Oekraïne werkt aan een antwoord op steeds slimmere drones van de Russen

Rusland is door de invasie zonder enige twijfel het meest gehate land in Oekraïne. Daarna volgt waarschijnlijk Iran – en met name de huidige regering – met stip op nummer twee. Er gaat vrijwel geen week voorbij of Oekraïne wordt weer opgeschrikt door aanvallen met Iraanse drones. Zo ook afgelopen weekend.

De Oekraïense autoriteiten meldden zondag dat in de voorgaande 24 uur twee Iraanse drones waren neergehaald. Een paar dagen eerder stuurde Rusland maar liefst zestien Iraanse zelfmoorddrones op Oekraïne af, waarvan de meeste uit de lucht konden worden geschoten. Rusland maakt in toenemende mate gebruik van drones uit Iran: in mei ging het in totaal om 300 aanvallen, een record sinds het begin van de invasie.

3,5 bij 2,5 meter

Waar Oekraïne het Westen nodig heeft voor modern wapentuig, is ook Rusland afhankelijk van militair materieel uit het buitenland. Rusland heeft grote behoefte aan drones uit Iran. Het liefst zoveel mogelijk. En Iran is bereid te leveren. Sinds de oorlog begon, lopen de Russen de deur in Iran plat. Hoewel Iran ontkent drones te leveren, althans niet meer sinds de invasie begon, duiken steeds meer van zulke drones op in het Oekraïense luchtruim.

Rusland maakt vooral gebruik van Shahed-136-drones. De drone van zo’n 200 kilogram is ongeveer 3,5 meter lang, heeft een vleugelspanwijdte van 2,5 meter en een springkop van tussen de 20 en 40 kilo. Hoewel de kracht van de explosie vergeleken met veel andere raketten meevalt (vooral van de kleinere versie), kan de drone aanzienlijke schade veroorzaken voor burgers en gebouwen. De drones worden vaak in zwermen ingezet en van tevoren op doelen ingesteld. De Shahed-136-drones vliegen laag om letterlijk onder de Oekraïense radar te blijven, met als gevolg dat ze pas in een laat stadium worden opgemerkt: als ze zich vlak bij hun doel bevinden.

Dat Oekraïne te maken heeft met Iraanse aanvalswapens heeft ook voordelen: het land heeft veel kennis van de Iraanse technologie, waardoor steeds meer drones kunnen worden neergehaald. De drones zijn niet snel (ze bereiken een maximumsnelheid van 185 km/uur) en kunnen met eenvoudige raketten en verouderde luchtafweer neergehaald worden, maar vaak gebeurt het met dure luchtafweerraketten. Het neerhalen van de relatief goedkope drones (tussen 20.000 30.000 euro per stuk) met geavanceerde luchtafweer is voor Oekraïne kostbaar. De Oekraïense luchtafweerraketten zijn ook bedoeld voor meer doelen dan alleen drones.

Nieuwe detectietechnologie gericht op lawaai

Hoewel de Iraanse drones op een radar slecht te vinden zijn, maken ze wel veel herrie. Daarom ontwikkelt Oekraïne nu nieuwe detectietechnologie, die het geluid moet herkennen, zo berichtte persbureau Reuters vorige maand. Ook ontwikkelt Oekraïne goedkope drones die de Iraanse drones kunnen onderscheppen.

Een probleem voor Kiev is dat Rusland steeds meer drones gebruikt – er is altijd een percentage dat door de luchtverdediging heen weet te komen – en die ook inzet voor aanvallen op plekken die militair nauwelijks verdedigd worden, zoals infrastructuur en energiecentrales. Door die aanvallen had Oekraïne afgelopen winter grote moeite om de bevolking warm te houden.

Vorige maand stelden de Amerikaanse inlichtingendiensten bovendien dat Iran bezig is met het leveren van materiaal aan Rusland voor de bouw van een dronefabriek. Deze zou ten oosten van Moskou komen en ertoe kunnen leiden dat Rusland op grote schaal drones met Iraanse technologie kan gaan bouwen.

Westerse technologie en onderdelen

Het Westen probeert probeert Oekraïne te helpen om de dronedreiging tegen te gaan, onder meer door meer luchtafweerraketten te leveren, maar ook door de drones bij de bron aan te pakken, namelijk door de productieketen te ontwrichten met sancties. Iran maakt bij de ontwikkeling van drones namelijk grootschalig gebruik van westerse technologie en onderdelen. Bedrijven die materialen of technologie leveren aan Iran, kunnen rekenen op forse boetes en lopen ook risico om strafrechtelijk te worden vervolgd.

Onderzoekers van het Britse Conflict Armament Research analyseerden Iraanse drones die Rusland in Oekraïne inzet en concludeerden dat maar liefst 82 procent van de onderdelen geproduceerd was door in Amerika gevestigde bedrijven. Uit onderzoek van CNN naar een Iraanse Shahed-136-drone, kwam een vergelijkbare verhouding naar boven: 40 van de 52 onderdelen bleek te zijn geproduceerd door Amerikaanse bedrijven. De andere twaalf onderdelen kwamen uit Canada, Zwitserland, Taiwan, Japan en China.

Heel veel succes hebben de sancties nog niet gehad. Bovendien zijn sinds 2015 ook sancties van de Verenigde Naties van kracht tegen de Iraanse drone-industrie, zonder resultaat. De Iraanse troef is dat het onderdelen gebruikt die makkelijk en overal verkrijgbaar zijn.

Veel westerse bedrijven lopen door de doorlevering van hun producten aan Iran risico op hoge boetes of strafrechtelijke onderzoeken door de Amerikaanse autoriteiten. In het onderzoek van CNN bleek dat onderdelen in de Iraanse drone afkomstig waren van de Duitse halfgeleiderfabrikant Infineon. De woordvoerder van het bedrijf stelde dat Infineon van niets wist en de oorlog afkeurt, maar dat het buiten “de directe verkoop” moeilijk blijkt om “opeenvolgende verkopen te beheersen gedurende de volledige levensduur van een product.”

