Oekraïne raakt Rusland op zes plekken tegelijk met de grootste drone-aanval tot nu toe

In de nacht van dinsdag op woensdag werden de Russen opnieuw verrast door een goed gecoördineerde Oekraïense drone-aanval. In zes Russische regio’s vlogen drones recht op hun doel af en slaagden erin deze te raken. De belangrijkste voltreffer vond plaats in het Noord-Russische Pskov, waar een militair vliegveld werd bestookt. Zeker vier militaire transportvliegtuigen zouden zijn vernietigd en een aantal andere zwaar beschadigd.

Oekraïne slaat wel vaker terug met aanvallen op Russisch grondgebied, maar de drone-aanval van woensdagochtend was de grootste tot nog toe. De aanvallen tonen aan dat Rusland nog altijd niet in staat is om zijn grenzen te bewaken en legt de zwakke plekken bloot van de luchtverdediging.

Pskov ligt op zo’n 600 kilometer van de Oekraïense grens en op een steenworp afstand van de grens met Navo-lid Estland, maar op dat hele lange traject werden de drones niet onderschept. In andere regio’s, waaronder Moskou, zouden vooral televisiemasten het doelwit zijn geweest. Rusland zegt die drones te hebben onderschept.

Wapen tegen Russische luchtmacht

Drones worden belangrijker voor Kiev in de strijd omdat die ingezet kunnen worden tegen de Russische luchtmacht. Oekraïne is dagelijks doelwit van Russische strategische bommenwerpers en kan die aanvallen niet voorkomen. De bommenwerpers stijgen op vanuit luchtmachtbasissen diep in Rusland en vuren dan vanaf grote afstand raketten op hun Oekraïense doelen af, zonder dat de toestellen ooit binnen het bereik van de Oekraïense luchtverdediging komen.

De Oekraïense drones kunnen de Russische luchtmacht raken op de plek waar die het meest kwetsbaar is: op de grond. Zo vernietigde Oekraïne vorige week met een kleine, simpele drone nog een Russische supersonische bommenwerper die op de grond stond. De aanval op de transportvliegtuigen was bedoeld om de bevoorrading van de Russische bezettingsmacht te dwarsbomen.

Dat de drone-aanvallen Rusland pijn doen, valt ook af te lezen aan de Russische reactie. Het ministerie van buitenlandse zaken liet woensdag weten dat de aanvallen van de ochtend daarvoor ‘niet onbestraft zullen blijven’.

Rusland begon woensdag op zijn beurt met de grootste luchtaanval op Kiev in zes maanden tijd, waarbij gebruik werd gemaakt van kruisraketten en Iraanse zelfmoorddrones. Ondanks dat bijna alle raketten en drones werden onderschept, kwamen bij de aanval twee Oekraïners om het leven door neervallend puin.

Meer aanvallen op Krim en Kiev

Het ministerie stelde ook dat Oekraïne bij de aanvallen hulp moet hebben gehad van westerse mogendheden. Het officiële westerse beleid is dat het Oekraïne militair alleen steunt voor de verdediging van zijn landgrenzen, maar niet voor aanvallen op Rusland. Daarbij is onduidelijk of het Westen ook instemt met militaire operaties tegen Russische troepen op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim.

Mykhailo Podolyak, een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, beweerde deze week dat er “absolute overeenstemming is (in het Westen, red.) dat we alles wat Russisch is mogen vernietigen in de bezette gebieden, bijvoorbeeld op de Krim.”

Oekraïne voerde vorige week met een klein aantal elitesoldaten al een korte landing uit op de Krim, waarbij een aantal Russische militairen werd gedood zonder verliezen aan Oekraïense kant.

Hoewel de strijd zich voorlopig vooral zal blijven concentreren in Oost- en Zuid-Oekraïne, ziet het er met de huidige ontwikkelingen naar uit dat Kiev en Moskou elkaar ook vaker daarbuiten zullen treffen – Oekraïne zal proberen om meer operaties in Russisch grondgebied en op de Krim uit te voeren en Rusland zal het vizier waarschijnlijk vaker richten op Kiev.

Prigozjin begraven

Aanhangers van de omgekomen Wagner-voorman Jevgeni Prigozjin kwamen woensdag naar zijn graf om bloemen en briefjes neer te leggen. Prigozjin, die in juni aan het hoofd stond van een muiterij tegen het Russische leger, kwam vorige week om het leven nadat zijn vliegtuig onder verdachte omstandigheden neerstortte. Hij werd dinsdag in besloten kring begraven in Sint-Petersburg.

Een van de mensen die woensdag Prigozjins graf bezochten, was oud-parlementariër Sergej Abeltsev. Hij noemde zijn dood ‘een groot verlies voor Rusland’. “We gaan dat verlies pas later voelen, zoals altijd”, zei hij.

Het Kremlin besloot woensdag ook dat er geen internationaal onderzoek zal komen naar de vliegtuigcrash. Rusland onderzoekt de kwestie zelf, meldt het Kremlin. Daarbij wordt ook gekeken of de vliegtuigcrash opzettelijk is veroorzaakt, aldus de woordvoerder van Poetin.

