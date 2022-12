Oekraïne lijkt raketaanvallen uit te zingen, Russische voorraad slinkt

Het was donderdag de tiende keer dat Rusland een massale aanval ondernam op elektriciteits- en andere civiele voorzieningen in Oekraïne. De militaire autoriteiten daar stellen dat 54 van 69 Russische raketten zijn neergehaald, eerder zeiden deze dat meer dan honderd raketten binnenkwamen. Eén Oekraïense luchtafweerraket landde in Wit-Rusland.

De aanvallen waren gericht tegen steden in alle windstreken van het land. In de hoofdstad Kiev, maar ook in steden als Zaporizja, Krivi Rih, Odessa, Zjitomir en Lviv moesten inwoners soms urenlang de schuilkelders in, eerst voor een golf vermoedelijk Iraanse zelfmoorddrones, daarna voor Russische raketten. In Lviv kwam 90 procent van de bevolking zonder stroom te zitten.

“Zinloze barbarij”, twitterde Oekraïne’s minister van buitenlandse zaken Dmitro Koeleba. “Dat zijn de enige woorden die je te binnen schieten als je ziet dat Rusland weer een spervuur van raketten afschiet op vreedzame steden pal voor Nieuwjaar.”

Zoals ook bij eerdere aanvallen ontbreken details over welke doelen geraakt werden. Oekraïne wil Rusland niet wijzer maken over de effectiviteit van de aanvallen. Maar dat veel doelen geen militair nut hebben is wel duidelijk. De schade die dergelijke aanvallen aanrichten voor burgers is aanzienlijk: stroomuitval berooft hen niet alleen van verwarming en de mogelijkheid om te koken, maar legt ook bedrijven stil.

Kwart Oekraïners zonder stroom

Begin deze week zei president Zelenski dat 9 miljoen Oekraïners zonder stroom zaten. Dat is een kwart van de bevolking, te vrezen valt dat door de aanvallen van gisteren hun aantal zal stijgen. Maar opvallend is ook hoe de autoriteiten er telkens in slagen om veel van de schade te herstellen, onder meer met steun van de Europese Unie. Veel inwoners en bedrijven hebben generatoren aangeschaft.

Sommige raketten landden gisteren op huizen in buitenwijken; alleen Charkov telde twee doden. Rusland gebruikte volgens Oekraïne zowel kruisraketten, die door bommenwerpers en vanaf zee werden gelanceerd, als geleide luchtafweerraketten. Die laatste zijn op landdoelen niet erg trefzeker. Dat geldt ook voor de raketten van oudere types die de Russen volgens Amerikaanse inlichtingen nu uit de krochten van hun opslagplaatsen opdiepen.

Terreur

Rusland wil volgens veel analyses met de rakettenterreur de Oekraïners demoraliseren, en als het even kan richting West-Europa jagen. Maar het heeft er de schijn van dat de Oekraïners de aanvallen langer zullen uitzingen dan de Russen, omdat hun voorraden opraken. Daarom worden de aanvallen, die begonnen in oktober, steeds minder frequent.

Rusland kan ook geen nieuwe raketten produceren in de aantallen die nodig zijn om aanvalsgolven op deze schaal voort te zetten, verwacht de Oekraïense veiligheidschef Kirilo Boedanov. Moskou wil graag raketten kopen van Iran, maar dat schrikt terug voor nog zwaardere sancties, zegt hij tegen de BBC.

Oekraïne krijgt de beschikking over steeds meer geavanceerde luchtafweersystemen, waaronder een Patriot-batterij die over enkele maanden operatief kan zijn. Maar geen luchtafweer is in staat om de Oekraïense bevolking geheel te verlossen van dodelijke projectielen. Iraanse drones zullen vermoedelijk voorlopig een bedreiging blijven. Veel steden, zoals Cherson, blijven bovendien kwetsbaar voor Russische artilleriebeschietingen.

