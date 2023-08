Oekraïne wil met drone-aanvallen Rusland ervan doordringen dat het oorlog is

Een kantoorflat in het centrum van Moskou is dinsdagnacht voor de tweede keer geraakt door een drone. Dezelfde wolkenkrabber, met de naam ‘IQ-kwartier’ was zondagnacht ook al geraakt. Het gebouw, in het zakencentrum Moskou City, huisvest ook drie Russische ministeries: van economische ontwikkeling, van digitale zaken en van industrie en handel.

Andere drones werden volgens de autoriteiten neergehaald in twee Moskouse voorsteden. Het vliegveld Vnoekovo werd tijdelijk gesloten. Het Russische ministerie van Defensie spreekt van een ‘terroristische aanslag door het regime in Kiev’.

Maandag had Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov verzekerd dat de autoriteiten maatregelen tegen drone-aanvallen hadden getroffen, maar dat die niet afdoende waren, bleek de nacht daarop.

‘Gerechtvaardigd’

Net als bij eerdere drone-aanvallen eist Kiev ook deze aanvallen niet op. Wel noemde de Oekraïense president Zelensky het zondag ‘gerechtvaardigd’ dat de oorlog zich naar Rusland verplaatst: “Geleidelijk aan keert de oorlog terug naar het grondgebied van Rusland, naar zijn symbolische centra en militaire bases. En dat is een onvermijdelijk, natuurlijk en absoluut gerechtvaardigd proces.”

Voordat de jongste aanvallen plaatsvonden is de Russische hoofdstad al zeker vier keer eerder opgeschrikt door drones.

Daarbij is het steeds onduidelijk of de drones ergens in Rusland zijn opgestegen, of helemaal uit Oekraïne komen aangevlogen. Het lijdt weinig twijfel dat Oekraïne over drones, ook van eigen makelij, beschikt die de afstand vanaf Oekraïens grondgebied naar Moskou (450 kilometer) kunnen overbruggen. Volgens de Oekraïense minister van digitale zaken Mychailo Fedorov kan de Oekraïense R18-drone ‘van Kiev naar Moskou en terug vliegen’.

Psychologische betekenis

Rusland claimt bij aanvallen op zijn grondgebied vaak dat het drones neerhaalt, of dat ze door ‘jamming’ - het verstoren van de navigatie - vroegtijdig neerstorten. Ook zondag en dinsdag beweerde het ministerie van defensie dat de drones die tegen de kantoorflat knalden waren ‘gejamd’. Maar met de twee aanvallen tegen hetzelfde ‘IQ-kwartier’ is niettemin twee keer een doel van psychologische betekenis geraakt.

Volgens een telling van de BBC hebben Oekraïense drones al zo’n 120 keer doel getroffen in Rusland of op de bezette Krim. Daarbij gaat het vooral om plekken die direct verband houden met de oorlog, zoals militaire vliegvelden, olie- en munitie-opslagplaatsen, bruggen en (spoor-) wegen die belangrijk zijn voor de aanvoer van materieel.

De aanvallen op Moskou lijken gericht op niet direct militaire doelen. Naast het Kremlin, op 3 mei, was later die maand een chique woonwijk het doelwit, waar ook de Russische president Poetin een huis heeft. Die aanvallen, net als op het Moskouse zakencentrum, passen in het door Zelensky genoemde ‘gerechtvaardigde’ Oekraïense streven om de Russen ervan te doordringen dat de oorlog zich niet alleen ver weg, over de Oekraïense grens afspeelt.

Geen paniek

Kennelijk om paniek te voorkomen besteedde de Russische staatstelevisie zondag geen enkele aandacht aan de drones. Maar op sociale media werden wel filmpjes gepost waarop de schade te zien is.

Journalisten van het Russische onafhankelijke platform Bereg interviewden Moskovieten die rond het zakencentrum wonen of er werken. Ze publiceerden zes geanonimiseerde reacties, vertaald door de Russische nieuwssite Meduza, waaruit vertwijfeling maar ook gelatenheid spreekt.

“Het was echt angstaanjagend", zegt inwoner Roman. Hij vertelt dat de autoriteiten er al voor hebben gezorgd dat in de omgeving van het zakencentrum Moskou City de navigatie niet werkt, maar dat heeft kennelijk niet mogen baten. “Mijn vrouw en ik hadden het er over na de aanval op het Kremlin. Ik heb meer dan eens gezegd dat het niet veilig is in Moskou City.”

Een vrouw die in de getroffen flat werkt, Maria, zegt dat ze kwaad is dat die ‘idioten (de autoriteiten) niet eens explosies in het centrum van de stad, de hoofdstad, kunnen voorkomen’.