Oekraïne’s offensief gaat een nieuwe fase in. Russen zetten zich schrap

Al enige maanden voert het Oekraïense leger een uitputtende slag met de Russische bezettingsmacht, waarbij om iedere vierkante meter hard wordt gevochten. De Oekraïners betalen een flinke prijs voor het tegenoffensief: de velden liggen bezaaid met Russische mijnen, dagelijks worden ze bestookt door artillerievuur en luchtaanvallen van de Russen.

De Oekraïense strijdkrachten die het bloedige ‘voorwerk’ uitvoerden, krijgen meer ruggensteun. Duizenden in het Westen opgeleide militairen, die Kiev tot op heden ‘achter de hand’ hield, betreden nu het slagveld, meldde The New York Times dinsdagavond op basis van bronnen binnen het Pentagon.

De nieuwe lichting richt zich met name op de Russische bezettingsmacht in de Zuid-Oekraïense regio Zaporizja. Een van de doelen is om door te stoten naar de bezette steden Tokmak en Melitopol en uiteindelijk de Zee van Azov te bereiken. In het verlengde daarvan zou Oekraïne ook de bezette Krim isoleren en de Russische legermacht in het land kunnen splitsen in twee delen.

Door het Westen geleverde tanks

De Oekraïners zullen in een nieuwe fase opnieuw gebruikmaken van de door het Westen geleverde tanks en andere gevechtsvoertuigen, raketten en clustermunitie, maar dan op grotere schaal.

De Russische president Vladimir Poetin erkende donderdag dat ‘de vijandelijkheden aanzienlijk zijn geïntensiveerd’ in het zuidoosten van Oekraïne. Het Russische ministerie van defensie meldde woensdag ook al een ‘grootschalige’ aanval in de regio Zaporizja. Zonder daarvoor verder bewijs te leveren, stelde het ministerie dat alle pogingen om verder op te rukken zouden zijn afgeslagen.

Nervositeit

Moskou houdt duidelijk ook rekening met een nieuwe fase, en de nervositeit aan Russische zijde neemt ook zichtbaar toe. Zo verklaarde de Russische veiligheidsdienst FSB donderdag het kleine stukje land dat de Krim verbindt met de regio Kherson tot verboden terrein voor burgers.

Het Russische leger voerde in de nacht van woensdag op donderdag aanvallen uit op Oekraïense luchthavens, commandocentra en opslagplaatsen voor westerse wapens, die een belangrijke rol vervullen in het komende offensief. De meeste raketten werden echter neergehaald door de Oekraïners.

Het is overigens nog niet zeker of het offensief meteen zal worden opgeschaald. De Oekraïners blijven voorzichtig en waken voor hoogmoed. President Volodomyr Zelensky waarschuwde al meerdere malen voor al te hoge verwachtingen van het offensief. Onbesuisde stappen, zoals bij de Russische tegenstander, wil Oekraïne vermijden. Wel meldt Kiev – met enige regelmaat en voorzichtigheid – ‘vorderingen’, rond Bachmoet en het zuiden.

Rusland heeft geleerd

Het Oekraïense leger stuit sinds het begin van het tegenoffensief in juni ook op onverwacht veel weerstand aan Russische zijde. De Russen hebben in de maanden dat Oekraïne zich op het tegenoffensief voorbereidde, niet stilgezeten en geleerd van hun eerdere mislukkingen. Zo zijn complexe verdedigingslinies opgetuigd, worden er meer drones ingezet voor aanvallen en observaties, is de luchtafweer beter voorbereid en afgesteld op Oekraïense raketten en vechten de individuele militairen niet meer volgens verouderde doctrines.

Iedere dag sneuvelen er Oekraïense militairen door mijnen, artilleriebeschietingen en luchtaanvallen, vaak nog voor ze op een Russische tegenstander zijn gestuit. Voor een grootschalige stormloop is het om die redenen, ondanks de toename van Oekraïense militairen aan het front, waarschijnlijk nog te vroeg.

De Oekraïense generaal Oleksandr Tarnavsky, die verantwoordelijk is voor de operaties in het zuiden, zei in een interview met de BBC donderdag de Russische tegenstander ‘niet te onderschatten’, en wees op het gevaar van de vele hindernissen. Een Oekraïense militair vertelde dat hij en zijn kameraden zich door mijnenvelden met meer dan vier verschillende rijen moeten worstelen voordat ze de Russische verdedigingslinie bereiken. En zelfs voor de loopgraven daar liggen mijnen, die ook op afstand tot ontploffing kunnen worden gebracht.

Onhandig

De Amerikaanse denktank The Institute for the Study of War (ISW) bekritiseerde in zijn analyse van woensdag de berichtgeving uit het Pentagon over het naderende offensief. “Westerse functionarissen dragen op onhandige wijze bij aan de toenemende verwachtingen over snelle en spectaculaire doorbraken, die de Oekraïense strijdkrachten waarschijnlijk niet waar kunnen maken.”

Volgens ISW is het waarschijnlijker dat er uiteindelijk een doorbraak zal komen dankzij aanvalsgolven, waarbij over een langere periode offensieve operaties worden afgewisseld met rustpauzes. Succes hangt ook af van geheimhouding. Het ISW bekritiseert voorspellingen van de waarschijnlijke Oekraïense aanvalsrichtingen. Volgens de denktank konden die beter niet openbaargemaakt worden.

