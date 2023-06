Oekraïne krijgt perspectief op versnelde toetreding tot de Navo

Een belangrijke horde is genomen, want de belangrijkste Navo-lidstaat, de Verenigde Staten, is ervoor te porren. Als het aan Washington ligt, kan Oekraïne volgende maand op de Navo-top in Vilnius perspectief krijgen op een spoedprocedure om Navo-lid te worden, zo tekent The Washington Post op uit de mond van anonieme functionarissen.

Navo-ministers hebben vrijdag in Brussel vergaderd over een voorstel van Navo-chef Jens Stoltenberg, om Oekraïne binnen te laten zonder kloppen. Het land zou het gebruikelijke voorportaal tot het lidmaatschap (in het jargon: het Membership Action Plan) mogen overslaan. Macedonië heeft twintig jaar lang in die gebruikelijke antichambre moeten zweten en hervormen voor het in 2020 werd toegelaten.

Alle 31 leden moeten ermee akkoord gaan. Naast de VS lijkt ook Duitsland positief. Ook Oekraïne zou nog hervormingen moeten doorvoeren, maar kan volgens het plan daarna meteen toetreden, (bijna) net zo snel als Finland in april. Mits de oorlog met Rusland tegen die tijd voorbij is.

Oekraïne en sommige Oost-Europese landen vinden het voorstel niet meer dan een troostprijs. Want als het aan hen ligt, moet de Navo Oekraïne garanderen dat het binnen een vastgelegd tijdsbestek hoe dan ook mag toetreden. Maar de meeste Navo-lidstaten willen daar niet aan, uit vrees dat de Navo dan direct partij wordt in de oorlog in Oekraïne.

Brandpunten aan het front

Ver van het diplomatieke front zit die oorlog nog muurvast, ondanks harde en bloedige gevechten die nu op diverse plekken woeden. Een van de brandpunten is nog steeds Bachmoet. Maar de meeste aandacht gaat uit naar wat zich meer zuid- en westwaarts afspeelt, nabij de stadjes Velyka Novosilka en Orichiv.

De strijd daar gaat in feite om beheersing van de landbrug naar de Krim. Oekraïne wil daar een bres in slaan, en dan voert de route waarschijnlijk langs de belangrijke knooppunten Tokmak en Melitopol. De Russische president Poetin verklaarde vorige week al dat het Oekraïense tegenoffensief was mislukt. Nogal voorbarig, omdat de aanvallen vooralsnog bedoeld zijn om zwakke plekken te vinden in de Russische linies.

Die linies, vol versperringen, mijnenvelden en ingegraven troepen zijn moeilijk te nemen. Rusland heeft het front daar nog versterkt met troepen die uit de provincie Cherson konden worden weggehaald, na het opblazen van de Kachovka-dam.

Grote aanval

Maar Oekraïne moet zijn hoofdmacht nog inzetten – waar het zwaartepunt komt te liggen is de vraag. Voor de verwachte grote aanval heeft Kiev volgens schattingen (die nogal uiteenlopen) zo’n 50.000 man achter de hand, deels getraind in het Westen, verdeeld over zo’n twaalf brigades, uitgerust met westerse wapensystemen.

Groot probleem voor Oekraïne blijft dat het geen luchtoverwicht heeft. Er wordt naarstig overlegd, onder Nederlandse leiding, over leverantie van F-16’s. Piloten worden al wel getraind, maar ze zullen pas over maanden boven Oekraïne vliegen.

Oekraïne kan veel luchtafweer niet inzetten aan het front, omdat zijn steden dagelijks mikpunt zijn van Russische raket- en drone-aanvallen. Vrijdag ging het alarm weer af boven Kiev, waar Afrikaanse leiders – onder wie de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa – te gast waren. Ze ondernemen een bemiddelingspoging waarvan weinig wordt verwacht.

