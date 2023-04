Oekraïne zet eerste stappen in lenteoffensief met oversteek rivier Dnjepr

Oekraïne zet de eerste stap in zijn lenteoffensief, maar wil er verder niks over kwijt.

Oekraïne is nog niet begonnen met zijn langverwachte lenteoffensief, maar de eerste offensieve stappen zijn gezet. Oekraïense strijdkrachten staken de laatste dagen meerdere keren de rivier de Dnjepr over en namen daarbij tijdelijk bezit van de oostelijke oever. De rivier in Zuid-Oekraïne vormt sinds de herovering van de stad Cherson in november vorig jaar de scheidslijn tussen de Russische invasiemacht en het Oekraïense leger.

De Oekraïense operaties zijn van weinig strategische waarde, want de Russen hebben weinig militairen gestationeerd langs de oever en er is tegelijkertijd geen vaste verbinding in de vorm van bijvoorbeeld een brug, waarover de Oekraïners op grote schaal troepen kunnen overbrengen. Zonder rugdekking en snelle vluchtmogelijkheden zijn de Oekraïense militairen op de oostoever kwetsbaar.

De operaties bij de rivier hebben wel psychologisch veel effect. De Russen hebben zich meermaals in de oorlog laten verrassen door de Oekraïense strijdkrachten en moesten daarvoor elke keer een flinke prijs betalen. Volgens Oekraïne zouden de Russen al zijn begonnen met het evacueren van burgers aan de oostoever, maar die berichten konden niet worden geverifieerd door onafhankelijke media.

Sabotage-eenheden

Het hoofd van het Russische marionettenbestuur van de regio Cherson, Vladimir Saldo, ontkent de berichten. “Er zijn misschien gevallen van vijandelijke sabotage-eenheden, die landingen uitvoeren om een selfie te maken”, zei hij, “om vervolgens vernietigd te worden door onze strijders of in het water te worden geduwd.”

De verrassingsaanvallen leggen in ieder geval de kwetsbaarheid van het Russische invasieleger in het zuiden bloot. De Russen waanden zich door de waterscheiding veilig in het gebied, zoals blijkt uit hun geringe aanwezigheid langs de oevers, en concentreerden zich daarom op de strijd in het oosten. Dit kan veranderen als de ontwikkelingen zich voortzetten. Dit heeft dan ook gevolgen voor de strategie in het oosten.

De strijd in het oosten, en vooral die in en rondom de stad Bachmoet, heeft nog steeds de hoogste prioriteit voor beide partijen. De Russen beweren daar belangrijke successen te hebben geboekt in de laatste dagen. Hoewel vaststaat dat Rusland daar terrein wint, gaat het om meters en zijn de geleden verliezen torenhoog.

Ondertussen leggen de Oekraïners de laatste hand aan de voorbereidingen voor het lenteoffensief. De laatste dagen verschijnen er ook meer beelden van westerse tanks en ander wapentuig in Oekraïne. Kiev en het Westen hopen met de komst van de wapens en de vele gespecialiseerde trainingen die de Oekraïners hebben gevolgd in het Westen, de Russen op de knieën te kunnen krijgen.

Propagandadoel

Het Oekraïense ministerie van defensie wil niks loslaten over de plannen voor het offensief en roept op tot ‘geduld’. “De omstandigheden rondom een militaire operatie vereisen geheimhouding totdat het veilig genoeg is voor onze krijgsmacht”, aldus een woordvoerder van het ministerie aan de Britse krant The Guardian.

Rusland maakte op zijn beurt maandag bekend dat zijn nieuwe tank, de T-14 Armata, operationeel is en zelfs al ingezet wordt in Oekraïne. De tank, waarvan de ontwikkeling veel vertraging opliep door geldgebrek en technische problemen, zou het Russische antwoord moeten zijn op de Duitse Leopard-tanks en Amerikaanse Abrams. Tegelijkertijd stelde Moskou in dezelfde aankondiging dat de tanks ‘nog niet hebben deelgenomen aan directe aanvalsoperaties’.

Rusland beweert dat de tanks zijn uitgerust met extra bescherming en dat de tankeenheden al gevechtstrainingen hebben gevolgd in Oekraïne.

De Britse militaire inlichtingendienst stelde in een verslag van afgelopen januari dat de Russische militairen zo hun twijfels hebben over de kwaliteiten van de tank en dat de inzet van de T-14 vooral een ‘propagandadoel’ dient. Bovendien zou de productie van de tank moeizaam op gang komen, en beschikt Rusland over hooguit enkele ‘tientallen’ er van. Rusland had als doel om er 2300 van te produceren voor 2020, maar heeft die streefdatum inmiddels opgeschoven naar 2025.

