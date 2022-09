Oekraïners in Cherson zijn hoofvol. ‘We wachten echt tot het leger ons komt bevrijden’

Vluchtelingen uit Cherson zijn hoopvol en ook in de bezette stad zelf blijft het offensief van het Oekraïense leger niet onopgemerkt. De nervositeit bij de Russen groeit.

Ze missen elkaar en ze missen het gewone leven, vertellen ze allebei. “Alles was zo goed. Nu is alles stuk”, zegt Tatjana (55) aan de telefoon vanuit de stad Cherson. Haar dochter, Olga (34), die haar moeder vanuit Kiev opbelt, beaamt dat. “Ik wil terug naar mijn geboortegrond”, snikt ze. “Als ik aan de rivier denk, ruik ik de geur van het water. Dan zie ik mijn tuin voor me. Ik wil naar huis, om daar in alle rust te leven.”

De vrouwen zijn opgelucht dat het contact met bezet gebied tot stand komt; nu de verbindingen via Rusland lopen is dat lang niet altijd het geval. Het interview vindt plaats op voorwaarde van anonimiteit. Terwijl Olga met haar man en twee kinderen haar leven in Kiev voortzet, probeert Tatjana tussen de bezetters te overleven. Nadat Oekraïne afgelopen maandag een offensief aangekondigde is er iets veranderd in Cherson, vertelt ze.

Veel explosies

Allereerst is de oorlog dichterbij gekomen. “Het is heel luidruchtig. We horen veel explosies.” Tatjana richtte haar kelder onder de garage opnieuw in, met dekens en kussens, maar maakte er nog geen gebruik van. “We zijn niet bang meer”, zegt ze. “We zullen ons niet verbergen, ook al komen er straatgevechten. We zijn zo moe van deze onmensen. De explosies betekenen dat onze jongens naderen.”

De Russen lijken hun legervoertuigen te hebben vervangen of aangevuld. Zag Tatjana tot voor kort de letter Z op de tanks en pantserwagens, nu prijken daar de letters V en O; de betekenis ontgaat haar. De bezetters gedragen zich strenger bij de controleposten in de stad en intensiveren de razzia’s. Ze breken appartementen en garageboxen open, vertelt Tatjana, op jacht naar activisten en pro-Oekraïense bewoners. “Maar de mensen leven op. We wachten echt tot het leger ons komt bevrijden.”

Haar dochter Olga kwam eind mei naar Kiev; kort na het uitbreken van de oorlog was ze al met haar gezin naar een dorp in de buurt van Cherson gevlucht. “De explosies waren zo eng voor de kinderen. We vreesden elke nacht dat het de laatste zou zijn.”

Haar moeder wilde niet weg. Op de vraag waarom barst Tatjana in snikken uit. “Ik weet het niet”, zegt ze eerst. “Omdat ik hier mijn baan heb”, vervolgt ze. “Als ik aan het werk ben denk ik aan andere dingen en kan ik met mensen praten. Dan voel ik me een levend mens.”

Wat voor werk Tatjana precies doet kan om veiligheidsredenen niet worden genoemd. “Mijn moeder is bang dat haar huis zal worden leeggeroofd”, verduidelijkt dochter Olga.

Beeld Bart Friso

De omstandigheden in Cherson worden steeds slechter, vertelt Tatjana. De boeren in de omgeving slagen er nog steeds in hun groente en fruit door de controleposten naar de markt te brengen, maar toch rijzen de prijzen de pan uit. Omdat er geen controle meer is op vleeswaren, zoemen de vliegen eromheen. De Russen openden hun eigen apotheken, met medicijnen uit Rusland, maar die werken niet goed.

Ook gedragen de bezetters zich meer “onbeschaamd”, zoals Tatjana het uitdrukt. Onlangs vielen ze met tien man, voorzien van machinegeweren en breekijzers, haar flatgebouw binnen. In een naastgelegen appartement zouden wapens aanwezig zijn, dus werden omringende woningen doorzocht. In Tatjana’s garage troffen de Russen een sticker van de Oekraïense vlag aan; ze hadden gedreigd haar mee te nemen. Op straat ontbreekt het aan politie, en dus is het onveilig in de stad. “Niemand beschermt ons. We zijn altijd in gevaar”, zegt Tatjana.

De inwoners van Cherson praten veel met elkaar over de situatie, vertelt ze. “We zijn bang, maar we weten wie we wel en niet kunnen vertrouwen.”

Informatie doorspelen

Met haar collega’s zit Tatjana op één lijn, en ook de meeste van haar buren wachten op de komst van de Oekraïners, zegt ze. “We weten dat er mensen zijn die informatie doorspelen aan de Russen, maar we weten precies wie dat zijn. Ze zijn met weinig, en ze houden zich heel stil.”

Over de activiteiten van Oekraïense partizanen weet Tatjana weinig te vertellen, behalve dat muren en lantarenpalen om de haverklap worden volgehangen met Oekraïense symbolen. De afgelopen nachten schrikt ze telkens op van het geratel van machinegeweren. “Wat er gebeurt weten we niet. Zijn het partizanen, of doen de Russen het zelf?”

Dat de Russen nerveus zijn staat voor haar vast. Deden de bezetters hun avondlijke patrouilles eerst met z’n tweeën, nadat er geruchten rondgingen over nachtelijke aanvallen doen ze hun wachtronde met zes man. “We horen nu wat minder over partizanen. Misschien bereiden ze zich voor op het serieuze werk, en voorzien ze het leger van nuttige informatie”, hoopt Tatjana.

Raket op de gevangenis

Een week geleden verwoestte een Oekraïense raket de stadsgevangenis, die naar verluidt door de Russen als legerbasis werd gebruikt. “Mijn collega, die er dichtbij woont, was bang dat haar huis verwoest zou worden. Maar de aanval was heel precies. Alleen de basis zelf explodeerde.”

Mocht Cherson door de Oekraïners heroverd worden, zal Tatjana “gelukkig zijn en op haar knieën vallen”, zegt ze. “Over wat er daarna gebeurt denk ik niet na”, zegt ze in antwoord op de vraag of de Russen vervolgens vanaf de overkant van de rivier de stad niet zullen blijven beschieten.

“Ik hoop dat onze regering de waarheid spreekt en doet wat zij zegt”, zegt Olga over het door president Zelenski aangekondigde offensief. “Als het niet waar blijkt te zijn, betekent dat simpelweg het eind van mijn wereld.”

De echte namen van Tatjana en Olga zijn bekend bij de hoofdredactie.

