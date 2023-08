Oekraïne voert tegenoffensief op en kijkt daarbij vooral naar de Krim

Grote stappen in de herovering heeft het Oekraïense leger niet gezet, sinds het in juni met zijn tegenoffensief startte. Al maanden duurt de uitputtingsslag tegen het Russische leger, dat de velden rondom het front heeft bezaaid met mijnen en de Oekraïense troepen treft met luchtaanvallen en beschietingen.

Toch lijkt Kiev de afgelopen weken kleine, maar belangrijke stappen te hebben gezet in zijn offensief, door enkele heroveringen op het front. Vooral zijn de ogen van de Oekraïners zijn gericht op de door de Russen geannexeerde Krim. Kiev wil dat schiereiland koste wat kost heroveren - en schroeft daarvoor de inzet van drones op.

Vrijdagochtend schrokken de inwoners van dat schiereiland op van een grootschalige droneaanval, de grootste in lange tijd. Het was Rusland die de aanval eerst meldde, met de noot dat zijn leger 42 van die drones succesvol had weten te vernietigen.

Maar vrijdagavond kwamen Oekraïense media met een ander verhaal. Zij schrijven dat de grootschalige droneaanval wel degelijk tot tientallen doden aan de Russische zijde heeft geleid. De drones zou een Russische basis in het dorp Perevalnoje hebben geraakt, op ruim 200 kilometer van door Oekraïne bezet grondgebied.

Inwoners van dat dorp zouden de explosies hebben gehoord, meldt Reuters op basis van Telegramberichten. Het persbureau kon die berichten niet bevestigen.

Volgens de Oekraïense burgemeester van de zuidoostelijke stad Melitopol zijn 300 Russische soldaten naar het ziekenhuis op het schiereiland gebracht. Ook zouden de drones een munitiedepot en ander militair materieel hebben getroffen.

Opgeschroefd tegenoffensief

De droneaanval is het sluitstuk van een week waarin Oekraïne zijn tegenoffensief lijkt te hebben opgeschroefd, met name in het zuiden van het land.

Want ook een dag eerder boekten de Oekraïners naar eigen zeggen een succes. Op donderdag, hun Onafhankelijkheidsdag, zouden troepen in de vroege de ochtend per boot naar het schiereiland zijn gegaan. Na ‘enkele gevechten’ hesen de soldaten vervolgens kort de Oekraïense vlag, volgens de Oekraïense inlichtingendienst GUR.

Eerder deze week heroverde Oekraïne bovendien het zuidoostelijke dorpje Robotyne. Een ‘tactisch significante’ zet, volgens het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW), “vanwege de structuur van de Russische defensielijnen”. Inmiddels beweegt het Oekraïense leger zich door naar Tokmak, dertig kilometer verderop, een door de Russen geannexeerde stad, die vooral door zijn treinbaan van belang is.

Herhaaldelijk benadrukt Kiev dat het einddoel van die operaties het heroveren van de Krim van de Russen is. Woensdag nog zei president Zelensky op een conferentie dat het schiereiland “bevrijd wordt zoals alle andere delen van Oekraïne, die helaas nog steeds onder de bezetter vallen”.

Daarom probeert het leger naar de Krim-brug te bewegen, die het schiereiland met de Russische Krasnodar-regio verbindt. In juli wist het Oekraïense leger de brug al met een aanval te treffen. Het beschadigen van die brug maakt het voor Poetin lastiger de Krim te bevoorraden.

Luchthaven

Maar ook buiten de Krim zet Oekraïne er een tandje bij. Zo landde er zaterdagochtend óók een drone in de buurt van Moskou, bij de stad Istra, op zo'n 50 kilometer van het Rode Plein. Als reactie sloot Moskou zaterdagochtend tijdelijk drie van zijn vluchthavens.

Mogelijk ziet Kiev kansen, nu de waarschijnlijke dood van Wagnerleider Yevgeni Prigozjin de positie van het Russische leger in een enigszins onzekere positie heeft gebracht. Zaterdag riep president Poetin alle huurlingen van dat leger op te beloven dat ze achter Moskou blijven staan. Zonder Wagner wordt het voor Poetin immers een stuk lastiger om zijn minutieus opgebouwde defensielijnen aan het front vast te houden. Ook Oekraïne lijkt zich daarvan bewust.

