water- en gasleidingen zijn kapot. Ook de communicatie wordt steeds lastiger. Ze is 52 en woont er nu zonder goede faciliteiten.”

Ze noemt de erkenning van Poetin van Loegansk en Donetsk ‘een slimme oplossing’. “Het is niet ideaal maar de mensen daar leven in een soort koude oorlog. Elk moment kan het weer gewelddadig worden. Ik denk dat de Donbass Russisch moet worden. Dat willen de mensen daar ook.”

Over een grote oorlog in Europa maakt ze zich geen zorgen. “Mijn vader is gepensioneerd militair. Hij zegt dat Rusland het nooit gaat opnemen tegen de Navo.”

Ze gaat dinsdag zo goed en zo kwaad als het kan aan het werk. “Ik kijk wel steeds naar het nieuws. Maar er moeten ook andere dingen gebeuren.”