Oekraïne wil zich niet laten gebruiken voor Trumps jacht op politieke rivaal Biden

Uit Oekraïne kwam gisteren klare taal, die de Amerikaanse president Donald Trump als valse muziek in de oren moet hebben geklonken. De minister van buitenlandse zaken Vadim Pristaiko zei dat Oekraïne niet gebruikt wil worden voor het Amerikaanse binnenlandse politieke slagveld.

Trump zette in een telefoongesprek op 25 juli zijn ambtgenoot, de Oekraïense president en voormalige komiek Volodimir Zelenski, onder grote druk om een justitieel onderzoek te starten naar de rol van Hunter Biden, zoon van een van de Democratische presidentskandidaten Joe Biden, voormalig vicepresident onder Barack Obama. Hunter Biden heeft vijf jaar in de directie gezeten van het Oekraïense gasbedrijf Burisma. Hij zou die positie te danken hebben aan zijn ­vader, die in die tijd vicepresident was.

Trump beschuldigde de Bidens van corruptie en oefende grote druk uit op Zelenski om een justitieel onderzoek te beginnen. Om zijn woorden kracht bij te zetten bevroor Trump de 400 miljoen dollar aan hulpgelden aan Oekraïne. De Amerikaanse president ontkent overigens dit als pressiemiddel te hebben gebruikt. Voor de Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden was het voldoende reden om een impeachmentonderzoek te starten, het begin van een afzettingsprocedure.

Uit het transcript van het gesprek tussen Trump en Zelenski blijkt dat de president van Oekraïne bereid is tot zo’n onderzoek. De intimidatie van Trump leek te werken. Maar gisteren maakte de minister van buitenlandse zaken van Oekraïne klip en klaar duidelijk dat Justitie in zijn land onafhankelijk is als het gaat om onderzoeken naar misdrijven en dat de regering daar niet over gaat.

Vóór het weekend had de hoofdaanklager in Kiev laten weten onderzoek te doen naar het gasbedrijf, maar dat, voor zover hij wist, Hunter Biden niets fout had gedaan als lid van het bestuur van Burisma.

Jarenlang oefenden de Europese Unie en de Verenigde Staten grote druk uit op Oekraïne om corruptie aan te pakken en handjeklap tussen politici en oligarchen uit te bannen. Nu lijken de rollen, wat de VS betreft, ineens omgekeerd.

Trump neemt afstand van zijn minister

Ondertussen wijzigt Trump zijn strategie iets. Hij liet weten het gesprek met zijn tegenhanger in Oekraïne op uitdrukkelijk verzoek van minister van energie Rick Perry te hebben gevoerd. Perry voert al geruime tijd druk uit op Oekraïne om de top van het staatsgasbedrijf Naftogaz te vervangen en heeft daartoe Amerikanen als opvolgers voorgesteld.

Het heeft er alle schijn van dat de Verenigde Staten zo de gasmarkt in Oekraïne willen domineren. Perry ontkent en zegt alleen advies te hebben gegeven.

Maar ook de advocaat van Donald Trump, Rudi Giuliani, oefende druk uit op Oekraïense topambtenaren om een onderzoek te beginnen naar Hunter Biden. Giuliani zou ook een Amerika goed gezind management bij Naftogaz hebben gepropageerd in Kiev. De onthulling over de Naftogaz-affaire komen van de site Axios en Associated Press (AP). Perry en Giuliani lijken beiden dezelfde complotten te smeden in Oekraïne.

Trump begint nu afstand te nemen van Perry. Zo zou hij Perry weleens de zondebok kunnen maken in deze affaires. De Democraten in het Huis van Afgevaardigden laten zich voorlopig niet van de wijs brengen en gaan door met impeachment.

De geruchten dat Perry opstapt gonzen door Washington. Zelf ontkent hij.

