Oekraïne: Rusland schiet op konvooi evacués

- Correspondent Michiel Driebergen vluchtte van Oost-Oekraïne naar het westen van het land. In deze longread vertelt hij over de reis, die hij maakte met een groep tieners. ‘Tijd om booschappen te doen namen we niet.’

- In Rusland worden de Westerse sancties intussen voelbaar. De veertigjarige Doenja Karenina (een schuilnaam) uit Rostov vertelt over de impact voor de gewone burger. ‘Het voelt alsof we langzaam terugkeren naar de Sovjet-Unie’.

- De Russische krijgsmacht is na twee weken minder ver dan gepland. Maar: niet vastgelopen. Poetin legt een strop rond Kiev. ‘Hij kan Zelenski met een moreel dilemma opzadelen’

