Oekraïne krijgt Storm Shadow-raketten van Londen

Al een jaar smeekte Kiev er in Washington vergeefs om, nu krijgt het ze van Londen: raketten om de Russische bezettingsmacht ver achter de linies te raken. De Britse minister van defensie Ben Wallace maakte dat donderdag bekend in het parlement.

De Storm Shadows, van de Brits-Frans-Italiaanse wapenproducent MBDA, kunnen doelen raken op meer dan 250 kilometer afstand, na lancering door een vliegtuig.

Reikwijdte tot over de Krim

Hun reikwijdte is even groot als Amerikaanse Atacms, die vanaf de grond gelanceerd worden door Himars-installaties. De VS hebben Oekraïne wel Himars geleverd, maar tot frustratie van Kiev leveren de Amerikanen er alleen raketten bij met een bereik van ‘slechts’ 75 kilometer. De VS vrezen dat Oekraïne er doelen op Russisch grondgebied mee aanvalt, ondanks Oekraïense beloften om dat niet te doen.

Wallace zei ‘niet in het openbaar’ te spreken over eventuele Oekraïense garanties voor gebruik. De Shadow Storm-raketten worden Oekraïne’s verst reikende wapensysteem, waarmee het de hele Krim, inclusief de Russische marinehaven in Sebastopol, kan bestoken. De raketten reiken ook dubbel zo ver als de zogeheten GLSDB’s, de nog nieuw te bouwen raketten die de VS in januari hebben toegezegd.

Beeld Bart Friso

Uit voorraad leverbaar

Londen kan de Shadow Storms leveren uit een voorraad van zevenhonderd à duizend exemplaren, volgens The Guardian. Wallace zei niet hoeveel Oekraïne daarvan krijgt, en wanneer. Ook enkele Europese landen, waaronder Nederland, overwegen deze raketten te leveren, zoals Trouw gisteren berichtte, te betalen uit het gezamenlijke Internationale Fons voor Oekraïne (IFU).

Storm Shadow-raketten zijn eerder ingezet in het Midden-Oosten. Ook Frankrijk gebruikt ze. Ze scheren na lancering laag over de grond, om detectie te ontwijken, en vinden hun voorgeprogrammeerde doelwit met infrarood camera’s.

Voor Oekraïne voorzien ze in een behoefte. De Russen hebben zich leren verdedigen tegen de door Himars afgevuurde raketten waarover Oekraïne beschikt. Mede dankzij deze GMLR-raketten kon Oekraïne afgelopen najaar delen van de provincies Charkiv en Cherson bereiken. Sindsdien heeft het Russische leger zich bekwaamd in het storen van de GPS-apparatuur waarmee geleide raketten op hun doel koersen, en heeft het zijn munitiedepots en commandoposten verder achter de linies teruggetrokken.

Escalatie

Met de rakettenlevering doorbreekt Groot-Brittannië voor de tweede keer een grens, die sommige westerse landen liever niet overgaan uit vrees dat het voor Moskou een ‘rode lijn’ is, een provocatie tot verdere escalatie. Vraag is wel waarmee Rusland nog zou moeten escaleren. Precies hetzelfde gebeurde in januari, toen Londen als eerste tanks (Challengers) voor Oekraïne toezegde. Dat trok de Amerikanen en de lang weifelende Duitsers over de streep om Abrams en Leopard-tanks te leveren.

Lees ook:

Met één lente-offensief zal Oekraïne zich niet bevrijden

Dat Oekraïense voorjaarsoffensief, komt dat nou nog? Misschien is het al begonnen.