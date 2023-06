Oekraïne probeert omzichtig de Dnjepr over te steken

Oekraïense troepen zijn mogelijk de rivier de Dnjepr overgestoken in een poging om Zuid-Oekraïne te bevrijden van de Russische bezettingsmacht. De oversteek zou hebben plaatsgevonden in de provincie Cherson tegenover de gelijknamige stad en geleid tot de herovering van een aantal dorpen aan de zuidelijke oever.

De bron van de berichtgeving zijn pro-Russische Telegram-gebruikers. Die brengen nieuws over Oekraïense successen meestal pas als die moeilijk nog te ontkennen zijn. De Russische militaire blogger Sasja Kots schrijft: “In de afgelopen week zijn de vijandelijke (Oekraïense) activiteiten bij de Dnjepr en het gebied rondom de Antonivskibrug opmerkelijk toegenomen.” Die brug was eerder vernietigd, maar volgens de pro-Russische kanalen proberen de Oekraïners nu een bruggenhoofd aan te leggen naar de overkant. Dat zou Oekraïne in staat stellen om sneller grote aantallen militairen en zwaar materieel naar het bezette deel te krijgen.

De Oekraïense regering brengt zelf amper feiten naar buiten over het tegenoffensief, of dit nu verliezen of successen zijn, en probeert de lippen stijf op elkaar te houden. Kiev wil zo de Russen in het ongewisse te laten.

Offensief verloopt moeizaam

Tegelijkertijd heeft de Oekraïense regering geen baat bij het overdrijven van successen op het slagveld. Zij waakt juist voor al te hoge verwachtingen over het offensief. De bevrijding van het zuiden en oosten van het land vordert, maar verloopt ook moeizaam. De Russen zijn goed ingegraven en voorbereid en brengen, ondanks de Oekraïense terreinwinst, ook hevige verliezen toe aan het Oekraïense leger. Tot nu toe heeft Oekraïne sinds het offensief begin juni begon, zo’n 130 vierkante kilometer heroverd op de Russen.

De instabiliteit in Rusland na de muiterij van het huurlingenleger Wagner van afgelopen weekend, heeft ook nog geen effect gehad op de verhoudingen op het slagveld. De Russische president Vladimir Poetin zei dinsdag dat er geen gevechtseenheden uit Oekraïne zijn overgebracht naar Rusland en dat “alle militaire formaties de heroïsche strijd aan het (Oekraïense, red.) front voortzetten”.

Meer Amerikaanse militaire hulp

Om een doorbraak te forceren in bezet gebied zal Oekraïne het moeten hebben van meer dan de verdeeldheid onder de Russen. De Verenigde Staten kondigden dinsdag aan dat er spoedig meer wapens geleverd zullen worden aan Kiev. Het Pentagon maakte bekend dat het gaat om een pakket ter waarde van zo’n 500 miljoen dollar, bestaande uit gevechtsvoertuigen, Himars-raketten en luchtafweersystemen. In totaal hebben de VS nu al meer dan 40 miljard euro aan militaire hulp gegeven aan Oekraïne sinds de Russische invasie begon op 24 februari 2022.

