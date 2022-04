Oekraïne: Russische commandopost in Cherson vernietigd, Zelenski wil vredesbesprekingen met Poetin

Bij de aanval op een Russische commandopost in Cherson zouden volgens het Oekraïense leger twee generaals zijn gedood en een derde ernstig gewond zijn geraakt. De stad in het zuiden van Oekraïne is al sinds het begin van de oorlog in handen van het Russische leger. Volgens Oleksiy Arestovych, een adviseur van de Oekraïense president Zelenski, zaten er vijftig hoge Russische officieren in het commandocentrum toen het werd aangevallen. Hij zei dat er niets bekend is over hun toestand.

Het Russische leger heeft niet gereageerd. De informatie kon niet onafhankelijk worden bevestigd.

Ontmoeting tussen Zelenski en Poetin van uiterst belang

Tijdens een persconferentie in Kiev zei Zelenski dat het van primair belang is dat hij een ontmoeting krijgt met Vladimir Poetin om de oorlog uiteindelijk te beëindigen. Die vredesbesprekingen zouden in Turkije kunnen plaatsvinden. Zelenski waarschuwde de Russen om af te zien van het houden van “pseudo-referenda” om “pseudo-republieken” te creëren in de bezette gebieden. Doen ze dat niet, dan zegt hij de besprekingen met Moskou te staken. Dat dreigt ook als de invasietroepen niet stoppen met het doden van de inwoners van de zuidelijke havenstad Marioepol. In die stad leven nog tienduizenden burgers die daar niet weg kunnen.

Verder vertelde de Oekraïense president dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en diens Defensie-collega Lloyd Austin zondag op bezoek komen in de Oekraïense hoofdstad. Het overleg zal onder meer gaan over het soort wapens dat Oekraïne denkt nodig te hebben om de Russen te bestrijden in het oosten van het land. Kiev wil bovendien graag horen dat de VS een van de landen zullen zijn die garant willen staan voor de veiligheid van Oekraïne in de toekomst.

Oekraïne: zes doden door Russische beschietingen in Loegansk

In Hirske, een dorp in de Oost-Oekraïense regio Loegansk, zijn zaterdag zes burgers gedood door Russische aanvallen, meldt de gouverneur van de regio. “De hele dag heeft de gemeenschap van Hirske te lijden gehad onder Russische aanvallen”, aldus Sergej Gajdaj op Telegram.

Donderdag meldde de gouverneur al dat 80 procent van de regio in Russische handen is. Voor het begin van de Russische inval op 24 februari controleerden de pro-Russische separatisten van de zelfverklaarde volksrepubliek Loegansk ongeveer 30 procent van de regio.

