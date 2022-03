Oekraïne wordt wakker met het luchtalarm: dit gebeurde er vannacht

In verschillende Oekraïense steden ging het luchtalarm af; op satellietbeelden is een enorm Russisch konvooi te zien onderweg naar Kiev. Dit gebeurde er vannacht in Oekraïne.

Diverse media melden dat veel Oekraïense steden vanochtend in alle vroegte met luchtalarmen zijn wakker geworden. De sirenes zijn te horen in de steden Kiev, Tsjerkasy en Kropyvnytski in het midden van het land. Ook in Ternopil, Vinnytsia en Rivne in West-Oekraïne zou het luchtalarm zijn afgegaan. Dit zou kunnen betekenen dat Rusland op verschillende plekken een luchtaanval inzet.

Verder lijkt vannacht afgaande op de meeste media een relatief rustige nacht: de hoofdstad Kiev zet zich nog altijd schrap voor wat na komen gaat, na de afgelopen dagen succesvol verschillende aanvallen te hebben afgeslagen. De grote angst is dat dit echter alleen maar een voorbode is voor meer, en vernietigender troepen onderweg zouden zijn.

Dit artikel gaat over de nacht van maandag op dinsdag. Lees de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

Zo melde het Amerikaanse databedrijf Maxar Technologies gisteravond al dat er een lang militair konvooi onderweg zou zijn richting Kiev. Maar liefst over een lengte van 66 kilometer zou een kolonne militaire voertuigen te zien zijn, dat optrekt naar de hoofdstad van Oekraïne. Maxar Technologies zegt ook dat op beelden extra grondtroepen en helikoptereenheden konden worden waargenomen in het zuiden van Wit-Rusland.

De Amerikanen, die gisteren waarschuwden dat het ergste nog moet komen, denken dat Rusland nu bijna 75 procent van de naar schatting 160.000 troepen die het had klaarstaan aan de grens heeft ingezet binnen het land. De opmars zou zijn vertraagd door logistieke problemen en de stevige weerstand van de Oekraïners. De Amerikaansen vrezen dat de Russen de komende dagen eerst Kiev willen omsingelen, waarna een grootscheeps offensief op de stad zal worden ingezet.

Pentagon-woordvoerder John Kirby zei gisteren nog geen gevolgen te hebben gezien van de aankondiging van Poetin op zondag om zijn kernwapens in hoogste staat van paraatheid te brengen. Ondertussen plaatsen steeds meer militair analisten hun vraagtekens bij de Russische aanpak.

Een kilometerslange file richting de grens met Polen. Inmiddels hebben een half miljoen Oekraïense burgers het land verlaten in de afgelopen week. Beeld REUTERS

Wel heeft het Russische leger een nieuwe aanval ingezet op de zuidelijke stad Cherson, zo schrijft de Oekraïense staatsdienst voor Communicatie. “Volgens getuigen nadert de vijand vanuit de richting van het vliegveld”, staat in een Telegram-bericht van de dienst. Rond half twee vannacht ging het luchtalarm in de stad af.

Ook is er hevig gevochten in de buurt van de noordoostelijke stad Soemi, waarbij tientallen doden zouden zijn gevallen. Volgens de Oekraïense website Antikor kwamen zeker zeventig Oekraïense militairen om toen hun eenheid door Russisch artillerievuur werd getroffen. De gevechten hadden plaats in Achtyrke, halverwege Charkov en Soemi. Ook aan Russische zijde zouden veel soldaten zijn gesneuveld, meldt Antikor. Volgens het Oekraïense persbureau UNIAN zou het Oekraïense leger in het gebied zo’n honderd Russische legervoertuigen hebben vernietigd, maar deze informatie is op dit moment onmogelijk te verifiëren.

Een vernietigde vrachten in de buurt van Bucha, een voorstadje van Kiev. Beeld REUTERS

De havenstad Marioepol, dat vorige week donderdagochtend als een van de eerste doelen werd aangevallen vanuit de Krim, zou nog ‘stevig in handen’ van Oekraïne zijn, meldt het Oekraïense persbureau UNIAN dinsdagochtend op basis van de regering. De stad in de regio Donetsk was de afgelopen dagen het toneel van felle gevechten tussen het Russische en Oekraïense leger. Een groot deel van de stad zit inmiddels zonder stroom, als gevolg van Russische luchtaanvallen, ook zijn veel internet- en telefoonverbindingen uitgevallen.

De stad is een van de belangrijkste havens van Oekraïne, aan de Zwarte Zee, die overigens gisteren door Turkije werd afgesloten voor militaire schepen. Dat kan Turkije doen, maar alleen als er sprake is van een noodsituatie, oftewel, een oorlog. Pas dit weekend ging Navo-lid Turkije zo ver om de Russische invasie als oorlog te betitelen, waarna het de Zwarte Zee kan afsluiten voor scheepsverkeer onder het verdrag van Verdrag van Montreux.

Ondertussen raakt Rusland met de dag meer geïsoleerd. Nadat gisteren diverse oligarchen door het westen op de sanctie-lijst werden geplaatst - ook iemand als Mikhail Fridman, die zich al vrij snel uitsprak tegen de oorlog - kondigden vannacht creditcardmaatschappij MasterCard aan verschillende Russische banken te blokkeren van hun diensten. Na het schorsen van de de Russische voetbalbond door Fifa heeft het IOC opgeroepen alle Russische atleten te weren van sportevenementen; en zeggen Disney, Warner en Sony voorlopig geen films uit te zullen brengen in Rusland.

Inmiddels zijn er een half miljoen Oekraïners naar het buitenland gevlucht, aldus de Verenigde Naties.