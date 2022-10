‘Oekraïne pleegde aanslag op dochter van Russische filosoof Doegin’

Functionarissen van Amerikaanse geheime diensten vertellen de krant dat de Amerikanen kwaad zijn over wat kennelijk een operatie is geweest met betrokkenheid van Oekraïense geheime diensten. Oekraïne heeft steeds betrokkenheid bij de aanslag ontkend, ook tegenover Amerikaanse inlichtingendiensten. Volgens de New York Times hebben de VS tegenover de Oekraïense regering hun ongenoegen hierover geuit. Ook nu ontkent een woordvoerder van de Oekraïense regering de nieuwe beschuldigingen tegenover de krant.

De aanslag had volgens Amerikaanse functionarissen die met de journalisten spraken eigenlijk Aleksander Doegin moeten treffen, en niet zijn dochter. Zij was wel een nationalistische activiste, maar genoot nauwelijks bekendheid. De radicale filosoof Doegin wordt – onterecht, volgens veel Ruslandkundigen – ook wel omschreven als ‘Poetin-fluisteraar’ of ‘Poetins brein’, vanwege zijn vermeende nauwe banden met de Russische president.

Ruslands lotsbestemming

Wat in ieder geval klopt, is dat Doegin een fervent voorstander is van de Russische invasie in Oekraïne. Ook klinkt het oorlogszuchtige gedachtegoed van Doegin en ultranationalisten als hij door in de toespraken van Poetin, zoals die op 30 september, toen Poetin de annexatie van vier Oekraïense provincies bekendmaakte. In navolging van de ultranationalisten argumenteert Poetin dat ‘het lot’, of ‘de geschiedenis’, Rusland heeft aangewezen om te doen wat hij doet. Dezelfde wortels heeft ook Poetins idee dat Rusland een tegenmacht is tegen het verdorven, ‘satanische’ Westen, dat erop uit is Rusland te onderwerpen.

Amerikaanse functionarissen zeggen tegen de New York Times dat de Verenigde Staten bezorgd zijn dat aanslagen als die op Doegina Russische aanslagen op Oekraïense regeringsleden kunnen uitlokken.

De moord op Doegina leidde tot veel speculatie over mogelijke daders. Oekraïne werd daarbij ook aangewezen. Het zou Kievs bedoeling zijn geweest angst te zaaien in de Russische elite. Michailo Podaljak, adviseur van de Oekraïense president Zelenski, verwerpt tegenover de krant de beschuldigingen. Hij erkent dat Oekraïense agenten collaborateurs of Russische functionarissen in Oekraïne ombrengen, maar ‘iemand als Doegina is niet een tactisch of strategisch doelwit voor Oekraïne’.

