Oekraïner Andrii Starkov wil niet vechten: ‘Je kan je eigen oorlog winnen door in leven te blijven’

“Ik kan eindelijk weer naar het zwembad”, antwoordt Andrii Starkov (27) op de vraag hoe het gaat. Zijn sportschool in Charkiv is platgebombardeerd, en hij moest zo vaak verhuizen dat hij meestal geen energie had. Maar in Bremen kan hij uitrusten en zwemmen. “Het maakt je hoofd even schoon.”

Een maand geleden vluchtte Starkov met zijn vader uit Oekraïne. In tegenstelling tot de meeste Oekraïners vluchtte hij niet alleen voor de oorlog, maar ook voor zijn eigen regering. Sinds de Russische inval in februari 2022 geldt in Oekraïne de staat van beleg. Sindsdien is het voor mannen tussen de 18 en 60 verboden het land te verlaten, omdat ze opgeroepen kunnen worden om te vechten.

Klaar om te doden

Maar Starkov, uit Charkiv, wilde niet vechten. Toen de Russen Oekraïne binnenvielen, voelde hij de aarde trillen van de bombardementen. Hij vluchtte met zijn familie zo snel mogelijk de stad uit, naar een zomerhuisje.

Het was stervenskoud, wel twintig graden onder nul. Andrii sliep in bed met een mes. In zijn hoofd probeerde hij uit te rekenen hoeveel Russen hij zou kunnen doden als ze binnenvielen: sowieso één, misschien twee tenzij ze op hetzelfde moment binnenkwamen. “Ik maakte me klaar om te doden of gedood te worden.”

Toen de oorlog begon, wilde hij zich vrijwillig aanmelden bij het leger. “Ik heb artritis, dus ik kan niet lang rennen of veel munitie tillen. Maar ik dacht: er is vast wel een manier om te helpen.”

Wat als hij stierf of gewond raakte?

Maar na een paar dagen ging die vechtersdrang over in twijfel. Wat zou er gebeuren als hij stierf of gewond raakte? Weer ging hij rekenen en hij besloot dat het niet kon. Aangezien zijn vader vlak voor de oorlog zijn baan verloor, was zijn familie financieel afhankelijk van hem.

Van het zomerhuisje trokken ze door naar Lviv, in het oosten van Oekraïne. Zijn moeder en broertje vluchtten naar Duitsland, en hij bleef achter met zijn vader.

Lviv, ver van het front, was overvol met vluchtelingen. Starkov kon blijven werken in de ICT, op afstand. Maar hij had geen rust, voelde constant de druk om geld te verdienen voor zijn familie. Hij was moe en depressief. “Mijn lichaam zei gewoon: nee, ik wil niks.”

Andrii Starkov Beeld Andrii Starkov

Als hij niet sliep of werkte, las hij het nieuws. Voor de oorlog was hij totaal niet geïnteresseerd in politiek. “Ik wist niet eens wie de president was.” Nu las hij alles, over de verschrikkingen van de oorlog maar ook de corruptie in zijn eigen land. Zoals gesjoemel met salarissen van ‘verdwenen soldaten’ of geld voor goede doelen. “Er zijn mensen voor wie de oorlog een verdienmodel is.”

Hij hoorde dat een kennis van hem, die vrijwillig in het leger ging, vast kwam te zitten achter de Russische linie. Ze hadden alleen geweren om zich mee te beschermen. Na twee weken verlieten ze hun post, maar eenmaal terug in Oekraïne werden ze als deserteurs gezien. Nu zit hij ondergedoken. “Hij heeft een half jaar Russen gedood, en dit is hoe ons land hem terugbetaalt. Ik walgde ervan.”

Hij vroeg zich af wat hij moest doen als hij opgeroepen werd. “Zoveel mensen sterven voor het idee van Oekraïne. Maar ik voel me niet verbonden met dit land.” Hij wilde niet sterven voor een land waar hij niet in geloofde.

Waarom zou ik me schuldig voelen?

Twee weken geleden, na acht maanden wachten, had hij de benodigde papieren in handen om de grens over te steken. Hij was bang, op weg naar de grens. Maar het lukte. De grenswacht liet hen door, en een dag later waren ze in Duitsland.

Spijt of schuld heeft hij niet. “Ik vind het erg dat er mensen sterven, maar waarom zou ik me schuldig voelen? Ik doe wat ik kan. Ik focus op wat ik kan controleren en waar ik echt een impact kan hebben.” Voor hem is dat zijn familie. “Je kan je eigen oorlog winnen door in leven te blijven.”

Maar zijn zorgen zijn nog niet voorbij. Ook Duitsland is duur en het voelt niet stabiel. Misschien kan hij ergens anders beter aarden. De VS zijn een optie, maar daar is de economie nu weer onzeker. De Filippijnen kan ook, anders Cyprus of Canada. Hij moet zich inlezen, en rekenen.

Hoe werkt de Oekraïense dienstplicht? De dienstplicht in Oekraïne geldt alleen voor mannen, vrouwen kunnen zich vrijwillig aanmelden bij het leger. In februari 2022 werd de ‘staat van beleg’ ingevoerd, sindsdien mogen mannen tussen de 18 en 60 jaar het land niet zomaar verlaten. Ze moeten zich melden bij een wervingskantoor, voor een medische keuring. Daarna kunnen ze opgeroepen worden. Weigeren om te dienen in het leger is in Oekraïne alleen toegestaan voor leden van bepaalde religieuze groeperingen. Zij kunnen een alternatieve functie krijgen, bijvoorbeeld helpen bij vervoer, of medische hulp. Anderen die toch dienst weigeren, kunnen veroordeeld worden. Wie niet in dienst wil, zoekt andere oplossingen, zoals gebruik maken van de chaotische administratie vanwege de oorlog. Het is de bedoeling dat mannen die verhuisd zijn zich opnieuw aanmelden bij een wervingskantoor. De overheid controleert mannen op straat en stuurt ze naar zo’n kantoor als ze niet de juiste papieren hebben.

