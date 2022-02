Oekraïne: ruim veertig militairen en circa tien burgers dood

Rusland is in de nacht van woensdag op donderdag Oekraïne binnengevallen. In dit liveblog houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

In het kort - De Russische invasie van Oekraïne is begonnen: volgens de Oekraïense regering wordt het land vanuit Rusland, Wit-Rusland en de Krim binnen gevallen door Russische troepen. Oekraïne meldt dat grensbewakers worden beschoten met artillerie, zware wapens en handwapens. - Steden als Odessa, Charkov en Mariepol worden aangevallen en melden explosies. In onder andere hoofdstad Kiev en Lviv, in het westen van het land, klinkt het luchtalarm en worden de schuilkelders opgezocht. - Rusland zelf zegt donderdagochtend dat het de Oekraïense luchtmacht en luchtverdediging heeft uitgeschakeld. - De regering in Kiev meldt volgens CNN donderdagochtend al honderden slachtoffers. - De Westerse wereld kondigt sancties aan die ‘enorme en ernstige gevolgen’ zullen hebben voor Rusland. - Hoe kon het zover komen tussen Rusland en Oekraïne? Zeven vragen en antwoorden in dit overzicht.