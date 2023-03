Oekraïne sticht verwarring met aanvallen in Rusland

Zo dicht in de buurt van de Russische hoofdstad had Oekraïne nog niet gereikt. Dinsdag stortte een drone neer in Goebastovo, een stadje 110 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Volgens de Russische autoriteiten was het doel een pompstation van gasbedrijf Gazprom. Maar het toestel raakte de berken die het terrein omgeven, en kwam even buiten het terreinhek neer.

Op een vrijgegeven foto herkenden experts de brokstukken van een UJ-22, een ‘zelfmoord’-drone van Oekraïense makelij. Die kan volgens de fabrikant 800 kilometer vliegen, maar slechts met een beperkte explosieve lading.

Russische media meldden nog meer drone-aanvallen. Op maandag kwamen er drie neer in of nabij Belgorod - eentje zou in een flat terecht zijn gekomen. En verder zouden drones zijn geland – zonder grote schade aan te richten – bij een olieraffinaderij in Toeapse, en in de plaatsen Brjansk en Adigea.

Er bestaat weinig twijfel over dat Oekraïne de aanvallen heeft uitgevoerd, maar Kiev hield vast aan de traditie om de verantwoordelijkheid ervoor te bevestigen noch te ontkennen.

Dat gold ook voor de hacks van enkele Russische radio- en tv-stations in Sint-Petersburg, Moskou en andere regio’s, die kennelijk waren bedoeld om verwarring en paniek te zaaien. “Attentie: er geldt luchtalarm, iedereen onmiddellijk naar de schuilkelder”, klonk een stem, terwijl een beeld te zien was van een persoon die dekking zoekt. In Sint-Petersburg, waar volgens geruchten ook drones gesignaleerd waren, ging het luchtruim enige tijd dicht.

Ontstemde reacties

Anders dan bij eerdere aanvallen, bijvoorbeeld in december op een luchtmachtbasis bij Saratov, werden voor zover bekend geen militaire doelen geraakt. Maar de drones sorteerden wel effect. Militaire bloggers hebben ontstemd gereageerd omdat een drone had kunnen doordringen tot net buiten Moskou.

Kiev weigert dan wel bevestiging van de aanvallen in Rusland, militaire autoriteiten benadrukken dat Oekraïne het recht heeft om Rusland met gelijke munt terug te betalen voor de massale aanvallen op Oekraïens grondgebied. De Oekraïense regeringsadviseur Anton Gerasjtsjenko twitterde dinsdag een beeld van de drone met de waarschuwing: ‘Straks zou Poetin heel bang kunnen worden om zichzelf in het openbaar te vertonen, want drones kunnen verre afstanden halen’.

Zeker in de grote steden merken Russen weinig van de ‘speciale militaire operatie’, mogelijk wil Oekraïne ook hen ervan doordringen dat er een oorlog gaande is. Maar of dat verzet aanwakkert, is de vraag. In de Russische propaganda, breed uitgemeten op de staats-tv, wordt al lang uitgedragen dat het Westen, cq de Navo, oorlog voert tegen Rusland. Een Oekraïense drone die een flatgebouw of gasknooppunt invliegt past prima in het vertoog over de benarde natie die zich moet verdedigen.

Onbekende explosieven op Marioepol

Opzien heeft Oekraïne ook gebaard met recente aanvallen tegen militaire doelen achter de frontlinie, rond het bezette Marioepol. Naar schatting vijftien projectielen ploften vorige week neer, onder andere bij een olie-opslagplaats en een militaire barak bij het vliegveld.

Welke projectielen Oekraïne gebruikte, is onderwerp van speculatie. De geraakte doelen, op 80 kilometer afstand, lagen net buiten het bereik (70 kilometer) van de geleide raketten waarover Oekraïne beschikt voor zijn Himars-installaties. Zou Oekraïne nu al beschikking hebben gekregen over de GLSDB-raketten die de VS hebben toegezegd? Deze precisie-raketten, met een bereik van 150 kilometer, zijn wel getest, maar waren nog niet in productie, en volgens eerdere berichten zouden ze op zijn vroegst pas deze zomer in Oekraïne kunnen arriveren.

Nog een spectaculaire aanval vond zondag plaats in Belarus, het land dat bondgenoot is van Rusland. Op een vliegveld bij de Belarussische hoofdstad Minsk zou een A-50 radarvliegtuig zijn geraakt door een drone. Dat was niet het werk van Oekraïne: volgens een Belarussische oppositiegroep hebben partizanen de aanval uitgevoerd. Op satellietbeelden lijkt het erop dat het geavanceerde toestel inderdaad schade heeft opgelopen, maar hoe ernstig is niet duidelijk.

