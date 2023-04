Oekraïne viert Wilgenzondag, bomvol tradities. ‘Het gaat om onze ziel, ons land’

Het ritueel zal zich tijdens Pasen, volgende zondag, herhalen. Bij de Kerk van de Maria-Tenhemelopneming in Kiev staan de de mensen in een kring opgesteld. De priester, gehuld in felgroen voorjaarshabijt met goudkleurige ornamenten, prevelt een gebed, en gaat dan rond — zijn helper met een koperen emmer vol wijwater erachteraan. Hij dompelt zijn kwast onder, en sprenkelt het vocht dan met forse halen over de hoofden van de mensen heen. “De Paasweek komt eraan… de Paasweek komt eraan”, herhaalt hij telkens. Hij glimlacht, zoals iedereen glimlacht, ook al druipt het water van de gezichten.

In het orthodoxe Oekraïne is het pas volgend weekend Pasen, maar tijdens Palmpasen, ofwel Wilgenzondag, laten de Oekraïners zich alvast zegenen. Op elke straathoek ligt een kleedje, waarop verkopers — vaak dames op leeftijd — hun Paaswaar aanbieden: droogbloemen, geschilderde eieren, lavendel om thee van te trekken, korentakjes in de hoop op een succesvol zaaiseizoen, en bundeltjes wilgentakken. Die kosten 40 grivna, ofwel een euro, en die worden door de Kerk gezegend. De dag wordt wel ‘Verba Nedilja’ genoemd, ofwel Wilgenzondag.

“Het zijn wilgenkatjes. We hebben nu eenmaal geen palmtakken hier”, zegt Solomija Kolomijets, met een verwijzing naar het Bijbelverhaal van Jezus die op een ezel Jeruzalem binnenreed — waarbij de mensen eerbiedig palmtakken op straat drapeerden. De vrouw, die voor de gelegenheid met een sjaal haar hoofd bedekt, is met haar gezin naar de kerk gekomen. Pasen is belangrijk, zegt haar man, Vjatsjeslav Kolomijets. “Het gaat om familie, tradities, onze ziel. Om ons land, en onze mensen”, vat hij samen. Zijn 14-jarige zoon Ljoebomyr is het roerend met z’n vader eens. “Oekraïense tradities, die vieren we als familie”, verklaart hij. “Mwah”, reageert zijn 12-jarige zus Adriana op de vraag of ze van Pasen houdt. “Ik houd vooral van paasbrood”, zegt ze. De jongste, Markijan (4), kruipt verlegen weg.

Verkoop van wilgentakjes en het zegenen ervan door de priester in een orthdoxe kerk in Kiev. Beeld Michiel Driebergen

Vader maakt het huis schoon

De hele week zal in het teken van Pasen staan. Op ‘Schone Donderdag’ zal de vader des huizes volgens de traditie het huis aan kant maken. “Ik maak onze flat schoon”, zegt Vjatsjeslav Kolomijets. “Ramen lappen enzo.” Zijn vrouw zal Paasbrood bereiden. Dat proces neemt de hele dag in beslag en gaat volgens een bepaald recept. “Als het je één keer goed lukt, doe je het voortaan altijd op dezelfde manier. Geen experimenten”, lacht Solomija Kolomijets. De rozijnen moeten een hele nacht in alcohol staan, en goed gist is belangrijk zodat het brood op de juiste manier rijst. Op zaterdag worden er eieren gekookt, die de kinderen vervolgens zo kleurrijk mogelijk beschilderen. Die worden zondag in de Paasmand gelegd, met daarbij ook brood, boter en huisgemaakte worst.

De oorlog maakt Pasen anders dan anders, zegt Vjatsjeslav Kolomijets. “Elke dag is belangrijk, omdat we weten dat elke dag kan de laatste dag zijn. Je weet niet waar een raket inslaat.” De tradities zijn anders, zegt zijn vrouw. Normaal gesproken zouden ze op de nacht voor Pasen naar de kerk gaan, maar vanwege ‘kommandantski tsjas’, ofwel avondklok, die middernacht begint, is dat niet meer mogelijk. Dus zullen ze hun Paasmanden pas op zondagochtend laten zegenen. “Christus is opgestaan”, zal de priester roepen. “Christus is waarlijk opgestaan”, zullen de gelovigen in koor antwoorden. Dan barst in heel Oekraïne het familiefeest los, en men zal denken aan een nieuw leven en de toekomst. “We geloven in Oekraïne, we vertrouwen op ons leger. De overwinning zal aan ons zijn.”

