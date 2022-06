Oekraïne wil Russische tanks tentoonstellen in Europese hoofdsteden

De oorlog in Oekraïne moet tastbaar worden voor Europeanen, stelt de Oekraïense minister van defensie Oleksi Reznikov. Daarom wil hij Russische tankwrakken op tournee laten gaan langs Warschau, Berlijn, Parijs, Madrid en Lissabon. Op Poolse televisie stelde hij dat de Russische tanks ook voor West-Europa een dreiging vormen.

In Kiev worden sinds het terugtrekken van de Russen uitgebrande tanks en pantservoertuigen van het Russische leger op het Mikhailivskaplein tentoongesteld, wat kan rekenen op veel belangstelling van de inwoners van de stad. Nu wil de Oekraïense regering deze tentoonstellingen exporteren. Er is genoeg materiaal voorhanden. Hoeveel militaire voertuigen Rusland tot nu toe precies verloren heeft is onduidelijk, maar volgens de Oekraïners zou het al om bijna 1500 tanks en 3500 andersoortige pantservoertuigen gaan.

Wachten op wapenleveranties

De buitgemaakte wrakken wekken voor mensen in die steden wellicht de indruk dat het Oekraïne militair voor de wind gaat, maar dat is een vertekend beeld. Het Oekraïense leger heeft het momenteel moeilijk in de oorlog; er dreigen munitietekorten en er wordt gewacht op wapenleveranties uit het westen. De Russen boeken ondertussen langzaam maar zeker terreinwinst in de Donbas.

Een meisje staat op het wrak van een Russische tank tijdens de viering van de Dag van Kiev, 29 mei. Beeld AP

Oekraïne dreigt niet alleen terrein te verliezen, maar ook de aandacht van internationale media. In veel landen is de oorlog minder prominent in de media dan enkele weken geleden, en ligt er meer aandacht bij de economische gevolgen van het conflict in brandstof-, en voedselprijzen.

Oekraïne wil met de tentoonstelling in de eerste plaats Europeanen bewust maken van het oorlogsgeweld in Oekraïne, maar tegelijkertijd de boodschap afgeven dat Rusland ook voor Europa een militaire bedreiging vormt. Op Ukrinform, de Oekraïense staatsomroep, suggereerde Reznikov dat het Kremlin zijn oog ook laat vallen op westelijke delen van het Europese continent. “Russische generaals willen hun tanks in Lissabon zien. Wij zullen ze daarbij helpen, maar dan zullen de tanks wel aankomen als wrakken”, aldus Reznikov.

