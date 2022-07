Oekraïne maakt werk van vervolging Russische verdachten oorlogsmisdaden

Oekraïne maakt vaart met de vervolging van gevangengenomen Russische militairen die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. De 21-jarige Russische soldaat Vadim Sjisjimarin verscheen maandag voor het Oekraïense hof in zijn hoger beroepzaak, nadat hij eerder tot levenslang was veroordeeld voor de moord van een Oekraïense burger.

Sjisjimarin verscheen in een glazen kooi voor de rechter en in het zicht van de media, maar de zitting werd uitgesteld tot 29 juli omdat zijn advocaat ziek was. De Russische militair heeft al bekend dat hij op 28 februari een 62-jarige man in de noordoostelijke regio Soemi heeft gedood. De Oekraïense autoriteiten vonden bij zijn gevangenneming al bewijzen van zijn misdaad.

De Oekraïense openbaar aanklagers hebben inmiddels al meer dan 20.000 gevallen van mogelijke oorlogsmisdrijven geregistreerd en er komen steeds meer zaken bij. Het identificeren van, en de zoektocht naar de daders is een stuk moeilijker: tot op heden hebben de aanklagers 127 Russische verdachten in beeld. Sjisjimarin is een van de tien Russen die daadwerkelijk vervolgd zijn - zes anderen zijn in eerste aanleg al veroordeeld.

Ook ambtenaren vervolgen

Rusland maakte maandag bekend dat het zelf ook Oekraïners gaat vervolgen. Het hoofd van de Russische Onderzoeksraad, Alexander Bastrikin, liet weten dat 92 Oekraïense militairen worden beschuldigd van ‘misdaden tegen de menselijkheid’ en er 1300 strafrechtelijke onderzoeken zijn gestart naar Oekraïners. Hij pleitte ook voor een internationaal tribunaal, dat gesteund wordt door Iran, Syrië en Bolivia (Ruslands bondgenoten).

Zijn voorstel is ook een reactie op de eerder aangenomen resolutie van de VN-Mensenrechtenraad. In mei stemde een grote meerderheid van de raad (op verzoek van Kiev) in met een onderzoek naar mogelijke Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Rusland stapte uit de Mensenrechtenraad nadat het eerder was geschorst vanwege zijn invasie van Oekraïne. De VS en meer dan 40 andere landen spraken in juli ook af dat ze zouden samenwerken in het coördineren van onderzoeken naar mogelijke oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hoewel er gevallen bekend zijn van mogelijke Oekraïense wanpraktijken, vallen deze in omvang in het niet bij de Russische.

Bastrikin zei maandag niet alleen militairen te willen vervolgen, maar ook werknemers van het Oekraïense ministerie van volksgezondheid. Hij beschuldigde hen van het ontwikkelen van massavernietigingswapens. Ook zouden er onderzoeken beginnen naar buitenlandse staatsburgers, onder wie Nederlanders, Amerikanen en Canadezen.

