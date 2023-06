Oekraïne treft strategische brug naar de Krim

Een brug over de landengte die de door Rusland bezette Krim verbindt met de stad Melitopol is donderdagochtend beschadigd. De aanval op Russische aanvoerlijnen past in het Oekraïense offensief.

Volgens de pro-Russische autoriteiten valt de schade reuze mee, maar beelden van de beschadigde brug op sociale media, waarop een groot gat in het wegdek te zien is, doen anders vermoeden. De geraakte Tsjonhar-brug, over de gelijknamige Straat van Tsjonhar, is een van de twee hoofdwegen tussen de Krim, het schiereiland dat Rusland in 2014 heeft geannexeerd, en de door Rusland bezette Oekraïense provincie Cherson. Het is de belangrijkste doorvoerroute naar de strategische stad Melitopol, die eveneens in Russische handen is.

De brug wordt ook wel de ‘poort naar de Krim’ genoemd. Oekraïne heeft de aanval nog niet opgeëist, maar dat Kiev erachter zit lijdt nauwelijks twijfel. De door Rusland aangestelde gouverneur van Cherson, Vladimir Saldo, zei dat de aanval was uitgevoerd met een Britse Storm Shadow-raket. Maar het Russische persbureau RIA citeerde onderzoekers die repten van vier ontplofte raketten, waarvan één van Franse makelij.

Het wegverkeer naar Melitopol moet tijdelijk worden omgeleid, zegt ‘gouverneur’ Saldo. Maar de alternatieve, meer westelijke wegverbinding vanaf de Krim, is in veel slechtere staat en een omweg. Die brug ligt bovendien dichter bij gebied dat in Oekraïense handen is, binnen het bereik van de raketten die Oekraïne kan afschieten met zogeheten Himars-installaties.

Beeld Bart Friso

Kwetsbaar

Saldo beloofde dat de brug binnen een paar dagen weer is opgeknapt. Als dat klopt, dan maakt de aanval toch duidelijk dat de landbrug van de Krim naar het Russische vasteland kwetsbaar is voor de Britse en Franse raketten met een langere dracht, waarover Oekraïne de beschikking heeft gekregen. Het Russische leger gebruikt de landroute vanaf de Krim om zijn troepen in de sinds februari bezette delen van Oekraïne te bevoorraden.

Het ‘doorknippen’ van de landverbinding is een belangrijk doel van het Oekraïense offensief, dat sinds enkele weken voorzichtig op gang is gekomen. Melitopol geldt als een belangrijk strategisch knooppunt om dat doel te bereiken.

Een Oekraïense functionaris van de provincie Cherson noemde de aanval ‘een klap voor de militaire logistiek van de bezetters’. “Het psychologische effect op de bezetters is zelfs nog belangrijker. Er is geen plek in het territorium van Cherson waar ze zich veilig kunnen voelen.”

Langs dezelfde route van de Krim naar Melitopol deelde Oekraïne op 18 juni nog een belangrijke klap uit. Nabij het plaatsje Rykove, dat de Russen Partyzany noemen, wist de Oekraïense luchtmacht een grote munitie-opslagplaats te raken. De aanval, op 45 kilometer afstand van Melitopol, veroorzaakte urenlange ontploffingen van de daar opgeslagen munitie en raketten. De afgelopen weken zijn ook depots en treinverbindingen op Russisch grondgebied geraakt.

Geen Hollywoodfilm

Aan het front in het zuiden en oosten van Oekraïne wordt op meerdere plekken fel gevochten, maar de beweging is minimaal. De Oekraïense aanvallers stuiten op zeer zwaar verdedigde Russische linies, die geen tekenen van instorting vertonen. Wel zou Oekraïne sinds begin juni een achttal plaatsjes hebben heroverd. De Oekraïense president Zelensky temperde woensdag de verwachtingen. “Sommige mensen denken dat dit een Hollywoodfilm is en verwachten snelle resultaten.”

Donderdag waarschuwde Zelensky dat Rusland voorbereidingen heeft getroffen om een kernramp te veroorzaken met de kerncentrale in Zaporizja. Dat zou blijken uit nieuwe informatie van Oekraïense veiligheidsdiensten. Zelensky trekt vergelijkingen met het opblazen van de Kachovkadam eerder deze maand, waarvoor Kiev herhaaldelijk heeft gewaarschuwd.

Onderzoeken door westerse media als de New York Times onderschrijven dat Rusland de dam opzettelijk heeft verwoest. De ramp heeft Oekraïne beroofd van een mogelijke aanvalsroute, wat Rusland de gelegenheid gaf troepen naar andere plekken aan het front te verplaatsen.

Lees ook:

Oekraïne boekt kleine overwinningen op Russische bezetter

Oekraïne herovert acht dorpen op de Russen, maar het grote offensief laat nog steeds op zich wachten.